Jarek Janiš: Čech mezi elitními závodními inženýry v závodech GT vozů

Vašemu týmu se povedlo vyhrát dva velké čtyřiadvacetihodinové závody v průběhu jednoho měsíce, navíc pokaždé s autem jiné značky. A to závod ve Spa-Francorchamps byl celkem drama…

Ono to bylo těžké pro všechny, protože ve Spa byly proti předchozímu ročníku změněny sportovní řády a z pohledu strategie to byla velká výzva pro všechny týmy. Například dlouhé tankování smělo trvat 40 sekund, povoleno bylo i krátké tankování na 10 sekund, a tým tak mohl s ohledem na to, jak se pro něj závod vyvíjí a kolik je ve voze paliva, přizpůsobovat strategii. A pak to samozřejmě skloubit s vyjetím safety caru nebo vyvěšením žlutých vlajek po celé délce okruhu, tzv. full course yellow. Když se něco přihodilo na trati, museli jsme hned reagovat na to, kde máme auto na trati, kde je lídr závodu, jestli bude lepší krátký nebo dlouhý pit stop, jestli budeme měnit pneumatiky, nebo nebudeme. Bylo extrémně hodně variant a bylo důležité se v danou chvíli rozhodnout pro co nejvýhodnější strategii.