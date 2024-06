Jak přijít o řidičák snadno a rychle. Policie ho může zabavit na místě

Řekli byste, že přijít o řidičák je nějak složité? Ani náhodou. Stačí velmi málo a o doklad přijdete ne ve správním řízení a až po několika týdnech, ale během chvilky přímo na silnici při silniční kontrole. Aby se tak stalo, musíte mít na triku jeden ze zákonem přesně stanovených přestupků.

Domů po svých a bez auta

Vyhnout byste se tak měli odmítnutí testu na alkohol nebo drogy, jízdě pod vlivem některé ze zmíněných látek, jízdě s vozidlem, na které nemáte řidičák, ale i způsobení nehody, při které došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví.

Od nového roku si dejte dobrý pozor také na rychlost. Policisté vám mohou na místě zabavit řidičák i ve chvíli, kdy překročíte nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 40 km/h a více nebo mimo obec o 50 km/h a více. Jen pro zajímavost, takových řidičů bylo od nového roku k polovině letošního května 603. A jak upozornila vrchní policejní komisařka Hana Rubášová, nepomůže doklad nemít u sebe. „Řidičský průkaz je možné zadržet i fikcí, tedy i za situace, že jej řidič nepředloží,“ vysvětlila.

Pokud se do situace, kdy vám policisté na místě zabaví řidičák dostanete, počítejte tedy s tím, že vás i vaše auto musí z místa někdo odvézt. Na místě od policejní hlídky dostanete potvrzení o zadržení průkazu a následně se dočkáte od správního úřadu také oznámení o zahájení správního řízení, jehož výsledkem bude i úřední odebrání řidičáku.

Jakkoliv mezi řidiči koluje známá věta, že auto na papíry nejezdí, nemůžeme to doporučit. Ne že by to nebyla pravda. Problém ovšem je, že jízda po zadržení řidičáku nakonec vyjde hodně draho. To už není přestupek k řešení na místě. Znovu se dostanete ke správnímu úřadu, kde se dočkáte pokuty v rozmezí od 7 000 Kč do 25 000 Kč a čtyř trestných bodů. A už vydaný zákaz řízení se vám posune o dalších šest až 18 měsíců.