„Dnes je auto vnímáno jako prostředek pro přesun z bodu A do bodu B. Směřuje to k autonomním taxíkům, u kterých vás jako cestujícího vůbec nebude zajímat, jaké logo je na kapotě,“ myslí si Jiří Kubart.
Na podzim roku 2024 začala stavba nového objektu laboratoří v Praze, které jste nyní otevřeli. To bylo zrovna v době, kdy Valeo oznámilo, že po celé Evropě propustí asi tisíc lidí a zavře dvě továrny ve Francii. To jste stihli na poslední chvíli...
Situace v automotive je nesmírně dynamická, a to, že se někde plošně snižují náklady nebo omezuje výroba, ještě neznamená, že stopka přijde pro každou vývojovou lokalitu. Valeo prostě musí – stejně jako každý jiný – své aktivity průběžně přeskupovat a směřovat je tam, kde to dává největší smysl. Praha je pro nás obrovská a klíčová aktivita. Je to velké vývojové centrum, které neustále roste. Samozřejmě nám po světě rostou i další R&D centra. Může to sice znamenat, že se některé aktivity mezi regiony přeskupí, ale rozhodně neplatí, že by Praha byla nějakým osamoceným, přežívajícím projektem.
Často se mluví o tom, že se různé vývojové i výrobní aktivity stěhují do Číny. Není Praha nakonec jenom taková přestupní stanice, než se to celé přesune na východ?
Rozhodně není. Strategie firmy je totiž postavena na principu „local for local“. To znamená, že z dané lokace chceme podporovat primárně ten konkrétní region. Asijský a evropský trh jsou od sebe dnes natolik odlišné, že nedává smysl z Evropy plošně podporovat čínské automobilky a obráceně z Číny ty evropské. Požadavky zákazníků jsou úplně jiné, je tam jiná kultura a odlišné priority. Evropské automobilky jsou v tomto mnohem striktnější. U nich musí být všechno do detailu perfektně připravené, prověřené a teprve tradičním postupem – kdy se vše otestuje a stoprocentně potvrdí funkčnost – se jde na trh. Čínské automobilky jsou mnohem dynamičtější a vyžadují úplně jiný, agilnější přístup. Proto je nejlepší, když je daný region podporován inženýry přímo z toho místa.
Automobilový svět se transformuje a přebírá model ze světa chytrých telefonů. Koupíte si telefon se základní sadou funkcí a výrobce vám během let doplňuje další a další vychytávky. S auty to bude úplně stejné.