Elektromobily škodí globálně víc než tradiční auta, varuje profesor Macek

Jste jedním z českých signatářů otevřeného dopisu evropských vědců, kteří vyzvali Evropskou komisi, aby upustila od jednostranné podpory elektromobility. Není už pozdě?

Nerad bych se pasoval do pozice nějakého totálního odpůrce elektromobility. Problém je v tom, že nikdo z automobilových odborníků si nedovedl představit, že by Evropská komise mohla vymyslet takový nesmysl, jaký vymyslela. (Evropská komise navrhuje, aby se nejpozději v roce 2035 úplně přestala prodávat nová auta se spalovacími motory, pozn. red.) Vše je zatím ve stadiu návrhů, takže doufejme, že to ještě nejsou věci nevratné.

Je potřeba korigovat povýšení elektromobility na jediný možný prostředek, protože tento ideologizovaný přístup nemá jakékoliv technické opodstatnění. Do značné míry to ale souvisí se životopisy lidí ve vedení Evropské komise. Asi do čtvrté úrovně od předsedkyně Ursuly von der Leyenové jsou to všechno právníci a lékaři, žádný technik. Čili lidé vycházející z toho, co kde lapnou ze vzduchu a jaký lobbista na ně zapůsobí. Třeba v Německu je dnes „čistý“ elektromobil na baterie pro životní prostředí stejně škodlivý jako auto se spalovacím motorem, protože německá energetika se po naprosto neuváženém rušení jaderných elektráren vrací k uhlí. Takže část elektřiny do elektromobilů je z fosilních paliv.