Pomalý pruh není jen pro kamiony, řidiči jej ovšem ignorují

Jízdní pruh pro pomalá vozidla neboli takzvaný stoupací pruh neumí čeští řidiči využívat. Přestože má podporovat plynulou jízdu, často zbytečně zeje prázdnotou a řidiči se v těchto místech vyblikávají v nejrychlejším pruhu.



Proč? Řada z řidičů neví, že pruh není určen jen pro kamiony a že stejně jako mohou do pruhu plynule vjet, z něj mohou zase v podstatě kdykoli vyjet. Výklad pravidel silničního provozu komplikuje v tomto případě silniční vyhláška č. 294/2015 Sb., která vstoupila v platnost v lednu 2016 a definuje jízdní pruh pro pomalá vozidla trochu komplikovaně.

„Mnozí se mylně domnívají, že je tento pruh určen jen pro nákladní vozidla, v dnešní době tedy především kamiony. Před rokem 2016 měl být využíván zejména motorovými vozidly, která v takto označeném úseku nedosáhla vyšší rychlosti než 60 kilometrů v hodině. Ale nová vyhláška rychlostní hranici zvýšila na 80 kilometrů v hodině a použití pruhu ještě rozšířila,“ upozornil odborník Martin Bednář ze společnosti DEKRA s tím, že jiná motorová vozidla mohou jet v jízdním pruhu i v případě, že je jejich rychlost mnohem nižší než rychlost ostatních aut.

Přídatný pruh tedy mají použít všechna pomaleji jedoucí auta. A ta, která jedou méně než 80 kilometrů v hodině, se do něj musí zařadit povinně. V praxi však mnozí řidiči s volbou tohoto jízdního pruhu tápou, nebo se jim do něj zkrátka nechce, protože mají pocit, že je taková jízda ještě více zpomalí.

„Dříve užívaná podélná čára souvislá byla v těchto úsecích dávno odstraněna. Jízdní pruhy pro pomalá vozidla tak odděluje pouze podélná čára přerušovaná, která řidičům umožňuje kdykoli do pruhu vjet a zase pruh opustit, například za účelem předjetí pomaleji jedoucího auta,“ doplnil Bednář.

Jízdní pruh pro pomalá vozidla Značka č. IP 18c Značka vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů.

Značka zároveň vyznačuje přídatný pruh na dálnici a silnici pro motorová vozidla určený pro motorová vozidla, která v takto označeném úseku dálnice nebo silnice pro motorová vozidla nedosáhnou rychlosti jízdy alespoň 80 km/h.

Jiná motorová vozidla užívají jízdní pruh pro pomalá vozidla, jestliže je jejich rychlost jízdy v daném úseku dálnice nebo silnice pro motorová vozidla výrazně nižší než rychlost jízdy ostatních vozidel jedoucích v témže směru jízdy.

Realita je jiná: v úsecích silnic a dálnic, kde leží trojice jízdních pruhů, paradoxně vázne plynulost dopravy a narůstá riziko nehody. Je to například typicky české nedodržování bezpečné vzdálenosti. Dále pak omezování a ohrožování ostatních řidičů při střídání dvou zbylých jízdních pruhů a narušení plynulosti provozu. Rychleji jedoucí řidiči nemají možnost dostat se vpřed, pokud se pomalejší auta nedrží přirozeně při pravé straně vozovky a nervozní začnou předjíždět pomalejší auta zprava.

„Dnešní moderní kamiony navíc často drží tempo s pomalejšími osobáky. Na dálnici a nejen tam tak bývá téměř raritou natrefit na nákladní soupravu, která se pohybuje v zákonem požadovaném rychlostním limitu. Kamiony běžně jedou rychlostí o deset kilometrů vyšší, často i stovkou. Nelze se pak divit, že těmto řidičům se pruhu pro pomalá vozidla nechce zajíždět,“ dodává k tomu dopravní expert z Platformy Vize 0 Roman Budský.

Porušování pravidel ve vysoké rychlosti pak vede ke zvýšenému riziku vzniku dopravní nehody i větším následkům nehody. „Řešení, kdy přídatný jízdní pruh začíná na levé straně, přitom situaci výrazně usnadňuje,“ upozornil Bednář. Podle zákona musí řidiči mimo obec stejně jezdit v pravém pruhu. A v ostatních pruzích smí jet jen v případě, jestliže je to nutné pro objíždění nebo předjíždění.

„Řidiči pomalejších vozidel jedoucích v pravém jízdním pruhu tak pokračují stále v pravém krajním pruhu a pro rychleji jedoucí vozidla se nabízí další dva pruhy s možností předjetí pouze vlevo. Uvedená úprava jízdních pruhů není ničím novým, dávno se používá,“ uvedl Bednář s tím, že by tato úprava silnic měla zpomalovací pruh napravo zcela nahradit. „ Nepřehledná situace by se tak pro řidiče zjednodušila a zvýšila by se i plynulost dopravy,“ míní.

Na českých silnicích nyní najdeme i silnice, kdy se dvojí dopravní značení potkává a může řidiče zmást během několika kilometrů. Je to například na dálnici D5. „Mezi Rozvadovem a Plzní je na určitých úsecích dálnice rozšířena na tři jízdní pruhy s třetím na levé straně, kde je povinnost pro řidiče jasně vymezena. A v úseku z Plzně do Prahy jsou zase přídatné pruhy, kde nastávají situace popisované výše,“ doplnil odborník na bezpečný provoz Libor Budina z Autoklubu ČR.



Stačí značku zrušit...

„Popisovaná legislativní změna by znamenala dodatečné úpravy ve vodorovném značení, což podle mého názoru v současné chvíli nebude mít prioritu a není to reálné v dohledné době změnit,“ přiznává Budina, podle kterého by bylo nejsnazším řešením dopravní značku zcela zrušit. Řidiči by tak museli dodržovat základní zásady jízdy v jízdních pruzích a celá situace by se zpřehlednila.



Podle Romana Budského nastal čas, aby se „pomalé jízdní pruhy“ vyznačovaly jen v oprávněných případech, například v prudkých kopcích nebo v málo přehledném stoupání, ale ne jinde. „Při dodržování zákona o silničním provozu pak v pruhu nejvíce vpravo budou jezdit nejen kamiony, ale také další pomalejší vozidla – autobusy i pomalu jedoucí osobní či dodávkové vozy. Prostřední a levý pruh pak zůstanou k dispozici pro rychlejší řidiče,“ dodal s tím, že řešení zohlední reálné chování řidičů na dálnicích, napomůže propustnosti komunikace a zvýší bezpečnost provozu na ní.

Pokud dojde ve vytipovaných úsecích k postupnému rušení jízdních pruhů pro pomalá vozidla, náklady s tím spojené budou minimální. „To vše se navíc obejde bez nutnosti měnit zákon o silničním provozu,“ souhlasí expert z Vize 0 Roman Budský.