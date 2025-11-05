Japonci ukázali budoucnost svých aut. Jejich pohon je ale zatím s otazníkem

Vladimír Löbl
V současnosti probíhající výstava Japan Mobility Show 2025 připomíná širokou nabídkou novinek a konceptů návrat ke zlaté době tokijských autosalonů v 80. a 90. letech. Toyota znovuobjevuje Corollu, Lexus ukázal bunkr na kolech a Mazda předvedla auto s motorem poháněným řasami. Všechny je najdete ve velké fotogalerii.

Výstava až do 9. listopadu konaná v kongresovém centru Tokyo Big Sight na ostrově Odaiba se na rozdíl od let minulých se už nezaměřuje jen na klasická vozidla, ale nabízí vizi budoucnosti v nejrůznějších formách. Zatímco vizuálně a technologicky Japonci na Japan Mobility Show 2025 ukázali dechberoucí designové kreace a odvážné vize pro nadcházející desetiletí, jeden zásadní detail zůstal viset ve vzduchu: pohon.

Prezident a generální ředitel Toyoty Koji Sato na tiskové konferenci na výstavišti Tokyo Big Sight představuje koncept nové generace modelu Corolla. Slibuje skutečnou stylistickou revoluci!
Toyota Kids Mobi je dětský robotický kočárek, který prý umí bez nutnosti dohledu dospělé osoby sám dopravit dítě na zastávku a zpět. Geniální, ale skutečně byste něčemu takovému svěřili své dítě?
Lexus ukázal ukázal koncept LS. Bunkr na šesti kolech je bláznivou vizí, jak by také mohla vypadat vlajková loď značky.
Koncept Toyota Kago-Bo je pojízdný salonek pro éru autonomních aut. Taxi budoucnosti pro Tokio 2035?
Daihatsu K-Open Concept: Koncept předznamenává novou generaci ikonického mini-roadsteru Copen. Slibuje spoustu řidičské zábavy v extrémně kompaktním provedení - má pohon zadních kol a manuální převodovku!
112 fotografií

Zástupci klíčových značek jako Toyota, Lexus, Honda a Mazda se shodně vyhýbali přímé odpovědi na otázku, co bude jejich auta v budoucnosti pohánět. U mnoha konceptů se vůbec neuvádělo, co mají pod kapotou, a u mnoha značek přiznali, že prozatím nemají jasnou představu o budoucím zdroji pohonu svých aut. Zazněly sice nápady jako vodík, baterie s neznámou chemií nebo motor poháněný řasami, ale to vyznívalo spíše jen jako takové marketingové proklamace.

Ač se před dvěma lety japonští výrobci kasali, že už nezůstanou pozadu za Teslou a čínskými start-upy, v roce 2025 u nich tváří v tvář poslednímu vývoji panuje velká opatrnost. Japonsko je totiž věrné benzinu a hybridům a poptávka po elektromobilech je stále jen minimální. V loňském roce dokonce poklesla pod 2 % celkových prodejů. A to byla sotva polovina odbytu elektroaut v České republice.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Kvíz pro automobilové nadšence: Rozumíte řeči servisáků?

V autoservisu to jede rychle - kozy, momenťák, dvouhmota, žirafa… Rozumíte téhle řeči? Otestujte se v našem Chytrém Kvízu a zjistěte, zda byste se v dílně neztratili.Soutěžit o voucher na Chytrý Kvíz...

Festival aut ukáže unikáty, monstra i český supersport. A stopětku v karbonu

Výstavu historických či sportovních vozů, ale také setkání se závodníky, kaskadérská vystoupení a další tematické akce nabízí 14. ročník Prague Car Festivalu, který se o tomto víkendu koná v areálu...

V Praze bude aukce světového formátu. Praga za 12 milionů a jawa pro elitu

V sobotu 1. listopadu zpestří program prestižní motoristické výstavy Prague Car Festival aukce historických a sběratelských vozidel. „Aukční nabídka je nesmírně zajímavá. Pro mnohé bude pravděpodobně...

První jízda novým kupé Honda Prelude. Jiné takové auto není, je to kluzák

Malé gran turismo pro každý den znovuobjevuje zapomenutou kategorii, Honda Prelude je zpět, legenda se vrací po čtvrtstoletí. Jízda s ním je zážitkem. Vysokooktanové emoce nečekejte, tady si rychlost...

Dědo, kam valíš? Staříci od Škodovky vyrazili na velkou párty ke 130 letům

Příběh samostatného československého státu, to je i příběh značek Laurin & Klement a Škoda. Mladoboleslavská automobilka letos slaví 130 let. A jak nejlépe to oslavit? Tím, že vytáhnete ty nejlepší,...

Japonci ukázali budoucnost svých aut. Jejich pohon je ale zatím s otazníkem

V současnosti probíhající výstava Japan Mobility Show 2025 připomíná širokou nabídkou novinek a konceptů návrat ke zlaté době tokijských autosalonů v 80. a 90. letech. Toyota znovuobjevuje Corollu,...

5. listopadu 2025

Velká designérská soutěž frčí. Podívejte se na první návrh auta budoucnosti

Soutěž

Už po šesti hodinách dorazil první návrh. Soutěž „navrhněte auto budoucnosti“ má úspěch, vyvolala nadšení mezi designéry a do redakce se scházejí první soutěžní příspěvky, ten úplně první dorazil ze...

5. listopadu 2025

Koho poslouchat na silnici. Kromě policie také celníky, ale i silničáře

Na silnicích se můžete setkat s řadou situací, kdy vás někdo bude chtít zastavit. S tím si většinou spojujeme policisty, ale pokyn k zastavení může přijít i od velmi nečekaných lidí.

5. listopadu 2025

Lidská inteligence pro auta. Alfa Romeo proti počítačům na kolech

Alfa Romeo Tonale má autům vrátit filozofii „lidské inteligence“. V Arese to vysvětlují jako „propojení vášně a technologie, z něhož vzniká autentický zážitek z jízdy postavený na emocích,...

4. listopadu 2025

Přezuto do zimního má nejvíc řidičů za poslední roky, zájem o celoročky roste

Na zimní nebo celoroční pneumatiky se schválením pro zimní provoz mělo k 1. listopadu přezuto přes 62 procent řidičů, což je o pět procentních bodů víc než loni. Zároveň je to i nejvíc za poslední...

4. listopadu 2025

KVÍZ: Kvíz pro automobilové nadšence: Rozumíte řeči servisáků?

V autoservisu to jede rychle - kozy, momenťák, dvouhmota, žirafa… Rozumíte téhle řeči? Otestujte se v našem Chytrém Kvízu a zjistěte, zda byste se v dílně neztratili.Soutěžit o voucher na Chytrý Kvíz...

vydáno 4. listopadu 2025

Navrhněte auto budoucnosti. Velká designérská soutěž iDNES.cz

Automobilovému designu se na iDNES.cz věnujeme víc než jiní. Je to naše výsostná disciplína, i sami autodesignéři nás čtou. Protože je v posledních letech pramálo soutěží, ve kterých by mohli...

3. listopadu 2025

První jízda novým kupé Honda Prelude. Jiné takové auto není, je to kluzák

Malé gran turismo pro každý den znovuobjevuje zapomenutou kategorii, Honda Prelude je zpět, legenda se vrací po čtvrtstoletí. Jízda s ním je zážitkem. Vysokooktanové emoce nečekejte, tady si rychlost...

3. listopadu 2025

Velký test zimních pneu ADACu pro octavii a superb. 11 z 31 jich selhalo

Německý autoklub ADAC ve velkém testu zimních pneumatik důkladně prověřil 31 plášťů rozměru 225/40 R18, který používají auta nižší střední a střední třídy včetně Škody Octavia a Superb. Některé mohou...

3. listopadu 2025

Uzávěrky diferenciálů v akci. S tankodromem zápolily expediční speciály

Od osmikolového kolosu až po „malé“ dodávky či pick-upy. Takový rozptyl měla expediční vozidla, která se sjela na prvním ročníku VejnyWood Offroad Experience ve středočeských Milovicích.

2. listopadu 2025

Na přezutí zimních pneumatik se v některých servisech v Praze nyní čeká až měsíc

Nejkratší doba objednání v pražských pneuservisech na přezouvání na zimní pneumatiky je v současné době zhruba týden a někde mají nejbližší volné termíny až na konci listopadu.

2. listopadu 2025

Festival aut ukáže unikáty, monstra i český supersport. A stopětku v karbonu

Výstavu historických či sportovních vozů, ale také setkání se závodníky, kaskadérská vystoupení a další tematické akce nabízí 14. ročník Prague Car Festivalu, který se o tomto víkendu koná v areálu...

1. listopadu 2025  12:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.