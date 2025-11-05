Výstava až do 9. listopadu konaná v kongresovém centru Tokyo Big Sight na ostrově Odaiba se na rozdíl od let minulých se už nezaměřuje jen na klasická vozidla, ale nabízí vizi budoucnosti v nejrůznějších formách. Zatímco vizuálně a technologicky Japonci na Japan Mobility Show 2025 ukázali dechberoucí designové kreace a odvážné vize pro nadcházející desetiletí, jeden zásadní detail zůstal viset ve vzduchu: pohon.
Zástupci klíčových značek jako Toyota, Lexus, Honda a Mazda se shodně vyhýbali přímé odpovědi na otázku, co bude jejich auta v budoucnosti pohánět. U mnoha konceptů se vůbec neuvádělo, co mají pod kapotou, a u mnoha značek přiznali, že prozatím nemají jasnou představu o budoucím zdroji pohonu svých aut. Zazněly sice nápady jako vodík, baterie s neznámou chemií nebo motor poháněný řasami, ale to vyznívalo spíše jen jako takové marketingové proklamace.
Ač se před dvěma lety japonští výrobci kasali, že už nezůstanou pozadu za Teslou a čínskými start-upy, v roce 2025 u nich tváří v tvář poslednímu vývoji panuje velká opatrnost. Japonsko je totiž věrné benzinu a hybridům a poptávka po elektromobilech je stále jen minimální. V loňském roce dokonce poklesla pod 2 % celkových prodejů. A to byla sotva polovina odbytu elektroaut v České republice.