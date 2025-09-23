Jeep se stal synonymem pro terénní vozy. Jak přišel ke jménu se neví

,
Jednou z ikon druhé světové války se stal Willys MB, známý jako Jeep. Jednoduchý vůz schopný jet cestou necestou se těšil oblibě mezi vojáky a později i mezi civilisty. A díky němu se Jeep stal synonymem pro jakýkoliv terénní automobil.
Jeep Willys MB

Jeep Willys MB | foto: Chrysler

Willys CJ-2A z roku 1946
Willys CJ-2A z roku 1946
Jeep Wrangler YJ
Jeep Wrangler
20 fotografií

Jeho předchůdcem byl model „Blitz Buggy“ americké firmy Bantam, jehož první exemplář sjel z výrobní linky 21. září 1940.

Požadavek na vývoj lehkého průzkumného automobilu vznesla americká armáda už ve 30. letech minulého století a v půlce července 1940 vyhlásila soutěž na vůz pro tříčlennou posádku s pohonem všech kol. Do soutěže vstoupily automobilky Ford, Willys-Overland a American Bantam Car Company. Vůz posledně jmenované, přezdívaný „Blitz Buggy“ začala armáda zkoušet koncem září 1940.

Auto uspělo, ale ministerstvo obrany se obávalo, že vítěz nedisponuje potřebnou výrobní kapacitou, a tak oběma zbylým zájemcům prodloužilo lhůtu na dokončení jejich modelů. Vůči Bantamu to bylo nefér, navíc konkurence mezitím získala přístup k technické dokumentaci jeho vozu.

Souboj výrobců nejprve skončil remízou, když vojáci nakoupili po 1 500 vozech od každého z nich. V létě 1941 ale armáda vypsala zakázku na 16 000 aut, kterou vyhrála společnost Willys se svým modelem MB. Úplně naprázdno z ní ale nevyšel ani Ford. Část objednaných aut se totiž montovala v jeho továrnách, kde získala typickou plochou masku chladiče s výrazným vertikálním žebrováním.

Válečný hrdina v Itálii vozil pluh. V Sobotce vozí pocestné

O původu názvu Jeep existuje několik teorií. Podle jedné z nich vznikl z označení GP (v angličtině čteno „dží pí“), které nesly vozy původní Fordovy konstrukce. Další badatelé odkazují na kreslený seriál o Pepku námořníkovi, v němž vystupovala postavička Eugene the Jeep. Zvířátko neurčité rasy vynikalo svou obratností a schopností dostat se z každé šlamastiky, stejně jako legendární teréňák. A ve hře je i slangový výraz „jeep“, kterým vojáci označovali podivně vyhlížející a nevyzkoušené součásti výzbroje.

Ve válečných podmínkách se džíp osvědčil a generál George Marshall ho dokonce prohlásil za „největší americký příspěvek modernímu válečnictví“. Armáda nakupovala tato auta ve velkém a celkem bylo vyrobeno kolem 650 tisíc Willysů MB a jejich identických dvojčat, Fordů GPW. Po válce šla dobře na odbyt i civilní verze džípů. Americká armáda začala džíp nahrazovat zcela novým vozem až na konci 50. let.

Značka Jeep je dnes součástí koncernu Chrysler, který je od ledna 2021 v koncernu Stellantis.

Jeep Wrangler neplaší veverky, ohnivou vodu od benzinky mění za elektrony
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Prezident Pavel objel na dovolené Rumunsko. Přivítali ho medvědi

Exkluzivně

V pondělí 15. září se vrátil prezident Petr Pavel z dovolené do svého úřadu. Začátkem září vyrazil opět na motocyklovou dovolenou, tentokrát cestoval autovlakem do Košic, odkud pokračoval na...

Krásné nové stroje z Mnichova: fabiobijec, vtipálek od Porsche a čínské UFO

Mnichovský autosalon byl přehlídkou čínských značek, ale také exhibicí domácích německých výrobců, mezi které se dokázali vklínit i Francouzi a Korejci. Podívejte se podrobněji na nové modely BMW...

Škoda chystá přiostřenou Fabii. Máme první fotky

„Velmi se těšíme na speciální model Fabie k našemu 130. výročí, takže si na to počkejte. Nebude označen jako RS, ale bude mít v sobě trochu genů RS,“ řekl pro australský magazín Drive šéf Škody Klaus...

Zaříkávač stuttgartských koní. Robert Redford a Porsche byli nerozlučnou dvojicí

V úterý zemřel Robert Redford, jenž byl synonymem pro eleganci, svobodu a nezávislého ducha. A právě tyto vlastnosti se zrcadlily i v jeho vztahu k automobilům. Slavný herec byl vyznavačem klasiky a...

Nová škodovka je k vidění v Česku. Elektrický kombík vystavují v muzeu

Škoda se sice oficiálního programu mnichovského autosalonu IAA Mobility, který skončil v neděli, neúčastnila. V bavorské metropoli ovšem odhalila koncept, který vyvolal pozornost. Vize velkého...

Renault 5: nekonečně stylový elektrický frajer není pro každého

Kdo má rád auta, bude ho milovat. Kdo auta neřeší, stejně si ho nekoupí. Nový Renault 5 E-Tech je technologická hračka pro dospělé, kteří jsou duší pořád tak trochu děti. Toto je totiž autíčko na...

23. září 2025

Jeep se stal synonymem pro terénní vozy. Jak přišel ke jménu se neví

Jednou z ikon druhé světové války se stal Willys MB, známý jako Jeep. Jednoduchý vůz schopný jet cestou necestou se těšil oblibě mezi vojáky a později i mezi civilisty. A díky němu se Jeep stal...

23. září 2025

Nová levná auta v Evropě? Spasit nás mají přerostlé angličáky à la Japonsko

Poté, co přísné unijní regulace vyhnaly z evropského trhu malá a levná auta, volají teď automobilky po jejich návratu. A jako inspiraci si berou Japonsko a jeho populární kategorii Kei Cars. Spasí...

23. září 2025

Italský maluch motorizoval Polsko. Poslední vyjel před čtvrtstoletím

Silnice socialistického Polska si nelze představit bez malucha, tedy Fiatu 126p, jehož první kusy opustily výrobní linku v červnu 1973 a poslední před 25 lety, 22. září 2000.

22. září 2025

Focus z bazaru je dobrý tip. Skvěle jezdí a udržované kusy jsou bez problémů

Premium

Balí Ford v Evropě definitivně kufry? Mondeo, Fiesta, Smax, Galaxy… a teď i Focus. Ikonické modely, které v Evropě válcovaly konkurenci a patřily vždy k nejlepším autům ve své třídě, mizí z trhu....

22. září 2025

Škoda chystá přiostřenou Fabii. Máme první fotky

„Velmi se těšíme na speciální model Fabie k našemu 130. výročí, takže si na to počkejte. Nebude označen jako RS, ale bude mít v sobě trochu genů RS,“ řekl pro australský magazín Drive šéf Škody Klaus...

22. září 2025

Zaříkávač stuttgartských koní. Robert Redford a Porsche byli nerozlučnou dvojicí

V úterý zemřel Robert Redford, jenž byl synonymem pro eleganci, svobodu a nezávislého ducha. A právě tyto vlastnosti se zrcadlily i v jeho vztahu k automobilům. Slavný herec byl vyznavačem klasiky a...

21. září 2025

Kontrola 71 přechodů odhalila závady. Odborníci radí, co zlepšit

Podle dopravní policie zemřelo během letních prázdnin na silnicích deset chodců, což je dvojnásobek oproti loňsku. Bezpečnost na přechodu vyžaduje maximální pozornost řidičů i chodců, nejlépe formou...

20. září 2025

Řidičské schopnosti se stále snižují, všímá si „profesor rally“

Legenda, která změnila tvář motorsportu i policejních taktik. „Profesor rally“ Rauno Aaltonen zavítal do Prahy. „Chtěl jsem odvést co nejlepší výkon, ne se s někým srovnávat.“ Touto větou by se dal...

20. září 2025

Skandál, který změnil autoprůmysl. Dieselgate vypukla před deseti lety

Před deseti lety, 18. září 2015, Federální agentura pro ochranu životního prostředí USA napsala společnosti Volkswagen, v níž ji obvinila z manipulace s řídicím softwarem v emisních testech některých...

19. září 2025

Čína útočí. Podívejte, jaká auta veze do Evropy

Veletrh IAA MOBILITY v Mnichově zaujal během minulého týdne přes půl milionu lidí. Organizátoři napočítali víc než 350 světových premiér. Organizátoři si chválí rekordně vysokou mezinárodní účast...

19. září 2025

V Česku už je skoro sedm milionů aut. Jsou druhá nejstarší v Evropě

Počet osobních aut na českých silnicích se v první polovině letošního roku zvýšil o 85 397 vozů na 6,808 milionu. Jejich průměrné stáří vzrostlo za šest měsíců o 0,08 roku na 16,56 roku. Vyplývá to z...

19. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.