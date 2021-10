Jawa vyráběla v Praze i Kvasinách. Jak se dostala do Týnce si jen domýšlíme

Zbrojovka inženýra Františka Janečka a poté i společnost Jawa měly původní sídlo na pražské Zelené lišce, tedy vlastně na Pankráci. Dnes obchoduje v prostorech bývalé fabriky velký hobbymarket a hlavní vstup do závodu patří Finančnímu úřadu.



Za fabrikou stála vodárenská věž, vyprojektovaná známým architektem Janem Kotěrou.

V roce 1950 pak továrna přišla o karosárnu v Kvasinách. Majetkové přesuny tím však zdaleka neskončily. Základní závod na Pankráci byl v roce 1963 převeden pod ČKD Polovodiče, naopak Jawa se stěhovala do bývalé továrny značky Ogar ve Strašnicích. Motocykly se vyráběly také v pobočném závodě v pražské Libni.

V Týnci nad Sázavou je už od třicátých let

Továrna v Brodcích u Týnce nad Sázavou zůstala dnes jedinou jawskou fungující fabrikou. „Zásadního důvodu, proč se František Janeček dostal do Týnce nad Sázavou, se dnes můžeme jen domýšlet,“ vysvětloval v jawském muzeu v horním patře výrobní budovy ředitel společnosti Jawa Moto František Hruška.

„Pan Janeček přišel do Týnce na počátku dvacátých let minulého století,“ uvedl dále ředitel, „jako jeden z hostů rekreační lokality Posázaví.“ František Janeček si nejprve mezi roky 1925 až 1928 v Týnci postavil vilu, která je dodnes ozdobou města. Pokračoval stavbou nové slévárny, kterou od začátku třicátých let najdete na pravém břehu řeky Sázavy. Slévárna potom dodávala odlitky pro Janečkovy další výrobky.



„Týnec nad Sázavou si pan Janeček vzhledem k poloze oblíbil a sám se vyjádřil, že chtěl z města vybudovat jakýsi malý Zlín. S největší pravděpodobností se přátelil s Tomášem Baťou, byl to vlastně jeho vzor,“ popisoval začátky týnecké továrny František Hruška.

Někdy kolem roku 1936, 1937 zakoupil Janeček na levém břehu Sázavy budovu bývalé přádelny, postavenou bratry Mautnerovými na konci devatenáctého století. Do nového prostoru začal přesouvat veškerou nemetarulgickou výrobu. „Jednou z nich byla výroba mechanicko-montážní. Vyráběly se tu například podvozky automobilů Jawa. Karoserie vznikaly v Kvasinách, v karosárně, kterou vlastnil syn Františka Janečka,“ vydal se ředitel současné Jawy proti proudu času. „Druhý jawský automobil Minor už se v Týnci dokonce vyráběl celý,“ doplnil.

V roce 1964 začala Jawa v Brodcích stavět novou, pětipatrovou tovární budovu tak, jak ji známe z dnešní doby. Výrobní areál se ale měnil, například vstupní bránu a také dnes už neexistující interiéry, známe pouze z filmu Báječná léta pod psa, který se z části natáčel právě v areálu Jawy.

I příběh týnecké továrny měl v devadesátých letech pokračování. Výroba ve Strašnicích skončila a pokračovala už jen u Sázavy. Jawu v roce 1996 zakoupila společnost Jihostroj Velešín současného majitele Jiřího Gerleho. V posledních letech se rekonstruovaný areál změnil k lepšímu. Společnost Jawa Moto dnes zaměstnává víc než devadesát zaměstnanců.