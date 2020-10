Trable stěžejního jaguaru ukazují stav značky, novému šéfovi není co závidět

V roce 2008 se začal prodávat sedan Jaguar XF a prakticky ve stejnou dobu značka spolu se sesterským Land Roverem po dvaceti letech pod Fordem přešla pod nového majitele – indický koncern Tata. XF bylo zároveň jedním ze základních kamenů nové éry. Po většinu této doby, od února 2010 do letošního září, skupinu Land Rover vedl původem německý manažer Ralf Speth.

Spethovým nástupcem je Thierry Bolloré, kterého Indové do vedení britských automobilek přetáhli od Renaultu. Bolloré má před sebou nelehký úkol. Skupina je v mnohem lepším stavu, než byla při Spethově nástupu – místo osmi nabízí celkem 13 modelů a prodeje se za deset let zvýšily o polovinu. Ale nelze zavírat oči před faktem, že prodejní výsledky v posledních třech letech klesají a automobilka se dokonce letos propadla do ztráty.

Ke svému nástupu dostává Bolloré zajímavý dárek, facelift modelu XF. V novém provedení vypadá velmi elegantně a přináší spoustu nových prvků výbavy. Auto, které bylo kdysi výkladní skříní Jaguaru, je ale po polovině životního cyklu druhé generace jen slabým odleskem někdejších úspěchů.

Evropské prodeje paradoxně kulminovaly v posledním roce kariéry první generace (2014), kdy se prodalo 20 609 kusů. Od té doby XF padá, před dvěma lety se jich prodalo 10 tisíc kusů, loni už jen 6 a letos to bude samozřejmě ještě horší.

V USA, kde by pětimetrový vůz vyšší střední třídy měl bodovat téměř automaticky, se XF nikdy pořádně neuchytilo. Roční prodeje se mezi lety 2008 a 2016 držely v rozmezí pět až osm tisíc kusů, pak ale nastal pád až na loňských 1 187 kusů. A v Číně po prudkém nástupu koncem roku 2016 přišel také prudký pád – z rekordních 21 tisíc na 5 tisíc kusů v loňském roce.

To není situace, kterou by facelift mohl spasit. XF navíc není jen jedno auto, pro Evropany existuje také kombi XF Sportbrake (do letoška se nabízelo i v USA), v Číně se zase vyrábí prodloužená verze. Vyrobit ve třech karosářských verzích jen 12 tisíc kusů za rok je velmi špatná situace.

Hloubku problému dokládá i kompletně přepracovaná nabídka motorů. Přechod na mild-hybridní pohon zní vzletně, za ním se ale skrývá důkladné proškrtání možností k výběru. Trojici dvoulitrových dieselů (132 až 177 kW) nahrazuje jediný o výkonu 150 kW. Třílitr končí, stávající motor V6 Jaguar vyřazuje a nový řadový šestiválec do XF nezabuduje – to je jasný signál malého zájmu.

Benzinové dvoulitry se ve verzích 184 a 221 kW udrží i nadále, jen nově dostanou elektrickou výpomoc. Zde totiž čistka proběhla už v předchozích dvou letech, když Jaguar vyřadil postupně dvě verze šestiválcového třílitru i benzinový základ.

Mizérie někdejšího stěžejního modelu je pro Jaguar o to tíživější, že menší model XE v Evropě, USA i Číně větší XF prodejně překonává. Přitom oba vozy využívají stejnou hliníkovou platformu, takže lacinější XE je zákonitě pro automobilku výrobně podobně nákladné jako XF.

Odbyt Jaguaru nyní stojí hlavně na SUV, nejúspěšnější je menší E-Pace, který je přitom kompromisním řešením. Vzdáleně ještě vychází z techniky Fordu a jeho výrobu zajišťuje v Rakousku Magna Steyr. Jaký to paradox, že prodeje nejvíc táhne auto, které bylo sestavené narychlo mimo systematické plánování a bez užší technické i výrobní vazby na ostatní modely. Stabilní je alespoň i odbyt většího F-Pace, který sdílí techniku i továrnu s XE a XF.



Jaguar XF

Před novým šéfem Jaguaru tak stojí spousta těžkých úloh. I zákazníci této značky se v souladu s trendy odklánějí ke crossoverům a z nejrůznějších důvodů dávají přednost spíše menším autům.



K tomu se nepovedl očekávaný průlom s elektromobilem I-Pace, jeho prodeje zaostávají za očekáváními. Rozpačité výsledky už před dvěma lety stály místo technického ředitele Wolfganga Ziebarta, který na něj sázel téměř vše. Nevhodně diverzifikované vývojové kapacity Jaguar s Land Roverem dobíhají teprve teď, zatímco Ziebart zakotvil v pozici profesora na University ve Warwicku, která se nachází nedaleko vývojového centra Jaguaru.

Příležitostí pro nové vedení je mnoho, o to hůř se ale bude hledat cesta zpět na výsluní. Rozšiřování nabídky SUV hrozí kanibalismem na sesterských Land Roverech. Intenzivní využívání techniky BMW, se kterým Jaguar a Land Rover nedávno uzavřely partnerství, je velkou příležitostí, ale může přinést ztrátu charakteru. A expanze směrem k menším modelům nebo rozšiřování nabídky elektromobilů přinese především další výdaje na vývoj bez záruky zvýšení prodejů.

Jak prohlásil při svém odchodu Ralf Speth pro britský Autocar: „V životě chcete něco dokázat a já jsem dosáhl svého stropu.“ Nezbývá než doufat, že Bolloré má strop výš. Jinak Jaguaru (a Land Roveru s ním) po desetiletí hojnosti hrozí další desetiletí tápání. Nakonec nebylo by to v historii obou firem poprvé.