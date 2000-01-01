náhledy
Hlavním přínosem otevření transalpínské scénické cesty Tatejama Kurobe nebylo ani tak spojení prefektur Nagano a Tojama nebo podpora cestovního ruchu. Díky vysokohorské silnici tu japonští inženýři od roku 1971 mohou testovat údržbu dopravní infrastruktury v extrémních podmínkách.
Lákat vás teď k návštěvě Nihon Arupusu, tedy Japonských Alp na ostrově Honšú, je trochu ošemetné. Především proto, že to hlavní lákadlo celého regionu, sedmatřicet kilometrů dlouhá transalpínská scénická cesta zvaná Tatejama Kurobe je momentálně neprůchozí. Kvůli sněhu.
O sníh na úbočích pohoří Hida nouzi nemají. Podél trasy Tatejama Kurobe, která se klikatí až do nadmořské výšky 2 450 metrů, ho nyní leží několik desítek metrů. Není to překlep. Sněhová vrstva tu mezi prosincem a lednem běžně dosahuje dvaadvaceti metrů.
Extrémní štědrost té sněhové nadílky, která se tu v zimě navrší do výšky šestipatrového činžáku, je dána příhodnou souhrou klimatických faktorů. Konkrétně pak lokalita Murodo-daira, která leží na hranicích prefektur Tojama a Nagano, patří k vůbec nejzasněženějším místům světa.
Tváří v tvář takové mase sněhu japonští silničáři každý rok vcelku pochopitelně kapitulují. Vybojovat si zpod závalu sněhu zpět cestu Tatejama Kurobe se začnou pokoušet až na jaře, v čase od dubna do března.
Prohlodat se tou bílou masou zkouší s pomocí obřích fréz schopných přesouvat tuny sněhu v rekordním čase a další speciální těžké techniky. Nasazení lidské pracovní síly by vzhledem k hrozbě závalu bylo příliš riskantní, a tak jsou všechny stroje řízeny dálkově, pomocí digitálních navigačních systémů.
Úloha přesné GPS navigace je tu opravdu klíčová. Jinak by nebylo možné zachovat přesný řez sněžnými stěnami, zajistit jejich stabilitu a přitom vydobýt koridor silnice. Dálkově řízené frézy, rotačky a bagry tu přesouvají sníh se skutečně japonskou precizností.
Z technického hlediska slouží Tatejama Kurobe jako testovací prostředí práce v extrémních podmínkách. Zkušenosti získané zde se využívají i jinde ve světě. Z Japonských Alp se inspirace přináší do údržby silniční infrastruktury v Alpách evropských.
Integrované GPS systémy tu s milimetrovou přesností řídí každou fázi odklízení a zajišťují bezpečnost pracovníků. V prostředí, kde může být chyba fatální, se satelitní technologie ukazuje jako zásadní. Pro vytyčení spolehlivých tras i zachování integrity sněhových stěn.
Vozovka, obstoupená bílými stěnami, celý ten podivuhodný sněžný kaňon se krátce po svém znovudobytí stane velkým lákadlem domácích i zahraničních turistů. Úchvatné dílo, které započala příroda a dokončily lidmi spoluřízené stroje, je nazýváno Juki no Otani. Velká sněhová propast.
A s tím právě souvisí zdánlivá předčasnost našeho lákání k návštěvě. Přístup do tohoto sněženého kaňonu je totiž přísně regulovaný, počty výletníků omezené a příjezd vlastními osobními auty možný není. Pokud ho chcete uvidět na jaře na vlastní oči, musíte se jako turista zaregistrovat už nyní.
Chůze mezi sněhovými stěnami je povolena pouze v přesně vymezeném úseku. Návštěvníci se zde sice mohou volně pohybovat pěšky, ale pouze v rámci organizovaného provozu. Minimalizuje to možná rizika a přitom chrání citlivé horské prostředí. Tatejama je totiž součástí chráněného národního parku.
Pocit, že jste obklopení sněhovou vrstvou, která sahá patnáct až dvacet metrů nad asfalt, se dá jen obtížně přiblížit. Je to senzace, kterou se vyplatí zažít. Člověk stojící mezi stěnami působí nepatrně. Právě tato fascinující měřítka činí z lokality pravidelně fenomén sociálních sítí.
V několika sekcích kolem vozovky jsou vysekány schody na vyhlídkové plošiny. Ty nepřináší jen vizuální zážitek, ale i akustický. Ticho hor a k němu kontrastní šum větru, tlumené zvuky praskajících kroků na sněhu. Je to zkrátka síla.
V roce 2022 tu bylo ještě na začátku května šestnáctimetrové sněhové nadloží. Tady to na klimatické změny nevypadá. A stále úctyhodně vypadající sněhová vrstva tu vydrží běžně až do půlky června.
Kromě samotného koridoru a sněžných stěn nabízí oblast Murodo-daira i další zážitky. Návštěvníci mohou obdivovat horská jezera, vulkanické jevy, přehradu nebo panoramata alpských štítů. Cesta skrz sněžný kaňon je ale považována za jeden z vrcholů celé trasy.
Za nejlepší období k návštěvě je považována polovina dubna. Tehdy jsou sněhové stěny nejvyšší a obloha bývá krásně kontrastně modrá. Slunci navzdory je ale na silnici tou dobou zima jako v lednici. Průměrná teplota činí kolem sedmi pod nulou.
Pro mnoho Japonců je každoroční návštěva Tatejama Kurobe je symbolickým přechodem mezi zimou a jarem. Otevření trasy je v Japonsku celonárodně sledovanou mediální událostí. Spojuje v sobě respekt k silám přírody, i hrdost k technice, zpřístupňující každé jaro trasu návštěvníkům.
