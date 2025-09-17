Odbory ve slovenské divizi JLR informovaly o zvýšení náhrady mzdy pro pracovníky a o možnosti, že zaměstnanci mohou dočasně pracovat v jiné společnosti.
„Zvažujeme různé fáze kontrolovaného obnovení provozu našich globálních aktivit, což zabere určitý čas,“ uvedla automobilka. Podrobnější informace o kybernetickém útoku zatím nejsou k dispozici, vyšetřování podle firmy pokračuje.
Produkce Land Roverů (Jaguar aktuálně nevyrábí nic, přestavuje své fabriky na produkci elektromobilů) stojí v britských závodech v Solihullu, Halewoodu a Wolverhamptonu i ve fabrikách na Slovensku a v Indii.
Zdroje z odvětví podle serveru BBC varují, že přerušení výroby by mohlo pokračovat ještě v listopadu. Odborníci navíc upozorňují, že po obnovení provozu výrobních linek pravděpodobně ještě několik týdnů potrvá, než se produkce dostane na běžnou úroveň.
Odhaduje se, že Jaguar Land Rover kvůli odstávce každý týden přichází o produkci v hodnotě nejméně 50 milionů liber (zhruba 1,4 miliardy Kč). Kromě toho sílí obavy z negativních dopadů odstávky na dodavatelský řetězec a spekuluje se o možném bankrotu některých dodavatelů, píše BBC.
Mezi dodavateli je velké množství malých a středních podniků, které nemají dostatečné rezervy pro případ delšího výpadku. „Někteří z nich zkrachují. Vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby došlo k bankrotům,“ uvedl už před několika dny bývalý šéf automobilky Aston Martin Andy Palmer.
Společnost Jaguar Land Rover má jednu ze svých továren v jihoslovenské Nitře, kde montuje modely Defender a Discovery. Televize Markíza minulý týden uvedla, že výroba v závodě se zastavila a není jasné, kdy se obnoví.
Odbory ve slovenské divizi JLR uvedly, že náhrada mzdy zaměstnanců, kteří nemohou pracovat z důvodů na straně zaměstnavatele, se po deseti dnech v každém měsíci zvýší na 75 ze 69 procent průměrného výdělku. Pracovníci rovněž mohou čerpat dovolenou nebo dočasně pracovat ve společnosti Foxconn, a to za stejných podmínek odměňování, jaké mají v JLR. Foxconn v Nitře vyrábí spotřební elektroniku a komponenty pro automobilový průmysl.
Automobilový průmysl je motorem ekonomiky Slovenska. Vedle JLR mají na Slovensku své závody automobilky Kia, Stellantis a Volkswagen. Nový závod na výrobu elektromobilů staví na východním Slovensku automobilka Volvo Cars.