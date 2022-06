Clarkson prohání poklad Škody. Grand Tour projede Česko, Slovensko i Polsko

Škoda 1100 OHC je jednou z nejslavnějších a nejvzácnějších perel muzea automobilky v Mladé Boleslavi. Jeremy Clarkson se s ní svezl při natáčení nového speciálu The Grand Tour ve střední Evropě. Jako první vznikala polská část, v uplynulém týdnu točil štáb na Slovensku. Clarkson, Richard Hammond a James May se pak přesunou do Česka.