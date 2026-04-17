Pokud si koupíte jednodenní dálniční známku, její platnost není 24 hodin, jak by možná název napovídal, ale pouze do půlnoci toho dne, kdy jste ji koupili. Ale to se snad brzy změní. Jednodenní dálniční známka možná bude nově platit celých 24 hodin – nejen do půlnoci v den zakoupení. Senát to nově schválil na návrh senátorů hnutí ANO.
Roční známka nyní stojí 2 570 Kč, třicetidenní 480 Kč, desetidenní 300 Kč a jednodenní 230 Kč.
Změnu má přinést novela o pozemních komunikacích, kterou nyní posoudí vláda a sněmovna. Novela si podle předsedy senátního hospodářského výboru Miroslava Plevného (za STAN) vyžádá změnu nastavení systému kontroly platnosti známek, kvůli čemuž ministerstvo dopravy dřív podobné snahy odmítalo. Novela má podle senátorů v čele s Martinem Bednářem (ANO) pomoct řidičům, kteří dálnice běžně nevyužívají, ale nárazově potřebují projet přes některou z českých dálnic v noci.
Za současných podmínek si řidiči musí v případě, že se jejich jízda protáhne přes půlnoc, koupit desetidenní známku, i kdyby se jednalo o pár minut navíc, připomínají senátoři.
Současné nastavení slouží pro snadnou administrativní kontrolu systémem eDalnice.cz, který ověřuje platnost dálničních známek na základě registrační značky. Ministerstvo dopravy v minulosti změnu platnosti známky na 24 hodin odmítalo s tím, že by její kontrola představovala rozdílný a technologicky v daném čase obtížně proveditelný způsob vzhledem k nastavení kontroly známek podle počtu dnů. A navíc resort ještě před pár lety tvrdil, že by o jednodenní známku stejně motoristé nestáli, argumentoval přitom možnou vysokou cenou.
Jenomže zasáhla Evropská unie, která zavedení jednodenních známek nařídila ve všech členských státech. A byl to zjevně dobrý krok a ministerstvo se dřív velmi pletlo. Loni se podle veřejně dostupných zdrojů prodalo přibližně 2,22 milionu jednodenních dálničních známek.
Pozor na podvodníky
V současnosti pak ministerstvo dopravy znovu varuje před podvodnými SMS zprávami, které vyzývají k úhradě mýtného, pokut nebo jiných poplatků. Podvodné zprávy často obsahují hrozby sankcemi, například penále, omezením provozu vozidla, nebo dokonce soudním řízením. Zároveň odkazují na falešné internetové stránky, kde mají lidé zadat údaje o platební kartě.
Cendis, provozovatel systému elektronických dálničních známek, zdůrazňuje, že oficiální systémy nikdy neposílají výzvy k platbě prostřednictvím SMS ani e-mailů a nikdy nepožadují zadávání citlivých údajů přes odkazy ve zprávách. Jde o další pokus podvodníků zneužít systém elektronické dálniční známky k vlastnímu obohacení. Podobně se na systému eDalnice.cz obohacují i webové stránky, které se tváří jako oficiální e-shopy. Tyto portály často účtují zbytečné manipulační poplatky a mohou vést k finančním ztrátám pro zákazníky a k problémům s následnou správou e-známky.
„Zaznamenali jsme zvýšený počet dotazů od lidí, kteří takovou zprávu obdrželi. Doporučujeme na tyto zprávy nereagovat, neklikat na odkazy a žádné údaje nevyplňovat. V případě podezření kontaktujte přímo naši zákaznickou linku 222 266 757. Podvodníci se snaží vyvolat strach a tlak k rychlému zaplacení. Apelujeme na všechny řidiče, aby byli obezřetní a tyto zprávy jednoduše ignorovali,“ varuje Radka Nastoupilová, mluvčí společnosti Cendis.