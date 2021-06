Jeep Wrangler neplaší veverky, ohnivou vodu od benzinky mění za elektrony

Itálie je nejamerikofilnější zemí Evropy, za Velkou louži jezdili Italové mezi válkami hledat štěstí, zakládat restaurace a kšeftovat s alkoholem; v šedesátých a sedmdesátých letech točili spaghetti westerny a pili colu. Bylo tedy jasné, že se v jeepech Italové najdou. Značku amerických drsňáků vzali za svou a nakonec ji celou koupili. Nejdřív do koncernu FCA s Chryslerem a dnes do Stellantisu, kde je propojený ještě s francouzským PSA. A tak je jeep dnes vlastně samozřejmou volbou pro ty, kdo chtějí od bývalého koncernu Fiat auto za milion a větší než pětistovku.

Jeep letos slaví osmdesát let. A v Evropě je z něj skoro výhradně hybridizovaná značka, to jsou paradoxy dnešní doby. Italové dnes reprezentující automobilku v Evropě (na starém kontinentu ji vede Italka Antonella Bruno) vysvětlují, že Jeep je vyvíjející se legenda. Trvají na tom, že se jejím kořenům nezpronevěřili, je ovšem třeba jít s dobou, která si žádá změny.

Američtí drsňáci tak už nevystačí jen s ohnivou vodou od benzinky, teď zkouší i elektřinu. A tak aktuálně v Evropě nepořídíte wranglera jinak než plug-in hybridního. Benzinový v ceníku je, ale letos ho už nekoupíte. Důvodem jsou emisní kvóty, které nutí automobilky k ekvilibristice s objednávkami.

Elektrických „džípů“ se chystá několik, Jeep, který celé této kategorii dal jméno, ovšem ostatním vypálil rybník a ukazuje, jak bude elektrická jízda v lese, horách a korytech řek vypadat.

Protože je teď nabídka značky v Evropě hodně prořídlá – má být sice stěžejní z italsko-amerického křídla Stellantisu, ovšem má teď v nabídce dohromady tři modely – kupují wranglera i ti, kdo by šli pro cherokeeho (a jeho bráchu „granda“). Takže je teď wrangler nabídkou nejen pro srdcaře, drsňáky, kovboje a farmáře. Ale taky pro kavárenské povaleče a zelené vdovy.

Jeep Wrangler 4xe plug-in hybrid v číslech motor: přeplňovaný dvoulitrový benzinový čtyřválec plug-in hybrid, 8st. automat

max. výkon: 280 kW/380 koní

max. točivý moment: 637 Nm

max. rychlost: 177 km/h (156 km/h verze Rubicon)

0 až 100 km/h: 6,4 s

délka x šířka x výška x rozvor (m): 4,88 x 1,89 x 1,84 x 3

kufr: 533 až 1 910 l

pneu: 255/75 R 17

světlá výška: 253 mm

nájezdové úhly (přední, zadní, přejezdový): 36°6; 31°8, 21°4

brodivost: 760 mm

cena: od 1 619 300 Kč

Tichý kovboj

Ty sice moc nevyužijí charakteristiku vlastní elektrické trakci, která se hodí v terénu – vysoký točivý moment plynule nadávkovaný elektronikou obstará dokonale jisté rozjezdy do kamzičího stoupáku. Při pouličních bojích o parkovací plac před supermarketem a strategické místo před školkou se ovšem hybridní pohon šikne taky – padesát kilometrů městské a příměstské jízdy na jedno nabití u zásuvky je reálných. A můžete si na to sundat střechu a sklopit čelní okno, jak se na potomka vojenského prajeepu sluší a patří.

Pravda, umí být neskonale stylový, frajerský, jen tomu chybí trocha té italské rafinovanosti a jemnosti; je to prostě kovboj. Takže vám nepřijde divné, že dveře „visí“ na tkalounech (aby šly případně odmontovat) a uvnitř je místa asi jako ve Fiatu Tipo. A zaplatíte za něj milion a půl. Protože je to dnes vlastně jediný wrangler v nabídce, znamená to také víc než dvousettisícové zdražení oproti neelektrifikované verzi.

Hybridizace je mantrou posledních sezon, na nějakou její formu přepíná většina automobilek. U aut jezdících ve městech dává smysl, u dálničních stíhaček ne. A pak je tu speciální – pravda, trochu okrajová – disciplína: bahnění. Jízda terénem na elektřinu dává vlastně smysl taky. Nerušíte tam hlukem ani výfukem, šinete se pomalu a sem tam potřebujete „krouťák“ na překonání překážky. Elektrická trakce tomu všemu přidává nový rozměr. Elektromotor se na to vlastně hodí dost dobře, můžete ho krátkodobě přetížit bez úhony a plynulý rozběh supluje prokluz měniče automatu. I s bateriovou trakcí umí wrangler stále brodit třičtvrtěmetrovou vodou.

Přeci jen dost křiklavě působící jeep nebude nikdy vypadat jako absolutní ochránce přírody, ale „ekologickou uvědomělost“ hraje velmi důvěryhodně.

Za volantem ve střehu

Za volantem ve zcela svébytném interiéru, odkazujícím na staré jeepy, je šofér stále intenzivně vtažen do hry a soustředěný víc než v konejšivých budoárech naleštěných SUVéček. Dá vědět o každé vlně na silnici i poryvu větru, zavlní se při tom a udržuje řidiče ve střehu. Nadšeni jsou samozřejmě vyznavači autobusového posezu a výhledu nad provozem – zadek máte v úrovni hlav ostatních v osobácích, máte dobrý přehled o koncích auta; a když ne, stačí se vyklonit z okénka, to je na dosah.

A teď ty horší zprávy: na dálnici jsme zkusili provedení Sahara, to je o něco víc „silniční“ než drsňácky laděný Rubicon. Má méně terénní gumy a probrodí o něco mělčí řeku. Spíš nás ale zaujalo, jak na vysokých gumách auto stále „plave“. Řidiči s citlivějším zadkem mají neustále sklony auto podvědomě korigovat a rovnat směr, i při jízdě sedmdesátkou po dálničním obchvatu města. To je offroadová latina, kterou si jeep svědomitě zachovává, člověk musí být přeci jen otrkanější a nečekat žiletkovou přesnost přikrčeného sporťáku. Že je wrangler z docela jiného těsta se ukáže hned po průjezdu první italskou mýtnicí. Sice se kvůli všudypřítomnému úsekovému měření (pod Apeninami ho pojmenovali poťouchle „tutor“) nerozdovádíte o moc dál než za maximálně povolenou stotřicítku, ale stejně se dvoutunový cvalík nerozpohybovává na první dojem zrovna svěže.

Terénní schopnosti jeepů jsou neoddiskutovatelné. Zachovali redukci a uzávěrky, stále je to čistá mechanika ovládaná napřímo festovní pákou, za kterou musíte pořádně vzít (a když je třeba, klidně i cuknout autem dopředu-dozadu, aby tam zuby zapadly). Provedení Rubicon má ještě lepší výzbroj pro pohyb v terénu. K redukci a uzávěrce zadního diferenciálu přidává další offroaďácké železo, o 11 mm vyšší podvozek (celkem tedy 25 cm) a upravené nápravy včetně odpojitelného předního stabilizátoru.

Elektrické 4x4

Jeep trvá na tom, že má všechny modely s pohonem všech kol. U zásuvkového hybridního wranglera to vyřešil tak, že elektromotor připojil k převodovce způsobem, že z něj udělal „elektrickou čtyřkolku“.

Turbobenzinový čtyřválec plus dva elektromotory dávají dohromady 380 koní a 637 newtonmetrů, to by mělo být i na wranglera dost, jenže než se všechna ta mechanika rozhýbe, není to zrovna start lehkonožky. To je však jen prvotní dojem, pak se ukáže, že sprint z nuly na stovku umí pod šest a půl sekundy.

První je vysokonapěťový motor-generátor o výkonu 46 kW, který nahradil alternátor, a je přes řemen připojen přímo na benzinový čtyřválec, motoru přidává sílu, ovládá Start & Stop systém a dobíjí baterii. Srdcem hybridizace je ovšem druhý 107kW elektromotor, který integrovali do automatické převodovky (osmistupňová), kde nahrazuje konvenční měnič točivého momentu, ten rekuperuje energii při zpomalování.

V pohonném řetězci jsou zařazené dvě spojky: jsou na obou koncích převodovky, první připojuje spalovací motor – přepíná tedy mezi čistě elektrickou a hybridní trakcí. Druhá na výstupu z převodovky ovládá pohon.

Dohromady to vlastně dá výkon tradičního amerického osmiválce. Kromě hutnosti, kterou průběhu výkonu přidá elektrická trakce, se mu blíží i projevem, na který dnes módně přeplňované maloobjemové spalováky (byť klidně s vyšším papírovým výkonem) nedosáhnou. Využívá „hladkosti“ a progresivity elektromotoru – nejlíp se předvede, když zastavíte v prudkém stoupání a pak se s absolutní jistotou zas rozjedete. Limitem jsou jen gumy.

Čtyřsetvoltová lithium-iontová baterie má užitečnou kapacitu 17 kWh, je uložená pod zadními místy, dobíjíte ji jak jízdou (rekuperací), tak ze zásuvky (protože plug-in) – z domácí 230Voltové prý 7,5 hodiny. Ke dvěma tunám základní hmotnorsti přibral tři metráky baterií a další elektrické výzbroje; a to už se proveze. Zvýšení hmotnosti se projevilo na užitečném zatížení. Zásuvkový wrangler tak odveze jen nejvýš 375 kilogramů.

Průměrná tabulková spotřeba 3,5 litru benzinu na 100 km počítá s tím, že jste prvních padesát kilometrů jeli za „nulu“. I tak je to v reálném provozu spíš utopie. Při dálničních přejezdech si řekne o jedenáct litrů benzinu. Na to jsou jeepaři tak nějak zvyklí. S nafťáky u osobních jeepů Američani skoncovali, turbodiesel je ale v nabídce v pickupu Gladiator, který je teď novinkou v Evropě. To je vlastně wrangler s korbou, ovšem je zapsán mezi užitkovými vozy, takže nekazí tolik emisní bilanci značce. A pro upřesněnou: se 79 gramy v kolonce emisí C0 2 v Česku s nabíjecím wranglerem nedosáhnete na elektrickou espézetku pro parkování zdarma.

Trochu schovaná před levým kolenem jsou tlačítka, kterými řidič přepíná různé režimy elektropohonu: na jednom konci čistě elektrický a na opačném ten, který šetří elektrony (typicky na dálnici) na později, třeba pro šplhání do kopců nebo průjezd městem.

V kabině je však vlastně dost obstojné ticho, na poměry wrangleru a při pohledu na utilitární retrodesign, který má k péči o aerodynamiku daleko. Samozřejmě do nějaké třicítky vydává tlumený hukot plašička chodců a srnek (pro elektrickou jízdu povinná), ale stále je to mnohem tišší jízda než s burácejícím spalovákem. Napoprvé ten zvuk zaměníte za ventilátor chlazení, někomu to spíš připomíná hlas vysavače.