A je to vidět: z americké klasiky udělali trochu spaghetti western. Neotesanosti amerického yankeeho dávají šmrnc milánského modemana. Taky compass vyrobí v Itálii.
Jeep u compassu drží desetiletý cyklus: první dorazil v roce 2006 s trochu svérázným designem na platformě vyvinuté společnými silami koncernu DaimlerChryser a Mitsubishi (tak byl svět autoprůmyslu tehdy uspořádaný – úplně jinak), druhá generace v roce 2016 už byla na „železe“ koncernu FCA (dnes Stellantis) a třetí přijde reálně k zákazníkům v roce 2026. A zatímco první model působil spíše nenápadně, novinka chce být přesným opakem: sebevědomá, výrazná a hlavně – evropská.
Ano, Compass je dnes jeep dělaný primárně pro Evropu. Po začlenění značky do FCA a následně do koncernu Stellantis se její evropská divize pevně usadila v Itálii: pořád tvrďácky vyhlížející a hranatý, ale s evropským rukopisem. Takže v základní nabídce je s hybrizovaným tříválcem a pohonem předních kol.
Platforma všeuměla
Jeep s ním ukazuje, že chce zůstat Jeepem – i v době, kdy se automobilový svět mění rychleji než kdy dřív a už to není ten klasický americký neotesanec. Toto auto si opravdu nezaslouží nicneříkající označení crossover, je to prostě teréňák pro město a silnici, který se nerozvrže ani když zabloudíte mimo bezpečí silnice.
Nový Compass vzniká na „multienergetické“ platformě Stellantisu, která dnes tvoří technický základ pro řadu příbuzných: Opel Grandland, Peugeot 3008, Citroën C5 Aircross a také DS 8. Platforma podporuje všechny druhy pohonu – hybrid, plug-in hybrid, diesel i čistě elektrický pohon, to je v dnešní době výhoda. Jako první přijíždí hybrid a elektrická verze.
Z celé té početné rodiny čtyřapůlmetrových crossoverů působí Compass nejvíce svébytně. Nejvíc jako „teréňák“ a nejmíň jako „crossover“. Maskování sdíleného technického základu se podařilo opravdu dobře. Robustní, hranatý design, jednoduché tvary a výrazná hranatá kapota – všechno to, co dělá jeep jeepem – tu fungují skvěle. Compass měří 4,55 metru, ale opticky působí ještě mohutněji. Nejlépe mu sluší šedá jiskřivá metalíza, ale přitažlivá je i hnědá, která mu dodává westernový šmrnc, zářivá zelená je ulítlost.
Interiér překvapuje prostorem. Kabina je široká, vzadu se sedí výš než vepředu a díky velkému prosklení – zejména s panoramatickou střechou o ploše 7700 cm² – působí Compass vzdušně a otevřeně. Vzadu je opravdu hodně místa na nohy, nové rozměry přidávají 20 mm pro kolena, 20 mm šířky v ramenou a 10 mm pro hlavu. Kufr narostl na 550 litrů.
Použitá technika přinesla pár pár kompromisů. Zadní opěradla jsou dost nakolmo a nejsou polohovatelná, takže dítěti v dětské autosedačce při usínání bude přepadávat hlava dopředu. Přední okno je malé a hodně skloněné, s tlustými sloupky, které omezují výhled. To je daň a vylepšenou aerodynamiku (Cx 0,29, snížení odporu o 10 %).
Interiér kombinuje americkou image s francouzskou technikou. Tady už je původ v PSA vidět: široký a nízký infotainment, malý digitální štít pod volantem, způsob práce navigace i logika některých menu. Musíte si to osahat, na první dobrou to moc intuitivní není. Řada ovládacích prvků na hranatém volantu je kapacitních. To působí nejeepovsky: auto s imagí festovní káry pro drsňáky by klidně sneslo klasická tlačítka.
Hybrid
Základem je hybridní systém kombinující přeplňovaný tříválec 1.2 PureTech (nyní s řetězem hnanými rozvody namísto původního problematického řemenu) s elektromotorem. Spalovací motor má 100 kW, tedy 136 koní, elektrika přidá výkon na celkových 145 koní, dodává plynulý nástup a eliminuje turbo díru. Elektromotor dokáže popojet na krátkou vzdálenost i bez spalování, rekuperace je výrazná a po uvolnění plynu auto opravdu citelně zpomaluje.
Spotřeba se pohybuje kolem 7 l/100 km. Tříválec je při akceleraci slyšet, ale celkově je Compass tichý, odhlučnění věnovali vývojáři pozornost, zmiňují třeba použití silnějšího zadního skla (+11 %).
Compass tedy přijíždí s kompletní paletou pohonů. Kromě e-Hybridu 145 k dorazí také Plug-in hybrid 195 k a různé varianty elektrického provedení (400 V), k aktuální čtyřkolce s výkonem 213 k a 74kW baterií s tabulkovým dojezdem 500 km se přidá ještě předokolka s větším 96kWh akumulátorem (dojezd až 650 km) a pak nadupané provedené 4x4 AWD 375 k. Menší baterii dodává BYD, silnější ACC. Všechna provedení lze nabíjet až 160 kilowatty na rychlonabíječce, palubní nabíječka na střídavý proud má v základním provedení 11 kW a 22 kW za příplatek. Tepelné čerpadlo je za 30 tisíc korun příplatku, zajímavostí je funkce V2L ve standardní výbavě.
Sále jeepem
Compass může mít čtyřkolku realizovanou elektromotorem na zadní nápravě. Jde o zcela nový, pro Compass vyvinutý hardware. Zadní elektromotor poskytuje až 232 Nm (na kolech 3100 Nm díky reduktoru).
Compass zvládne brodění až 45 cm vody, má světlou výšku 200 mm (verze Overland +10 mm), nájezdové úhly 20° / 26° / 27° a ve standardní výbavě kryty podvozku.
Systém Selec-Terrain obsluhovaný ovladačem na středovém tunelu nabízí pět režimů: Auto, Sport, Snow, Sand/Mud a Electric. A nejde jen o změnu grafiky – systém skutečně upravuje činnost ESP, ABS, rozdělení výkonu a převodové strategie. Vývojáři ještě zmiňují, že kamerové a radarové senzory jsou nyní umístěny výše, aby byly chráněny při jízdě v terénu.
Automobilka také uvádí, že oproti předchůdci se zmenšily se vertikální pohyby karoserie o 15 % a náklony o 20 %, což přineslo stabilnější projev na silnici.
Nejdůležitější jeep pro Evropu
Compass je pro Evropu klíčovým modelem. Nabízí širokou paletu pohonů, včetně skutečné čtyřkolky – a to je dnes v této kategorii vzácnost. Ačkoli je segment SUV přeplněný, konkurence s podobným spektrem možností mnoho není.
Za nejzákladnější Compass účtují bez desetikoruny osm set tisíc, „elektřina“ stojí o čtvrtmilion víc (1,05 milionu). Objednávky na e-Hybrid a BEV 74 kWh jsou již otevřeny, první vozy dorazí v průběhu prvního čtvrtletí příštího roku. Plug-in hybrid půjde objednat do konce roku, elektrická verze 4×4 pak po Silvestru.