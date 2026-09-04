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Do královského paláce zavedli elektřinu. Bateriový Range Rover

František Dvořák
Král světového luxusu vstupuje do věku elektřiny: Range Rover dostává provedení Electric. Neviditelný bateriový pohon si britská značka vyvíjela sama, trvalo to pět let.

Ostrovní aristokracie mezi SUV, značka Range Rover, utváří svět luxusních terénních vozů už 56 let. Nyní přišel čas na přepisování historie. Legendární britská značka představila svůj vůbec první čistě elektrický model – Range Rover Electric.

I když zvenčí vypadá naprosto povědomě a zachovává si svůj ikonický minimalistický design, pod kapotou a podlahou se udála technická revoluce.

Range Rover Electric
Range Rover Electric
Range Rover Electric
Range Rover Electric
Range Rover Electric
72 fotografií

5 let a 300 patentů

Britský Jaguar Land Rover (JLR) se rozhodl nejít cestou kompromisů, když nenašel na trhu dodavatele, který by dokázal splnit jeho nejpřísnější nároky na kultivovanost a terénní schopnosti pro pohonné ústrojí své vlajkové lodi. Vývoj elektrického pohonu tak probíhal kompletně in-house doma v Británii pod vedením šéfinženýra Lynfela Owena.

Pětiletý vývojový cyklus zahrnoval přes 300 podaných patentů týkajících se baterie, tepelného managementu a pohonného ústrojí, více než čtvrt milionu hodin simulací, 60 tisíc laboratorních a silničních testů a více než 1,5 milionu kilometrů najetých v reálných i virtuálních podmínkách a tři roky zimních a letních testů za někdy extrémně nepříznivých okolností.

Vývojový tým uvedl, že do vývoje sériového vozidla nikdy předtím neinvestoval tolik úsilí. Prototypy trápili v mrazech v Arjeplogu, kde se rtuť teploměru smrskla až k minus čtyřicítce, i v padesátistupňových horkách pouští v Dubaji. Inženýři navíc detailně analyzovali přes 360 milionů reálných anonymizovaných jízd stávajících zákazníků, aby přesně zmapovali jejich každodenní potřeby, jízdní návyky i nároky na dojezd.

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Aby zjistili, že 97 procent každodenních jízd se dá pokrýt plně elektrickou verzí. Patentovaný systém podporovaný umělou inteligencí spolehlivě předpovídá zbývající dojezd, a to i při tažení přívěsu. Elektrická verze zvládne utáhnout až 2 500 kilogramů, zatímco modely se spalovacím motorem až 3 500 kilogramů.

Range Rover Electric je založen na modulární podélné architektuře (MLA), což je platforma vozidel, která debutovala v roce 2022 se současnou generací modelu a byla od počátku navržena pro spalovací motory, plug-in hybridy a čistě elektrické pohonné jednotky. Interiér a zavazadlový prostor jsou tedy identické s verzemi se spalovacím motorem, zadní elektromotor je tam, kde by se normálně nacházela palivová nádrž. Range Rover záměrně vynechal přední zavazadlový prostor (frunk): tím zůstala beze změny konstrukce přídě, což má snížit náklady na opravy a zachovat flexibilitu výroby.

Parametry supersportu v absolutním klidu

Srdcem elektrické architektury je 800V platforma. Pod podlahou je v masivní hliníkové schránce s ocelovým ochranným plechem uložena obří lithium-iontová baterie (chemie NMC) o využitelné kapacitě 118,5 kWh. Baterie se skládá z 344 prizmatických článků naskládaných ve dvou řadách, přičemž pokročilá elektronika neustále monitoruje přes 600 diagnostických parametrů v reálném čase, rekuperuje odpadní teplo pomocí tepelného čerpadla a kondicionuje baterii před rychlonabíjením, což lze volitelně ovládat v menu infotainmentu.

Díky 800voltové architektuře lze vůz nabíjet výkonem až 350 kW: 15minutové nabíjení poskytne dostatek energie pro dojezd přibližně 320 kilometrů, zatímco nabití z 10 na 80 procent trvá 22 minut.

Z vozu můžete napájet externí zařízení až 3,6 kW prostřednictvím technologie Vehicle-to-Load (V2L), plánuje se také možnost zpětného dodávání energie do sítě prostřednictvím technologie Vehicle-to-Grid (V2G).

O pohon se stará dvojice elektromotorů s permanentními magnety (jeden na přední, druhý na zadní nápravě). Každá jednotka disponuje výkony 240 kW (260 kW špičkově).

Range Rover Electric v číslech

  • Celkový systémový výkon: 550 koní (PS)
  • Točivý moment: 850 Nm
  • Zrychlení 0–100 km/h: 4,5 s (Range Rover) / 4,3 s (Range Rover Sport)
  • Dojezd:600 km WLTP (reálně kolem 530–535 km)
  • Rychlonabíjení (DC 350 kW): z 10 % na 80 % za 22 minut (stovky kilometrů dojezdu během 10 minut)

Fascinující je pružné zrychlení z 80 na 120 km/h za pouhé 2,7 sekundy. Vůz akceleruje s dynamikou supersportu a parametry klasického motoru V8, ovšem v naprostém tichu.

Jako ve svatyni

Jako srovnávací benchmark si inženýři vzali špičkovou osmiválcovou benzinovou variantu. Elektrická verze ji však v kultivovanosti ještě překonává. Díky aktivnímu potlačování hluku (pomocí elektrostatických reproduktorů přímo v opěrkách hlavy) je při plné akceleraci hladina hluku v kabině o sedm decibelů nižší než u současného modelu s motorem V8, což odpovídá snížení vnímané hlasitosti na polovinu. Uvnitř tak panuje atmosféra soukromé svatyně – místa absolutního klidu a izolace od okolního světa.

I přes zachování obrovského vnitřního prostoru a identické siluety doznal podvozek rozsáhlých změn. Těžiště vozu se díky uložení baterie pod podlahou snížilo o 88 mm. Torzní tuhost hliníkového šasi vzrostla o 56 %.

Aby se zabránilo naklánění těžkého vozidla při akceleraci díky točivému momentu 850 Nm, přebírá Electric dvoukomorové vzduchové odpružení z Range Roveru Sport. V kombinaci s těžištěm to eliminuje potřebu aktivní stabilizace.

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Auto stojí na obřích 22palcových ráfcích a nechybí ani natáčení kol zadní nápravy v úhlu až 7,3° (po i proti směru podle rychlosti až do 80 km/h), což zaručuje skvělou manévrovatelnost i přes značné rozměry.

Baterie v podvozku snižuje světlou výšku o 29 milimetrů na 262 milimetrů – což je podle výrobce nejlepší hodnota ve své třídě, stejně jako nájezdový úhel 33,2 stupně a odjezdový úhel 28,1 stupně. Vůz zvládne stoupání 45 stupňů při jízdě nebo 33 stupňů z klidu.

Zvládne i černou sjezdovku

Žádný Range Rover by nemohl nést své jméno, pokud by ztratil schopnosti v terénu. Výrobce striktně trval na zásadě: „Nejprve Range Rover, teprve pak elektromobil.“

Systém řízení trakce reaguje během pouhých 50 milisekund – což je 100krát rychlejší reakce než u systémů se spalovacím motorem. Elektromotory dokážou plynule distribuovat točivý moment bez jakýchkoli rázů či poskakování kol, což zaručuje, že i naprostý terénní laik vyjede strmý balvanitý svah s absolutní hladkostí. Samozřejmostí je brodění – ten kolohnát zvládne vodní překážku hlubokou až 900 mm (po dobu až 30 minut). V režimu jízdy na jeden pedál (Single Pedal) zvládne vyjet svah o sklonu až 45 stupňů a plynule se rozjet na povrchu se sklonem 33 stupňů (strmost černé sjezdovky).

Výroba v kolébce značky v Solihullu

Nový Range Rover Electric je již možné objednávat. V České republice jeho cena začíná na částce 4 224 040 Kč (v Británii od 154 070 liber). Zákazníci mají na výběr ze standardního i prodlouženého rozvoru LWB, výbav SE, HSE, Autobiography i vrcholných personalizovaných edicí SV.

Podle Range Roveru bylo v polovině července 2026 na čekací listině na elektrickou verzi po celém světě přibližně 80 tisíc potenciálních kupců. Sedmdesát procent z nich má být pro značku nových.

Příprava na elektrickou éru si vyžádala rozsáhlou transformaci domovské továrny v britském Solihullu i motorárny ve Wolverhamptonu, kde prošlo rekvalifikací na 9 tisíc zaměstnanců. Do procesu kontroly kvality bateriových modulů a pohonných jednotek byly poprvé nasazeny skenovací kamery využívající AI. Polovina podlahové plochy provozu na výrobu turbodieselů byla nyní přeměněna na elektrické komponenty. Každou minutu opouští linku plně otestovaná pohonná jednotka; připomeňme, že každý vůz potřebuje dvě.

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„Původně měly první dodávky začít na konci roku 2025, ale v létě 2025 Range Rover odložil uvedení na trh na rok 2026, aby umožnil rozsáhlejší testování a sledoval vývoj trhu,“ informoval magazín Elektroauto-News. „Navíc zhruba po třetině vývojového procesu byl vyměněn přední motor, což si vyžádalo odpovídající úpravy a testy.“

To nakonec vedlo k dalšímu zpoždění vývoje. „Původně se pro přední část plánoval indukční motor, který by se při nečinnosti odpojoval, aby se šetřila energie a zvýšila účinnost. Protože se při cyklech vysokého zatížení přehříval, tým jej v polovině projektu nahradil motorem s permanentními magnety, který běží nepřetržitě, ale pracuje efektivněji,“ vysvětluje specializovaný magazín.

Těžké časy

Nový model přichází v době, kdy se automobilka potýká s poklesem zisků a s výpadky v dodavatelských řetězcích. Loni na podzim navíc firmu zasáhl kybernetický útok, kvůli němuž musela na více než měsíc přerušit výrobu.

Automobilka v srpnu oznámila, že její čistý zisk se v prvním finančním čtvrtletí, které skončilo 30. června, propadl na 66 milionů liber (zhruba 1,9 miliardy Kč) z 248 milionů liber před rokem. Tržby meziročně klesly téměř o deset procent na šest miliard liber.

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Vedení společnosti Jaguar Land Rover v srpnové výsledkové zprávě uvedlo, že automobilový průmysl nadále čelí „geopolitickým, inflačním a regulačním problémům“. Zároveň však vyjádřilo přesvědčení, že firma se nachází v dobrém stavu, mimo jiné díky novým „vzrušujícím produktům“, které v příštích měsících uvede na trh.

JLR má továrny v Británii, ale také na Slovensku, v Indii, Brazílii a společný podnik na výrobu aut v Číně. Ve slovenském městě Nitra montuje modely Defender a Discovery.

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