Tradiční největší nezávislé testy nových aut na světě znamenají nejen řadu aktivit, ale též koncentraci desítek národností na jednom místě.
O tom svědčí i přehlídka registračních značek automobilů shromážděných v prostorách hotelu Tannishus na pobřežním výběžku dánského městečka Tversted, na samotném severu Jutského poloostrova.
Od 20. do 25. září se tam, již po 47., uskutečnilo velké testování automobilových novinek, jež neoficiálně odstartovalo další ročník výběru evropského Vozu roku (Car of the Year, COTY).
Na prostranství kolem hotelu se nakonec tísnilo 72 automobilů 28 typů od 24 značek, jež v průběhu týdne zkoušelo 33 porotců COTY z devatenácti evropských zemí.
Důležitou součástí Tannistest je též přítomnost zástupců automobilek z technického vývoje i marketingu, s nimiž během dnů (a dlouhých večerů) konzultujeme produkty a jejich mechaniku i vize.
Do Dánska se jich tentokrát sjelo 110. Ze záhadných důvodů letos poprvé chyběli lidé ze Škoda Auto, jejíž Elroq má přitom poměrně značné šance na úspěch. Nebo spíše „měl“?
|
Po roce zas elektrický renault. Evropským Autem roku je pětka na baterky
Chybět nesměly legendární „losí testy“, konané desítky let na blízkém letišti v Sindalu. Jde o kužely vytyčený vyhýbací manévr, v němž musí řidič rychle uhnout „překážce“ před sebou do protisměrného pruhu a bleskově se zase vrátit zpět. S každým z vozů stejný řidič najíždí opakovaně, nejdřív zlehka a rychlost postupně zvyšuje, s čímž pomáhá digitální technika.
K dispozici jsme spolu s kolegy měli přes 70 automobilů, z nichž s některými jsme již jezdili, zatímco jiné byly skutečně čerstvými novinkami. Pod embargem jsme dostali příležitost testovat například automobily Alpine A390, Dacia Bigster Hybrid-G 4x4, Kia EV4 GT, Renault 4 Savane 4×4 či plně elektrickou Toyotu C-HR+.
Proti loňskému ročníku poněkud narostl počet čínských značek, které přivezly (s výjimkou plug-in hybridu MG HS) výhradně elektromobily. Jejich nabídka je poměrně pestrá a sahá od uniformního Leapmotor B10, sebevědomého BYD Sealion 7 a pragmatických MG až po vysloveně milý Firefly (NIO) a luxusní Zeekr 7X (Geely).
Podíl elektromobilů meziročně narostl. Zatímco 74 % ze sedmdesáti letos přistavených vozů mělo čistě elektrický pohon, loni jich bylo jen 61 %. Zastoupeny však byly prakticky všechny druhy pohonů.
Porota volící evropské auto roku má čas na výběr do ledna 2026, kdy vítěze vyhlásí na autosalonu v Bruselu od 9. do 18. ledna.