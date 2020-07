Šéf dopraváků zhodnotí české řidiče a bodový systém v Rozstřelu

Jiří Zlý, který vede dopravní policii od prosince 2019, obhajoval v únorovém rozhovoru pro MF DNES zvýšení horní sazby pokut na astronomických 75 tisíc korun.



To je jeden z návrhů v novele silničního zákona, který má za necelé dva roky upravit bodový systém. Podle ministerstva dopravy má ulevit pachatelům drobných přestupků od zbytečně tvrdých trestů a zároveň přísněji trestat piráty silnic.



Co změní chování českých řidičů? Přinesla koronakrize nějaké zajímavé poznatky do oblasti silniční dopravy v ČR? Jak by se měla změnit výuka v autoškolách? Jiří Zlý odpoví v pondělním Rozstřelu.