Jeho předchůdcem byl model „Blitz Buggy“ americké firmy Bantam, jehož první exemplář sjel z výrobní linky 21. září 1940.
Požadavek na vývoj lehkého průzkumného automobilu vznesla americká armáda už ve 30. letech minulého století a v půlce července 1940 vyhlásila soutěž na vůz pro tříčlennou posádku s pohonem všech kol. Do soutěže vstoupily automobilky Ford, Willys-Overland a American Bantam Car Company. Vůz posledně jmenované, přezdívaný „Blitz Buggy“ začala armáda zkoušet koncem září 1940.
Auto uspělo, ale ministerstvo obrany se obávalo, že vítěz nedisponuje potřebnou výrobní kapacitou, a tak oběma zbylým zájemcům prodloužilo lhůtu na dokončení jejich modelů. Vůči Bantamu to bylo nefér, navíc konkurence mezitím získala přístup k technické dokumentaci jeho vozu.
Souboj výrobců nejprve skončil remízou, když vojáci nakoupili po 1 500 vozech od každého z nich. V létě 1941 ale armáda vypsala zakázku na 16 000 aut, kterou vyhrála společnost Willys se svým modelem MB. Úplně naprázdno z ní ale nevyšel ani Ford. Část objednaných aut se totiž montovala v jeho továrnách, kde získala typickou plochou masku chladiče s výrazným vertikálním žebrováním.
O původu názvu Jeep existuje několik teorií. Podle jedné z nich vznikl z označení GP (v angličtině čteno „dží pí“), které nesly vozy původní Fordovy konstrukce. Další badatelé odkazují na kreslený seriál o Pepku námořníkovi, v němž vystupovala postavička Eugene the Jeep. Zvířátko neurčité rasy vynikalo svou obratností a schopností dostat se z každé šlamastiky, stejně jako legendární teréňák. A ve hře je i slangový výraz „jeep“, kterým vojáci označovali podivně vyhlížející a nevyzkoušené součásti výzbroje.
Ve válečných podmínkách se džíp osvědčil a generál George Marshall ho dokonce prohlásil za „největší americký příspěvek modernímu válečnictví“. Armáda nakupovala tato auta ve velkém a celkem bylo vyrobeno kolem 650 tisíc Willysů MB a jejich identických dvojčat, Fordů GPW. Po válce šla dobře na odbyt i civilní verze džípů. Americká armáda začala džíp nahrazovat zcela novým vozem až na konci 50. let.
Značka Jeep je dnes součástí koncernu Chrysler, který je od ledna 2021 v koncernu Stellantis.
