A prezentace na olivové farmě ve Florencii to byla vskutku zajímavá, asi tak, jako když Italové představují americký automobil. Plných pět týdnů před odhalením jsme se (zatím jen staticky) mohli spolu s kolegy volícími evropský Vůz roku (Car of the Year) důkladně seznámit s novým Jeepem Compass a fotit a točit dle libosti výměnou za slib, že si to další týdny necháme pro sebe.

Novinku nám osobně představil Fabio Catone, ředitel operací Jeepu pro Evropu a „okolí“, a evropský šéfdesignér značky Jeep Daniele Calonaci, jenž se blýskl již Avengerem.

První Jeep Compass byl uveden na detroitském autosalonu roku 2006, tedy v době, kdy se Chrysler kamarádil s Mercedesem. Druhá generace, postavená již na platformě FCA (Fiat/Chrysler) a produkovaná v Mexiku, Brazílii, Itálii, Indii i Číně, debutovala o 11 let později v Los Angeles a dosud si Compass na celém světě pořídilo přes 2,5 milionu zákazníků. Se „světovostí“ nového Compassu to ale už tak lehké nebude. Jeho výroba v souvislosti s panikou vyvolanou novou americkou administrativou v kanadském Bramptonu (Ontario) proti původním plánům v dohledné době určitě nenaběhne…

Střeva Stellantisu

Jeep Compass třetí generace stojí na nové platformě Stellantis STLA v provedení Medium, takže má po konstrukční stránce nejblíže k nedávno představeným vozům Peugeot 5008 či Opel Grandland. Proporce těchto automobilů v compassu sice najdete, nicméně stylisté evropského Jeepu se mu pokusili vtisknout co nejvíce osobitosti a historicky platných prvků.

Za zmínku stojí „hranaté“ podběhy, tradiční sedmiprvková maska i masivní plastové obklady nárazníků či prahů. Příslušnost k platformě STLA však na první pohled naznačují třeba dveřní kliky a zpětná zrcátka, uvnitř pak páčky před volantem nebo transpondér bezklíčkového zamykání a startování, shodný s Peugeoty a Citroëny.

V porovnání se stávajícím compassem zvenčí narostla délka o 144 mm (na 4550 mm) a šířka o 85 mm, uvnitř je pak o 20 mm více místa pro ramena a kolena cestujících vzadu. Zavazadlový prostor ve svém základním objemu nabyl o 45 litrů (na 550 l) a celkový obsah odkládacích schránek v prostoru pro pasažéry v palubní desce, dveřích či středové konzole nyní činí 34 litrů, což je o plných 20 l více než dosud.

V základní výbavě Jeepu Compass je 10palcový digitální přístrojový štít a 16palcový středový dotykový displej multimediálního systému s bezdrátovými aktualizacemi (OTA), jakož i matricové LED světlomety, poloautonomní řízení úrovně 2 či 360° kamerový systém.

Jelikož se interkontinentální koncern Stellantis při vývoji svých nových platforem STLA na rozdíl od řady konkurentů benzinu nezřekl, bude i pro nový compass z čeho vybírat. Technické údaje jsou zatím předběžné, tak je prosím berte spíše za orientační. Jeep Compass dostanete jako 145koňový mild hybrid s tříválcem, 195koňový plug-in hybrid a ve třech verzích elektropohonu (od 213 k), jenž má na jedno nabití zajistit dojezd až 650 km. Palubní nabíječka má standardně 22 kW, přičemž stejnosměrným proudem lze nabíjet výkonem až 160 kW. To je sice dnes již lehce pod průměrem, ovšem zajistit má doplnění energie akumulátoru z 20 na 80 % do půl hodiny.

Čtyřkolka

To se ovšem stále bavíme pouze o pohonu kol přední nápravy, což zřejmě není tím, co by tradičního zákazníka značky Jeep oslovilo. Byť součásti všech variant Compassu má být Selec-Terrain upravující charakteristiku poháněcího systému podle aktuálních adhezních podmínek.

Zatím jedinou „čtyřkolkou“ je špičkový, plně elektrický model s celkovým výkonem 375 koní a elektromotorem u zadní nápravy. Ten nabídne výkon 49 kW a točivý moment 232 Nm, jenž ovšem s redukcí 14:1 nabídne v náročných podmínkách při pomalé jízdě až 3 100 Nm. Další varianty však díky modularitě platformy STLA zůstávají podle Fabia Catoneho ve hře, takže se nechme překvapit.

Průchodnost terénem by měla být slušná. Světlá výška všech verzí slibuje alespoň 200 mm a nájezdový a výjezdový úhel činí díky krátkým převisům 27, resp. 31°. Na druhou stranu díky dlouhému rozvoru (slibujícímu však prostorný interiér) přechodový úhel 16° v terénu zřejmě úplně neosloví.

Některé verze však disponují zesílenou ochranou podvozku, takže se nebudete muset příliš obávat trochu jej „potahat“, a brodivost znamená nadprůměrných 470 mm. Nový Jeep Compass se vyrábí v italské továrně Melfi. Objednávat lze již nyní, první zákazníci se pak svých vozů dočkají s letošním podzimem.