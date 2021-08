Jubilejní Barum rally startuje, nadějnému závodníkovi se splnil sen

Jan Talaš působí jako mechanik v jednom ze závodních týmů. Když se sejdou peníze, závodí. S fabií závodil ještě v mládežnických kategoriích před deseti lety.

Se spolujezdcem Tomášem Šmídem se původně chtěli vydat na ikonickou barumku se svým starším peugeotem 208. Ozval se ovšem Petr Kačírek, šéf týmu Duck Racing, zda by nechtěli zkusit jeho škodovácký speciál. Automobilové závodění není vůbec levná záležitost, Talašovi se ovšem v šibeničním termínu podařilo sehnat peníze na start a do jubilejní padesáté „barumky“ startují s číslem 66 s opravdu profesionálním nářadím. Továrním speciálem Škoda Fabia R5.

S rallyovým vozem s pohonem všech kol nemá Talaš vlastně žádné zkušenosti. „Myslel jsem, že ten přechod bude lehčí. Je to hodně velký rozdíl. Je znát obrovská trakce a hodně výkonu,“ komentuje a dodává, že největším překvapením po prvním svezení bylo, jak auto skvěle brzdí. Deštivé počasí, které panuje celý týden, v němž se barumka koná, Janu Talašovi na klidu nepřidalo, závodění na vodě nemá zrovna v oblibě.

Před startem rally dělal posádce mentora zkušený jezdec Jan Černý. Talaš říká, že jeho rady jim ušetřily sto padesát ostrých kilometrů. „To auto je velmi rychlé, umí daleko lépe brzdit a zatáčet, mnohem rychleji projede zatáčku. Je to opravdu velký skok,“ komentuje Černý třísetkoňový speciál postavený na základech fabie.

„Honzu sleduji již delší dobu a vím, že ve dvoukolkách je velmi úspěšný. Shodou okolností jeho bratr Jakub spolupracuje s mým synem v jednom týmu na motokárách a pořád do mě hučel, kdy už mu půjčím R5,“ řekl Kačírek pro magazín eWRC.

„Je mi jasné, že Honza nemá s autem v podstatě nic odjeto a rozhodně ho jako tým nebudeme tlačit k nějakým výsledkům. Je pro nás důležité, aby se dobře svezl, naučil se, co nejvíc to půjde, a dovezl auto v pořádku do cíle. A pokud vše dobře půjde, tak se do budoucna nebudu bránit případné další spolupráci,“ doplnil majitel teamu Duck Racing. „Hlavním úkolem je dojet,“ shrnuje Jan Talaš. S tím souhlasí i Jan Černý a varuje, že Barum rally dokáže být velmi zrádná.