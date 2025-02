Bohémský Američan se rozloučí s Evropou. Ani plug-in hybrid ho nezachrání

Na některé věci se vyplatí počkat. Ale zase není dobré váhat až příliš. To je i případ Jeepu Grand Cherokee. Potomek auta, „co vyhrálo 2. světovou válku“, totiž bude letos nucen kapitulovat před zpřísněnými emisními pokutami EU. A to i přestože v řeči indiánů je to „ten, který jezdí s kabelem“. Čím oslní, a čím naopak zklame?