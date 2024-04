Co to znamená, když o někom řeknete, že je špatný řidič?

Je nebezpečný sám sobě a ohrožuje i ostatní. Po silnici se mizerně pohybuje, špatně se dívá kolem sebe, je nepředvídatelný. A pokud se snaží jet sportovně nebo rychle, neumí to.

Musíte koukat o dvě vteřiny dál na silnici, potřebujete přemýšlet nad věcmi, které se stanou, nikoli nad tím, co se právě děje. Ideální je, když se díváte na pět aut před sebou.