Nejlepší palivo pro řidiče: jezte lehce, ale pozor na rýži či rajčata

Pokud usednete na dlouhé hodiny za volant, je důležité se správně najíst. Řízení je pasivní činnost podobná odpočinku, ale také nesmírně náročná na soustředěnost a udržení pozornosti. Netřeba se cpát energetickými bombami, naopak. Jezte dobře, pestře a po malých porcích. A pozor: ani těstoviny či rajčata nejsou pro řidiče příliš dobré palivo...

Před každou dlouhou cestou i během ní věnujte pozornost tomu, co jíte. Požití nevhodného jídla totiž může způsobit zbytečnou ospalost, únavu, pocity úzkosti nebo poruchy trávení. To má pak negativní vliv na koncentraci řidiče, což výrazně zvyšuje riziko nehody.

„Nestačí si říci, že to za chvíli přejde. Musíte být zcela schopni vnímat a ovládat, cítit se co nejlépe. A k tomu přispěje i požití správného jídla,“ upozornila výživová specialistka Mari Carmen Lópezová z lékařského střediska Seatu.

Řízení auta se řadí mezi aktivity porovnatelné s odpočinkem, spálí se při něm asi 1 000 až 1 350 kcal za den. Řidič se proto nepotřebuje cpát obřími porcemi a velkým množstvím jídla, stačí mu asi 2 000 až 2 500 kcal za den.

Ale na rozdíl od odpočinku přináší sezení za volantem spoustu psychické námahy a vyžaduje soustředění. Proto není dobré usedat do auta s prázdným žaludkem. Nízká hladina cukru v krvi může způsobit, že se šoférovi začne točit hlava. „Bolesti břicha z hladu navíc zkracují dobu, po kterou se dokážete soustředit, protože vaše mysl se bude zabývat jinými záležitostmi,“ vysvětlila Lópezová.



Jíst jen trochu a pravidelně

Velké porce naopak vedou k ospalosti, k bolestem břicha způsobeným trávením, k pálení žáhy a k plynatosti. Všechny uvedené symptomy pak negativně ovlivňují schopnost řidiče soustředit se. Navíc podle odborníků, výkonnost člověka klesá po obědě asi o deset procent.

Lehké menu pro řidiče Snídaně : dva plátky toastového chleba s vařenou šunkou nebo sýrem, ovoce, káva nebo čaj

: dva plátky toastového chleba s vařenou šunkou nebo sýrem, ovoce, káva nebo čaj Svačina: vegetariánský sendvič a voda

vegetariánský sendvič a voda Oběd: salát, grilované nebo pečené maso či ryba, ovoce, voda a káva nebo čaj

salát, grilované nebo pečené maso či ryba, ovoce, voda a káva nebo čaj Svačina: ovoce, jogurt a voda Zdroj: SEAT

Než usednete za volant i během jízdy jezte tedy chytře – malá jídla a v pravidelných intervalech. „Je dobré dělat časté zastávky a jíst malé porce. Po hlavním jídle se vydejte na patnáctiminutovou procházku nebo si zdřímněte, abyste si vyčistili mysl,“ radí doktorka.

A myslete na to, kde na pauzu zastavíte. Fastfood není dobrým řešením, protože řízení nevyžaduje velký příjem kalorií, které nabídnou sacharidy, tučná a smažená jídla. Nedoporučují se ani kořeněná jídla a omáčky, které řidiče dozajista uklimbají.

Proč se nedoporučuje ani rýže, luštěniny a těstoviny? Sacharidy, které tyto potraviny obsahují, uspávají a způsobují nadýmání. Kromě toho jsou velmi snadno stravitelné a brzy byste znovu pocítili hlad.

A pozor, kdo by chtěl na cestách sáhnout po zdravých potravinách typu citrusy, cibule nebo rajčata, taky nedělá příliš moudré rozhodnutí. Pokud těchto potravin sníte příliš mnoho, mohou způsobit reflux žaludečních kyselin, což za volantem dvakrát příjemné není.

Nej palivo pro řidiče: voda

Už dříve jsme psali o tom, jak zrádné je za volantem podcenit pravidelné pití tekutin, protože dehydratace je pro řidiče stejně nebezpečná jako požití alkoholu. Podle studie zveřejněné univerzitou Loughborough z Velké Británie a Evropským institutem pro hydrataci se řidiči, kteří nejsou dostatečně hydratovaní, dopouštějí stejných chyb jako řidiči s 0,8 promile alkoholu v krvi, tedy jako by vypili čtyři skleničky vína. Více k tématu čtěte zde.

Nejběžnějšími projevy jsou nechtěná vyjetí z jízdního pruhu, opožděné reflexy při brzdění a nebezpečná jízda po krajnici. „Dehydratace může vést k pocitům točení hlavy, k zvracení a v nejextrémnějších případech dokonce ke ztrátě vědomí,“ dodala Lópezová.

Proto s sebou do auta přibalte dostatečně velkou lahev s vodou. A to nejen v horkém letním počasí, kdy je to obzvláště důležité, ale na každou delší cestu. Nejlepší tekutinou pro řidiče je čistá voda, ale může být také smíchána s ovocnou šťávou, mátou nebo nealkoholickými nápoji.



Jste přesvědčení, že z únavy vás vytrhne řádně vychlazený energetický nápoj z lednice na benzince? Omyl. Pití energetických nápojů za jízdy je naprosto nevhodné. Stejně tak milovníci kávy musí myslet na to, že její velké množství sice chvilkově nabudí a pomůže udržet oči na silnici a hlavu ve střehu, ale také způsobuje neklid a prudší reakce.

Jezte na odpočívadle

Můžeme jíst a pít za volantem? Ve většině evropských zemích to pravidla silničního provozu výslovně nezakazují. Obě činnosti ale mohou hodně rozptýlit pozornost řidiče a omezit volnost pohybu. Studie univerzity v Leedsu ve Velké Británii došla k závěru, že reakční doba při jídle za volantem se prodlužuje o výrazných 44 procent.

Podle nizozemské nezávislé organizace SWOV věnují řidiči 30 až 50 procent času za volantem aktivitám, které nesouvisí s bezpečným řízením. Nejvíce nebezpečná je volba telefonního čísla, která zvyšuje riziko nehody až dvanáctkrát. Ale ani konzumace jídla a pití není za volantem bezpečná. Tyto aktivity zvyšují riziko autonehody více než dvakrát, stejně jako telefonický hovor nebo ovládání autorádia.



Ve Španělsku může být řidiči, který jedl nebo pil během řízení, udělena pokuta 200 eur. Ve Velké Británii hrozí pokuta 100 liber a odečtení tří bodů. Proto si na svačinku raději zastavte na odpočívadle.

„Naprostá většina států nemá konkrétně stanoven zákaz jedení či požívání nealko nápojů při řízení automobilu. Kromě výše uvedených případů mohu zmínit ještě Francii, kde může být konzumace za volantem považována za snížení schopnosti ovládat vozidlo. Pokuta pak dosáhne částky 35 eur,“ uvedl dopravní expert Roman Budský z Platformy Vize0.

A pozor, pokud se chystáte k moři. Například na Kypru trestají řidiče, kteří jedí a pijí za volantem. „Týká se to i pití obyčejné čisté vody. A také jsou trestáni šoféři, kteří při jízdě bezdůvodně sundají ruku z volantu. Dané opatření má přimět řidiče, aby se plně věnovali jízdě, což by mělo zvýšit úroveň bezpečnosti na tamějších silnicích,“ doplnil Budský.

V Česku platí zákaz jíst a pít za jízdy pro řidiče vozidel hromadné dopravy, i tak si ovšem na svačinku raději zastavte.