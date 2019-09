ROZSTŘEL: Českým řidičům chybí ohleduplnost, myslí si rallyový šampion

Co si myslí o českých řidičích? Jaký je on sám v běžném provozu? A co by změnil? Na to odpoví úřadující mistr ČR v rallye v pátek od 12:30 hodin v diskusním pořadu na iDNES.cz.

„Jezdím opravdu opatrně. Nepatřím ale mezi řidiče, kteří by se chtěli zdržovat v koloně. Potřebuju přehled,“ popsal dříve rallyový šampion sebe jako řidiče. „Snažím se jet podle předpisů, ale svižnějším tempem. Nemám rád řidiče, kteří na devadesátce jedou sedmdesát nebo osmdesát,“ dodává Jan Kopecký.

Dobrého řidiče podle něj charakterizuje plynulost, spolehlivost, pokora. To vše ovšem českým motoristům chybí, myslí si. „Jsou agresivní, nezdvořilí, jeden druhému si navzájem překážejí, dělají si naschvály.“