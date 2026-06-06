Národ krvácí. Na silnicích
Říše Čching tehdy pozbyla kontrolu nad Korejským poloostrovem a Tchaj-wanem, a především přišla o své renomé první velmoci Asie. První čínsko-japonská válka, odehrávající se mezi lety 1894–1895, skončila drtivým japonským vítězstvím. Úplně zadarmo imperiální ambice Japonska nebyly. V průběhu osmiměsíčního konfliktu přišli o 13 800 mužů.
Ptáte se, jak tato lekce dějepisu souviset s automobilismem? Okrajově, ale přeci jen trochu.
Když totiž jakýsi snaživý novinář o pětasedmdesát let později vypisuje z japonských národních statistik dopravní bezpečnosti počty úmrtí při silničních nehodách, dopočítá se, že jen v roce 1970 si takové tragické události vyžádaly 16 765 mrtvých. A ve snaze přiblížit tu cifru nějak čtenářům ho tehdy nenapadne lepší příměr, než dát počty obětí dopravních nehod do souvislosti s počtem obětí té první čínsko-japonské války.
Českému čtenáři to přirovnání může přijít odtažité. V naší dopravní bilanci by asi moc nezapůsobilo, že ročně u nás zahyne desetkrát méně řidičů, než kolik padlo vojáků českého původu v bitvě u Sadové v roce 1866. Anebo že počet lehkých dopravních nehod u nás dorovnává počty raněných v bitvě u Kolína z roku 1757.
To sepjetí s rakousko-uherským dějepisem u nás tak silné zkrátka není.
V Japonsku se ovšem to porovnání uchytilo velmi dobře.
Skutečnost, že auta na silnicích působí Japoncům větší ztráty, než kdysi čínská armáda, tak dala vzniknout nemírně chytlavému propojení.
Jméno japonského novináře, který ten obrat použil jako první, je už dnes neznámé. Termín rychle zlidověl, používat jej totiž začal kdekdo. Do obecného povědomí se pak celý fenomén vepsal jako Kócu Sensó neboli „Dopravní válka“. Protože v roce 1970 na japonských silnicích se umíralo víc lidí, než ve válce. Takové celonárodní neštěstí pochopitelně volalo po radikálních opatřeních.
Jak se ale vůbec Japonci dopracovali k tomu, že se ocitli uprostřed Dopravní války? V krátkosti za to mohla mimořádně rychlá motorizace národa. Násobně rychlejší, než by to zastaralá dopravní infrastruktura vůbec mohla ustát.