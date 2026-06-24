„Jsme vychovaní kurýrními službami, jsme zvyklí, že nám přivezou nákup do devadesáti minut. Totéž pak lidé podvědomě očekávají od odtahovky uprostřed rozbité dálnice,“ popisuje Jan Chabada, který má v obchodním oddělení Global Assistance na starosti rozvoj asistenčních produktů. „Dnešního řidiče často totálně vystresuje i obyčejné píchlé kolo.“
Podle Chabady jsou dnešní řidiči bohužel čím dál méně poučení motoristé. Uznává ovšem, že auta jsou dnes neuvěřitelně složitá. Na druhou stranu jde často o banality, kvůli kterým auto nejede. „Banální případy, kdy se auto nakonec opraví nebo zprovozní přímo na místě během pár sekund, tvoří zhruba dvacet procent všech našich výjezdů,“ uvádí Chabada, který je u Global Assistance od roku 2017. „Navíc jsem si přibral funkci popularizátora a školitele asistenčních služeb,“ dodává.
Mnohé odtahové služby havarovaná elektroauta odmítají vozit z čistého strachu, aby jim speciál cestou nechytil plamenem.