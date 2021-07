Oslavenec jeep: výběrové řízení nakonec neplatilo, na své si přišli všichni

Ohnivou vodu od benzinky mění za elektrony

Je to fascinující zážitek. Džíp se neohroženě drápe do kopce lesní cestou, brodí se bahenními kolejemi. To všechno za nepřístojného ticha, pod terénními gumami praskají větvičky, v dálce švitoří ptáci. Jek jezdí Jeep Wrangler plug-in hybrid čtěte zde.