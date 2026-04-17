Konečně logická změna u jednodenních dálničních známek

Jednodenní dálniční známka je mezi motoristy velmi oblíbená. Jakkoli tomuto druhu známek ministerstvo dopravy ještě před pár lety vůbec nevěřilo, prodeje dokazují jejich smysl. Mají ovšem jednu vadu, a tou je jejich platnost. Senátem nyní prošel návrh na změnu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Martin Veselý, MAFRA

Pokud si koupíte jednodenní dálniční známku, její platnost není 24 hodin, jak by možná název napovídal, ale pouze do půlnoci toho dne, kdy jste ji koupili. Ale to se snad brzy změní. Jednodenní dálniční známka možná bude nově platit celých 24 hodin – nejen do půlnoci v den zakoupení. Senát to nově schválil na návrh senátorů hnutí ANO.

Roční známka nyní stojí 2 570 Kč, třicetidenní 480 Kč, desetidenní 300 Kč a jednodenní 230 Kč.

Změnu má přinést novela o pozemních komunikacích, kterou nyní posoudí vláda a sněmovna. Novela si podle předsedy senátního hospodářského výboru Miroslava Plevného (za STAN) vyžádá změnu nastavení systému kontroly platnosti známek, kvůli čemuž ministerstvo dopravy dřív podobné snahy odmítalo. Novela má podle senátorů v čele s Martinem Bednářem (ANO) pomoct řidičům, kteří dálnice běžně nevyužívají, ale nárazově potřebují projet přes některou z českých dálnic v noci.

Za současných podmínek si řidiči musí v případě, že se jejich jízda protáhne přes půlnoc, koupit desetidenní známku, i kdyby se jednalo o pár minut navíc, připomínají senátoři.

Současné nastavení slouží pro snadnou administrativní kontrolu systémem eDalnice.cz, který ověřuje platnost dálničních známek na základě registrační značky. Ministerstvo dopravy v minulosti změnu platnosti známky na 24 hodin odmítalo s tím, že by její kontrola představovala rozdílný a technologicky v daném čase obtížně proveditelný způsob vzhledem k nastavení kontroly známek podle počtu dnů. A navíc resort ještě před pár lety tvrdil, že by o jednodenní známku stejně motoristé nestáli, argumentoval přitom možnou vysokou cenou.

Jenomže zasáhla Evropská unie, která zavedení jednodenních známek nařídila ve všech členských státech. A byl to zjevně dobrý krok a ministerstvo se dřív velmi pletlo. Loni se podle veřejně dostupných zdrojů prodalo přibližně 2,22 milionu jednodenních dálničních známek.

Pozor na podvodníky

V současnosti pak ministerstvo dopravy znovu varuje před podvodnými SMS zprávami, které vyzývají k úhradě mýtného, pokut nebo jiných poplatků. Podvodné zprávy často obsahují hrozby sankcemi, například penále, omezením provozu vozidla, nebo dokonce soudním řízením. Zároveň odkazují na falešné internetové stránky, kde mají lidé zadat údaje o platební kartě.

Cendis, provozovatel systému elektronických dálničních známek, zdůrazňuje, že oficiální systémy nikdy neposílají výzvy k platbě prostřednictvím SMS ani e-mailů a nikdy nepožadují zadávání citlivých údajů přes odkazy ve zprávách. Jde o další pokus podvodníků zneužít systém elektronické dálniční známky k vlastnímu obohacení. Podobně se na systému eDalnice.cz obohacují i webové stránky, které se tváří jako oficiální e-shopy. Tyto portály často účtují zbytečné manipulační poplatky a mohou vést k finančním ztrátám pro zákazníky a k problémům s následnou správou e-známky.

„Zaznamenali jsme zvýšený počet dotazů od lidí, kteří takovou zprávu obdrželi. Doporučujeme na tyto zprávy nereagovat, neklikat na odkazy a žádné údaje nevyplňovat. V případě podezření kontaktujte přímo naši zákaznickou linku 222 266 757. Podvodníci se snaží vyvolat strach a tlak k rychlému zaplacení. Apelujeme na všechny řidiče, aby byli obezřetní a tyto zprávy jednoduše ignorovali,“ varuje Radka Nastoupilová, mluvčí společnosti Cendis.

Vejrostek z barcelonského Žižkova frčí na elektru. Novou cupru jsme okoukli

Nejčtenější

Poslední osobní tatra má narozeniny. A my máme fotky unikátního kupé

Tatra 700 GT

Posledním pokusem o záchranu výroby osobních automobilů v kopřivnické automobilce se v polovině 90. let minulého století stala Tatra 700, vlastně jen evoluce „šestsettřináctky“, která se vyráběla už...

Tato auta nesmí na silnici, ani závodit. Zakázané ovoce, které chutná nejlépe

Jsou to jedny z nejvíce fascinujících anomálií dnešního světa. Auta, která...

Jsou to jedny z nejvíce fascinujících anomálií dnešního světa. Auta, která stojí stamiliony a přitom jsou prakticky „k ničemu“. Nesmí na silnice a nesplňují ani žádné předpisy pro automobilové...

Vánice N-tuziasty nezastavila. Mostecký okruh s nimi zkusil i prezident Pavel

Hyundai N Day zorganizovala automobilka pro pro členy českého klubu majitelů...

Hyundai říká příznivcům svých ostrých modelů N-tuziasté. České zastoupení značky je svolalo na autodromu v Mostě, jehož je partnerem. Sněhová vánice, která 10. dubna účastníky přeci jen mohla trochu...

Z okrajového mercedesu game changerem. Auto roku je manifestem efektivity

... i v zadních lampách.

Mercedes se novou generací modelu CLA rozhodl „loupat perníček“ Tesle. Evropské auto roku 2026 v elektrické podobě je manifestem efektivity. Dojede daleko, za málo, ale je za to nutné něco obětovat....

Vzácnou motorku půjčili Škodě Italové. Je to pár trubek nezměrné hodnoty

Laurin & Klement CCCC

Expozice muzea Škody v Mladé Boleslavi na rok a půl hostí vzácnou návštěvu. Je to jedinečný exemplář motocyklu Laurin & Klement CCCC z italského muzea vojenské techniky Museo Storico della...

Nejkrásnější auto roku. Kabriolet na riviéru převádí slavičí zpěv na světlo

Rolls-Royce Project Nightingale

Nádherná silniční jachta pro promenády na riviéře kandiduje na nejkrásnější auto letoška. Rolls-Royce představuje Project Nightingale, který patří do řady zakázkových vozů Coachbuild Collection....

17. dubna 2026

Konečně logická změna u jednodenních dálničních známek

Hradec Králové zvažuje v oblasti Plotišť nad Labem alternativy pro napojení...

Jednodenní dálniční známka je mezi motoristy velmi oblíbená. Jakkoli tomuto druhu známek ministerstvo dopravy ještě před pár lety vůbec nevěřilo, prodeje dokazují jejich smysl. Mají ovšem jednu vadu,...

17. dubna 2026

Ani varování nepomohlo. Policie s radary nachytala víc řidičů než loni

Praha, 19.04.2024, Policie v rámci akce Speed Marathon na mnoha místech po...

Policie při středeční dopravněbezpečnostní akci Speed Marathon v Česku zaznamenala 3 188 přestupků, z toho 1 910 případů se týkalo překročení povolené rychlosti. Obě čísla jsou vyšší než při obdobné...

16. dubna 2026  16:15,  aktualizováno  16:47

Víkend ve znamení Porsche. Bude jim to slušet v Praze i Mostě

150. Ferdinand Porsche Festival

Už jeden a půl století uplynulo loni od narození a pětasedmdesát let od úmrtí Ferdinanda Porscheho. Jednou z připomínek je každoroční sraz vozů Porsche v jeho rodném regionu. Loni se konal jen pár...

16. dubna 2026

Inženýři, máte padáka. Renault plánuje snižování počtu vývojářů

Renault Twingo

Francouzský výrobce automobilů Renault během příštích dvou let zruší 15 až 20 procent inženýrských pozic. Opatření by se mohlo dotknout až 2400 zaměstnanců.

16. dubna 2026

Válka v Íránu roztočí spirálu zdražování. Je čas koupit čínský elektromobil?

I když má íránská ropa střední až slušnou kvalitu, zpravidla nedosahuje...

Vyšší ceny benzinu a nafty zvyšují zájem o elektromobily – jak u firem, tak u běžných řidičů. Ti začínají více řešit celkové náklady na provoz a méně výkon nebo značku. Češi tak v březnu koupili...

16. dubna 2026

Nohu z plynu! Dnes jsou radary na každém rohu, policie má Speed Marathon

Policisté tvrdí, že při protestu nebudou vybírat pokuty za méně závažné...

Kromě covidových let policie každé jaro spouští velkou dopravněbezpečnostní akci zaměřenou hlavně na měření rychlosti – Speed Marathon. Do výběru lokalit s radary se zapojila i veřejnost. Přinášíme...

15. dubna 2026  11:03,  aktualizováno  13:08

Neo oldschool: Kia Seltos vypadá jako elektrický přízrak, ale jezdí na benzín

Exkluzivně
Kia Seltos

Zážehový čtyřválec? A čtyřkolka s kardanem k tomu? Kia Seltos přichází na evropský trh v době, kdy se automobilový svět soustředí téměř výhradně na elektromobily. O to výrazněji působí přístup, s...

15. dubna 2026

Humanoidi míří místo lidí do továren na auta. Pracují 24/7 a nepotřebují hlavu

BMW v továrně v Lipsku spouští éru, kde se „fyzická AI“ stává kolegou. Robot...

Autoprůmysl stojí na prahu největší transformace od dob zavedení pásové výroby. Koncept tzv. tmavých továren slibuje extrémní efektivitu, kde hlavní roli hrají humanoidní roboti s umělou inteligencí....

15. dubna 2026,  aktualizováno  8:42

Vánice N-tuziasty nezastavila. Mostecký okruh s nimi zkusil i prezident Pavel

Hyundai N Day zorganizovala automobilka pro pro členy českého klubu majitelů...

Hyundai říká příznivcům svých ostrých modelů N-tuziasté. České zastoupení značky je svolalo na autodromu v Mostě, jehož je partnerem. Sněhová vánice, která 10. dubna účastníky přeci jen mohla trochu...

14. dubna 2026,  aktualizováno  13:28

Zavoláte a přijede za vámi, umí i sám zaparkovat. OMO-X je robotický skútr

Projekt OMO-X posouvá hranice mezi motocyklem, skútrem a autonomním strojem. A...

Projekt OMO-X posouvá hranice mezi motocyklem, skútrem a autonomním strojem. A dává vzniknout něčemu docela novému. Výrobce, čínská Omoway Technology, přichází na trh s elektrickou jednostopou...

14. dubna 2026

Moderní ojetina s dieselem? Může to být strašná past

Premium
Od roku 2015 uzavřená záležitost? To bohužel ne. Zrovna Britové budou na...

Bývaly časy, kdy bylo auto s naftovým motorem jakýmsi etalonem manažerského, ale i rodinného vozu. Výkonný motor s velkým točivým momentem a příznivou spotřebou paliva se zdál být budoucností....

13. dubna 2026

