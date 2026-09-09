Jaguar Land Rover po celém světě zaměstnává kolem 40 000 lidí. Rušení pracovních míst je součástí plánu na snížení nákladů a posílení konkurenceschopnosti podniku.
Společnost JLR se podobně jako další evropské automobilky potýká s řadou problémů, včetně vysokých nákladů, nadbytečných kapacit, rostoucí čínské konkurence nebo amerických cel. Firmu navíc vloni na podzim zasáhl kybernetický útok, kvůli němuž musela na více než měsíc přerušit výrobu.
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JLR má továrny v Británii, ale také na Slovensku, v Indii, Brazílii a společný podnik na výrobu aut v Číně. Ve slovenském městě Nitra montuje modely Defender a Discovery. Automobilku vlastní indická firma Tata Motors.
„Automobilový průmysl čelí velkým problémům, které zahrnují technologické změny v prostředí ostré konkurence a přetrvávající politické nejistoty,“ uvedl šéf automobilky PB Balaji.
Firma v srpnu oznámila, že v prvním finančním čtvrtletí, které skončilo 30. června, jí klesl čistý zisk na 66 milionů liber (zhruba 1,9 miliardy Kč) z 248 milionů liber před rokem. Tržby meziročně klesly téměř o deset procent na šest miliard liber.
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K rozsáhlým úsporným opatřením v poslední době přistupují také další evropské automobilky. Dozorčí rada německého automobilového koncernu Volkswagenu například minulý týden schválila největší restrukturalizační plán v historii podniku. Volkswagen mimo jiné plánuje zrušit do konce desetiletí po celém světě až 100 000 pracovních míst či omezit počet modelů.
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