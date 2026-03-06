Český výrobce motocyklů Jawa chce současnou produkci zvýšit nejméně na dvojnásobek, tedy až na 5 tisíc motocyklů ročně. Mají mu k tomu pomoci nové modely.
Světová premiéra v Brně: nová litrová jawa za 1,5 milionu, bude jich jen 15
Cesta k moskvičům vedla přes Američany a Němce. Slaví narozeniny i krach
Značka Moskvič si letos připomíná dvě významná kulatá výročí. V prosinci 1946 vznikly první vozy této značky a 28. února 2006 vyhlásil moskevský arbitrážní soud bankrot automobilky Moskvič. Moskviče...
Prozkoumali jsme Peaq. Největší elektrická škodovka se ukázala neplánovaně
Slavnostní otevření baterkárny M8 v Mladé Boleslavi mělo nečekané finále: poprvé jsme si tam mohli prohlédnout připravované SUV Škoda Peaq. Pro iDNES.cz ho prozkoumal Jiří Duchoň, šéfredaktor...
Známý herec a cestovatel prodává obytné auto. Výbava pomůže přežít i apokalypsu
Stále více cestovatelů mění pohodlí hotelových pokojů za dobrodružství na čtyřech kolech. Pokud to chcete zkusit, pak by se mohlo hodit obytné auto Lukáše Langmajera, které je zrovna k mání. Ale...
Autozápisník: Trump má novou Bestii a 6 000 Kč za litr benzinu v F1
Americký prezident Trump dostal novou „Bestii“ a palivo do formulí se bude vyvažovat zlatem. Jan Ámos Komenský by měl radost ze Škody hrou a Alfy od karabiniérů sklízejí potlesk. Jak to, že jsou auta...
Konec mistra volantu. Zemřel velikán, který ochočil legendární Lancii Stratos
Diváky ohromoval jezdeckým uměním za volantem bájných lancií, v nich dobyl tři po sobě jdoucí triumfy na legendární Rallye Monte Carlo, epické vítězství na sicilské Tarze Florio v roce 1972 za...
Nová třída S Mercedesu poprvé v Česku. Ukazuje, proč je pořád královnou luxusu
U nového eska vyměnili polovinu součástek a dali mu do vínku vyhřívané pásy, vyhřívaný katalyzátor, ventilaci čistící vzduch a podvozek, který díky cloudu ví o výmolu dřív, než k němu dojedete. Bez...
Světová premiéra v Brně: nová litrová jawa za 1,5 milionu, bude jich jen 15
Brno (od zpravodaje Auto.iDNES.cz) Na brněnském veletrhu Motosalon Jawa představila dvě novinky, z nichž Jawa 1000 má být prémiovým a exkluzivním výrobkem a Jawa Twin 730 designově příbuzným, ale cenově výrazně dostupnějším modelem.
V Brně začíná Motosalon, mezi prvními návštěvníky byl prezident Pavel
V Brně začíná Motosalon, veletrh motocyklů a čtyřkolek. Na Výstaviště se vrací po dvou letech. Je o halu větší, přinese světovou premiéru modelu domácí značky Jawa i zónu zaměřenou na ženy. Mezi...
Autozápisník: Trump má novou Bestii a 6 000 Kč za litr benzinu v F1
Americký prezident Trump dostal novou „Bestii“ a palivo do formulí se bude vyvažovat zlatem. Jan Ámos Komenský by měl radost ze Škody hrou a Alfy od karabiniérů sklízejí potlesk. Jak to, že jsou auta...
Nezastaví ji štěrk, ani kopce. A má i ABS. Tak drsnou koloběžku Xiaomi nemělo
Barcelona (od zpravodaje Auto.iDNES.cz) Výrobce mobilů a další spotřební elektroniky Xiaomi představil na konferenci v Barceloně novou generaci elektrických koloběžek. Na vrcholu nabídky stojí model 6 Ultra, který nabídne dosud nevídané...
Fotoduel vyhrála espézetka na multiple, prý je moc hezká. Milovník rumu odpadl
Nové kolo originálního fotoduelu iDNES.cz, v němž se proti sobě postavilo více než sto značek na přání, zná vítěze. Jako nejoriginálnější zvolili čtenáři značku M0C HEZKE. Její držitel je veselá...
Cesta k moskvičům vedla přes Američany a Němce. Slaví narozeniny i krach
Značka Moskvič si letos připomíná dvě významná kulatá výročí. V prosinci 1946 vznikly první vozy této značky a 28. února 2006 vyhlásil moskevský arbitrážní soud bankrot automobilky Moskvič. Moskviče...
Konec mistra volantu. Zemřel velikán, který ochočil legendární Lancii Stratos
Diváky ohromoval jezdeckým uměním za volantem bájných lancií, v nich dobyl tři po sobě jdoucí triumfy na legendární Rallye Monte Carlo, epické vítězství na sicilské Tarze Florio v roce 1972 za...
Jogger je obr, co nemá konkurenta. Bazarovky se nebojte, dacie jsou spolehlivé
Asi jste si všimli, že kategorie klasických MPV pomalu vymírá. Lidé přesedají do SUV a velkoprostorové vozy jsou nedostatkovým zbožím i na trhu ojetin. Kdo potřebuje opravdu prostorné auto a třeba...
Linka 158 opět v akci. Policisté z bílého autobusu lovili hříšníky na dálnicích
Uvidíte-li bílý autobus Iveco s tmavšími skly, zbystřete pozornost. Za okny totiž mohou být policisté „na výletě“ s kamerami, jimiž nenatáčejí krásy České republiky, ale prohřešky řidičů. Naposledy...
PROJEKTOVÝ MANAŽER - POZEMNÍ STAVBY (80 - 100.000 Kč)
Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 80 000 - 10 000 Kč
Prozkoumali jsme Peaq. Největší elektrická škodovka se ukázala neplánovaně
Slavnostní otevření baterkárny M8 v Mladé Boleslavi mělo nečekané finále: poprvé jsme si tam mohli prohlédnout připravované SUV Škoda Peaq. Pro iDNES.cz ho prozkoumal Jiří Duchoň, šéfredaktor...
Kylaq by v Evropě ostudu neudělal. Prozkoumali jsme malou levnou škodovku
Škoda uvedla na podzim roku 2024 na indický trh malé SUV jménem Kylaq, které představuje zásadní krok ve strategii značky pro tento region. Jiří Dytrych, který má v koncernu na starosti konvenční...