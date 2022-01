Auta zlevňovat nebudou, na některá se čeká až 14 měsíců, říká šéf Škody

Česko straší velká inflace, projevuje se to na prodejích?

Není to dobrá zpráva, stabilita je důležitá a už nyní není svět stabilní kvůli covidu, polovodičům a podobně. Na prodejích Škoda Auto se to zatím zásadním způsobem neprojevuje, jsou poměrně stabilní – mluvím primárně o příjmu objednávek na nová auta. Nadále trvá i vysoká poptávka po ojetých vozech.

Scala hraje důležitou roli v portfoliu jako spojka mezi Fabií a Octavií. Když byly v jiných modelech delší dodací lhůty, sahali po ní ve velkém fleety. Za loňský rok jsme jich zaregistrovali v Česku přes osm tisíc. Jiří Maláček šéf českého zastoupení Škody Auto