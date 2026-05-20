Škoda Auto dnes spouští prodej elektrického crossoveru SUV Epiq na českém trhu, a to bezprostředně po slavnostní světové premiéře. „Základní cena na českém trhu kolem 619 000 Kč bude potvrzena později. Okamžitě dostupná nejvýkonnější verze Epiq 55 s největší baterií začíná na 779 000 Kč díky zaváděcí sérii START,“ říká Jiří Maláček, vedoucí Škoda Auto pro český trh. „Věříme, že i díky výhodné ceně tento model zpřístupní elektromobilitu novým skupinám uživatelů a naváže na úspěch stávajících modelů Škoda.
Startovací cena by tedy měla být nižší, než se očekávalo. Při premiéře mluvil šéf Škody Auto Klaus Zellmer rámcově o startovací ceně 26 tisíc eur, tedy přibližně 630 tisíc korun (v závislosti na kurzu). Škoda Epiq je každopádně v základním provedení levnější, než jeho dvojče Volkswagen ID.Cross, u kterého značka plánuje základní cenu od 28 tisíc eur.
Cupra Raval, která využívá stejnou koncernovou platformu MEB+ jako Epiq, začíná na 649 000 Kč, je ovšem menší. Jedním z nejlevnějších elektromobilů na trhu je v současnosti Dacia Spring za 419 900 Kč, disponující jednodušší technikou a menší výbavou. Korejský hyundai Inster začíná na 599 990 Kč a čínská konkurence v podobě BYD Dolphin je k dostání od 499 990 korun.
|
Epiq v plné parádě. Nová elektrická škoda ukázala velký kufr a naznačila cenu
Vstup Škody Epiq na trh komentuje v rozhovoru pro iDNES.cz Jiří Maláček.
Bohatá výbava
K pohonu slouží nový elektromotor APP290 ve třech výkonových verzích a se dvěma různými akumulátory. Varianta Epiq 35 s výkonem 85 kW a výkonnější Epiq 40 s 99 kW, obě s baterií o celkové kapacitě 38,5 kWh, doplní nabídku již brzy. Vrcholné provedení Epiq 55 je dostupné k objednání ihned a nabízí 155 kW a 55kWh akumulátor. Všechny varianty 35, 40 a 55 lze nabíjet střídavým proudem o výkonu 11 kW, stejnosměrné nabíjení má maxima podle verze 50, 88 a 105 kW.
Vstupní varianta se základní cena kolem 619 000 Kč bude určená především do městského a příměstského provozu. „Již základní provedení Essence obsahuje bohatou základní výbavu a komplexní nabídku pokročilých bezpečnostních asistentů. Sériové položky tvoří například sedm airbagů včetně středového mezi sedadly vpředu, tři úchyty isofix (dva vzadu a na sedadle spolujezdce), přední světlomety LED, zadní světla LED, klimatizace Climatronic, výškově nastavitelná přední sedadla, 5“ virtuální kokpit, centrální 13" displej, bluetooth nebo rozhraní pro připojení mobilního telefonu SmartLink. Standardní bezpečnostní prvky usnadňující ovládání vozu zahrnují prediktivní tempomat, Front Assist s asistencí při průjezdu křižovatkou a automatickým zabrzděním při hrozící kolizi s vozidly, chodci i cyklisty, udržování jízdního pruhu (Lane Assist), hlídání slepého úhlu (Side Assist) včetně asistentu vyparkování, rozpoznávání dopravních značek s hlídáním rychlosti nebo zadní parkovací čidla,“ vypočítává mluvčí českého zastoupení značky Martin Ježek.
„Vyšší úroveň Selection, přidává mimo jiné 18“ kola Saola z lehké slitiny, dvouzónovou automatickou klimatizaci Climatronic, přední parkovací čidla a zadní kameru, bezklíčkové zamykání a startování KESSY včetně alarmu, bezdrátové nabíjení telefonu s výkonem až 15 W, funkci V2L a V2H pro připojení spotřebičů a využití vozu jako záložního zdroje. Na přání lze vůz vybavit například světlomety Matrix-LED a zadními světly LED, panoramatickou skleněnou střechou či elektrickým tažným zařízením.“
Při příležitosti uvedení vozu Epiq na český trh automobilka připravila limitovanou edici First Edition s 20" koly z lehké slitiny, černě lakovanou střechou a oranžovými prvky nebo interiérem s červenými doplňky a sportovními kryty pedálů. Její cena činí 923.000 Kč včetně DPH, opět s největší baterií a nejvýkonnější variantou pohonu.
Nepřijíždí Epiq přece jen trochu pozdě?
Myslím, že timing je ideální. Moc se na nový model těšíme. Enyaq tento segment elektrických aut na českém trhu vybudoval a letos v něm úspěšně pokračuje. Aktuálně držíme přibližně čtyřicetiprocentní podíl na trhu elektromobilů v Česku. Jsme přesvědčení, že nové auto bude dalším silným nástrojem. Chceme vytvořit nový segment na trhu – menších elektrických SUV a crossoverů, kde jsme se spalovacími motory byli velmi úspěšní. Nyní přichází nejlepší možný moment pro elektrickou variantu.
Elektromobilita roste, a to výrazně i v oblasti ojetin. Těšíme se i proto, že elektromobilita už je nám i našim dealerům vlastní. Akceptace širokou veřejností je násobně vyšší, než bývala. Lidé už si auta vyzkoušeli nebo o nich přemýšlejí kvůli cenám a provozním nákladům. Velkým faktorem je ekonomika – solární panely jsou dnes na každé druhé střeše rodinných domů kolem velkých měst. V tu chvíli začíná dávat elektromobil perfektní ekonomický smysl, nejen ten zážitkový.
Když jste v minulosti představovali nové elektrické modely, upravovali jste cenovou strukturu. Odřezávaly se levnější verze větších modelů, aby vznikl prostor pro ty menší. Nastane to i teď?
Částečně už to nastalo, ale ne kvůli Epiqu. Verze Elroq 50 už v podstatě není k dispozici, protože tuto verzi téměř nikdo nekupoval. Trh se začíná blížit standardnímu spalovacímu trhu – zákazníci kupují verze s největší baterií. U spalovacích aut je také dominantní podíl silných motorů, základní motorizace nebo výbavy kupuje minimum zákazníků. U modelů Elroq a Enyaq je nyní verze 85 naprosto dominantní.
Není to tím, že je český trh extrémní a všichni chtějí největší baterii i na úkor výbavy?
Nemyslím si, že je to na úkor výbavy. Lidé prostě přijali fakt, že inflace zdražila všechno, a tato cenová hladina už je vnímaná jako normální. Cena v ceníku je jen jeden parametr, stejně důležitá je zůstatková hodnota. Tři čtvrtiny trhu tvoří firmy, u elektromobilů je to ještě víc. Ty auto mění v horizontu tří až sedmi let. Zůstatkové hodnoty elektromobilů šly nahoru společně s novými auty. Naopak položky jako pojištění nebo servis rostou pomaleji než inflace.
Elektro se vyplatí
Takže zákazníci ceny akceptovali?
Podle nás zdražení mobility nepřekročilo úroveň inflace, spíš je pod ní. Nejlépe je to vidět na splátkách operativního leasingu, které v sobě promítají náklady na vlastnictví. Tyto splátky nevzrostly tolik jako ceníkové ceny aut za posledních šest let.
U elektroaut se blížíme cenové paritě se spalovacími vozy u srovnatelných verzí. Servisní náklady jsou násobně nižší a elektřina, i přes zdražení, stále nabízí velký rozdíl. Při domácím nebo firemním nabíjení u střídavého proudu není problém nabíjet za šest až sedm korun na kilowatthodinu. Výrazně pomáhá možnost generovat si vlastní elektřinu přes fotovoltaiku. Náklady na mobilitu tedy rozhodně nevzrostly tak, jak by se mohlo zdát z ceníků.
Zůstatkové hodnoty elektrických aut, ale i aut obecně šly nahoru v podstatě stejně s novými vozy. Rozhodně o inflaci nerostou položky, jako jsou pojištění vozu nebo jeho servis. Ještě před měsícem a půl byl benzín vůči inflaci de fakto na nejnižší úrovni v historii. A na čem je to vždycky vidět nejlíp, je splátka operativního leasingu. A ty rozhodně nevzrostly stejně jako ceny nových aut za těch šest let. Ty splátky nejsou o moc vyšší, než byly tehdy. Zdražení mobility je, podle mého, maximálně na úrovni inflace. Já bych dokonce řekl, že je pod ní.
Boom solárních panelů ale opadá kvůli problémům s přebytky. Nahrává vám to, že lidé koupí elektromobil, aby přebytky umořili?
Vidíme, že registrace organicky rostou. Každý rok prodáváme víc vozů, není to skokové o pět set procent, ale trvalý růst. Nový model, jako byl Elroq, způsobí skokový nárůst objednávek, a totéž čekáme od Epiqu. Nemyslím si ale, že by na to měla přímý vliv dotační politika na solární panely nebo aktuální propady cen elektřiny. Mobilita za stovky tisíc není věc, kterou si koupíte impulzivně kvůli přebytku elektřiny.
Kdo kupuje elektromobily – soukromníci, nebo fleety?
Je tam převaha firem. Normální trh je tři čtvrtiny firmy, čtvrtina soukromníci. U elektromobilů jsme zhruba na osmdesáti pěti ku patnácti. Těch patnáct procent soukromníků je ale výrazně dynamičnějších než dřív, evidentně to posouvá větší dostupnost levnějších ojetin.
Očekávám, že Epiq se bude chovat stejně jako trh se spalovacími auty, tedy poměr tři ku jedné. Trh se normalizuje. Firmy kupují nová auta, ta se pak dostávají na ojetý trh, kde je kupují soukromí zákazníci. Každým dalším modelem se dostáváme do normálního tržního prostředí. Segmenty se utvářejí.
Kde je dnes ta magická hranice, pod kterou lidé začínají o nákupu uvažovat? Dřív to bylo půl milionu u spalováků.
Dnes je ta hranice podle mě milion korun. Nabídka na trhu je extrémně pestrá. Je to o práci prodejců, aby lidem vysvětlili, co je pro ně vhodné. Někdo řeší pořizovací cenu, ale umění je vysvětlit následné provozní náklady. Pokud někdo jezdí osmdesát kilometrů denně a má možnost nabíjet doma, je jednoznačný kandidát pro elektroauto. Pak by nemělo hrát roli, jestli auto stojí o dvacet tisíc víc nebo míň, protože potenciální úspory z provozu jsou násobně větší. Lidé se edukují, což vidíme na nárůstu operativního leasingu, který smazává cenové rozdíly. Často dražší auto s vyšší zůstatkovou hodnotou vychází na operativní leasing levněji než auto levnější.
Jak přesvědčujete dealery, aby přesvědčovali zákazníky, když se říká, že na elektroautech tolik nevydělají a servis je minimální?
Je to o edukaci a transparentnosti. Pro každého je vhodné něco jiného a na konci dne rozhodne zákazník. Prodejce nemůže zákazníka nutit, ale má mu dát jasné informace: „Při vašem způsobu používání auta je pro vás vhodné toto.“
Racionální, tvrdá data jsou neoddiskutovatelná, a tam Škoda exceluje. Mám vlastní zkušenost: elektroauto doma, mám soláry. Od února do listopadu jezdím provozně za nula korun. V zimě nabíjím za tarifní cenu. Auto najede asi patnáct tisíc kilometrů za rok, z toho třináct tisíc jedu „zdarma“, když nepočítám investici do solárů. Při dnešních cenách benzínu je to úspora třeba čtyřicet tisíc korun za rok. V pětiletém cyklu je to pak už veliká částka. Navíc pro městský a příměstský provoz je kvalita jízdy v elektrickém autě nesrovnatelná s benzinem nebo dieselem.
|
Je to škodovka, jak má být, říká otec Epiqu. Přípravy na premiéru vrcholí
Elektromobil je stále spíš druhé auto do rodiny…
Může být. Ale nemyslím si, že je to úzus. Kdybych dnes měl mít jen jedno auto, klidně si představím elektromobil. Ekonomicky se to vyplatí.
Srovnejme si to: auto velikosti Elroqu jezdí zhruba za sedm litrů benzínu na sto kilometrů. To jsou minimálně tři koruny na kilometr jen v palivu. Domácí nabíjení za šest až sedm korun za kilowatthodinu znamená jednu korunu na kilometr. To je třetina provozních nákladů na palivo, respektive energii. Servis je další významná úspora. U benzínu jste závislí na ceně paliva, kterou nemůžete zcela ovlivnit. U elektřiny mám možnost cenu ovlivnit – vlastní výroba, tarify. To platí dvojnásob pro firmy.
Pojďme k tržním podílům.
Náš tržní podíl za první čtyři měsíce je 38 procent na trhu elektromobilů v Česku. Do loňska jsme drželi kolem 34 až 37 procent. Je to neuvěřitelné číslo. Trh pomalu roste. Letos je nárůst dán organickým zájmem a efektem nových modelů jako Enyaq a Elroq. Efekt Epiqu a Peaqu bude letos v registracích malý, auta teprve dodáme dealerům a prvním zákazníkům.
Reálné uživatele zajímá, aby auto mělo slušný dojezd a za rozumnou dobu se nabilo. Dojezd už je dnes tak velký, že na 99 procent jízd stačí. Naše kombinace normálního auta se Simply Clever prvky a dobrými provozními náklady funguje. A Česko není specifické: Elroq je dvojka v Evropě, Enyaq pátý. Značka Škoda je dvojka v Evropě v elektromobilech.
Nejdřív nejsilnější
Jak tedy začnete Epiq prodávat?
Budeme začínat autem s označením 55, tedy s nejkapacitnější baterií. Výroba začne už brzy, teď zveřejníme některé ceny. Menší baterie 35 a 40 se začnou vyrábět až v listopadu, ceny pro ně pustíme později. Začínáme tím, co se podle očekávání bude nejlépe prodávat.
Je výkon verze 55 potřeba pro takové auto (155 kilowattů)? Půjdou lidé po velké baterce i za cenu vyššího výkonu, který nevyužijí?
Je to přidaná hodnota. Potvrzuje to, jak dobře jsou ta auta použitelná. Emoce z nákupu nevyřazujme. Verze 55 bude mít výborné parametry, včetně nabíjení, a půjde na trh jako první.
Proč homologujete nejdřív tu nejsilnější verzi? U takového auta, jako je Epiq, asi publikum čeká na tu „cenu od“.
Je to dáno primárně homologací. Zahájit výrobu se vším najednou není možné. Homologace dnes trvá déle než dřív. Zároveň očekáváme, že verze 55 bude nejprodávanější.
Na „cenu od“ už prý lidé neslyší, ale v Rakousku už visí přes měsíc billboardy na Cupra Raval za 24 995 eur – s hvězdičkou…
My zatím uvedeme předběžnou cenu pro verzi 35 (základní baterie), která by podle našich plánů měla být 619 tisíc korun. To odpovídá částce 25 tisíc eur plus minus podle kurzu. Jsme tam, kde jsme slíbili, že budeme. Je to předběžná cena z právních důvodů, do oficiálního ceníku půjde na přelomu léta a podzimu.
V čem je u verze za 619 tisíc korun háček?
Není tam háček. Má o 15 kilowattů menší výkon a pomalejší rychlonabíjení – 50 proti 90 kilowattům. Dojezd 315 kilometrů je u obou provedení stejný. AC nabíjení (11 kilowattů) je stejné pro všechny verze. Auto je i v základu velmi dobře vybavené (bezpečnost, konektivita, automatická klimatizace). Elroq nám ukázal, že lidi malou baterii moc nechtějí, ale tady jsme v jiné cenové hladině a může to být zajímavé jako druhé auto do rodiny nebo pro firemní zákazníky.
Nebude v očích tradicionalistických zákazníků handicap, že se auto nevyrábí v Česku, ale vývoj a výroba probíhají ve Španělsku?
V rámci Evropské unie je to v pořádku. Superb vyrábíme v Bratislavě, dřív se tam vyráběly i karoqy, a nezaznamenali jsme negativní reakce.
Měsíc a půl po Epiqu je naplánovaná další světová premiéra. Sedmimístný obr Peaq se představí na přelomu července a srpna. Jak naceníte jeho?
Plánujeme tři baterie – 60, 90 a 90x. Očekáváme největší dojezd, výborné zrychlení a rychlé nabíjení – pod půl hodiny. Peaq by měl být zhruba o patnáct procent dražší než srovnatelný Enyaq (plus minus tři až čtyři procenta podle verze). Věříme, že s tímto autem vybudujeme nový segment sedmimístných elektrických SUV.