KOMENTÁŘ: Ulevit automobilkám? Ne, trvat na přísných limitech a tlačit elektro

Příští rok mají začít platit přísnější limity emisí CO 2 . Automobilky to vědí už pět let, přesto nyní některé bijí na poplach, že nechtějí platit pokuty. S jejich odpuštěním ale potrestáme ty z nich, které pravidla dodržely. V roce 2019 Evropská unie schválila plán směřující k postupnému snížení emisí CO 2 v dopravě. Jeho cílem je dostat se postupnými kroky k nulovým emisím v roce 2035. Proč? Jednak kvůli snížení závislosti na dovážených fosilních palivech.

Budoucnost automobilů je elektrická. Nyní se rozhoduje, jestli bude tato budoucnost čínská nebo evropská.