Jaguar v prosinci oslavil 90 let od chvíle, kdy sir William Lyons světu ukázal první model SS Jaguar. A místo velkých oslav Britové 19. prosince v Solihullu vyrobili své definitivně poslední auto se spalovacím motorem. Produkce je na bodě mrazu a vše se připravuje na příchod drahého elektromobilu, kterým chce Jaguar konkurovat Aston Martinu a Bentley. Jedná se o riskantní krok, který může skončil fiaskem.
Historicky posledním jaguarem se spalovacím motorem, který opustil výrobní linku, bylo SUV F-Pace, nejoblíbenější model v historii britského výrobce, s více než 300 000 vyrobenými kusy od roku 2016. A když konec, tak ve velkém stylu! Jednalo se tedy o jeho nejextrémnější verzi SVR, s pětilitrovým přeplňovaným motorem V8 a výkonem 575 koní.
Vůz dostal stejný odstín černé, který byl v roce 1974 zvolen pro poslední E-Type, kupé, které upevnilo celosvětovou slávu Jaguaru. Tento speciální F-Pace není určen k prodeji, ale stal se součástí sbírky Jaguar Heritage Trust, která uchovává nejvýznamnější vozidla značky.
Na oficiálních stránkách Jaguaru se o ukončení výroby nic nedozvíte, tam jede naplno kampaň před uvedením nového luxusního modelu, jehož předobrazem se stal kontroverzní koncept Type 00, který se společně s prezentací ve stylu reklamy na avantgardní parfém se stal terčem řady nelichotivých komentářů fanoušků, kteří nemohou vydýchat nový designový směr. Nosič nového designového jazyka, představený na Miami Art Week, dostal příď připomínající radlici a záď s mřížkou jako od větráku ventilace v obchodním centru.
Spíše charita než business
Jen o pár dní dříve, než se v britské továrně loučili s F-Pacem, v jižní Francii došlo k incidentu, který se stal okamžitým memem pro celou transformaci značky. Osmatřicetiletá řidička si spletla pedály a se svým Jaguarem XF skončila 11. prosince na dně krytého městského bazénu La Ciotat. Dva plavčíci a jeden plavec rychle zareagovali a přispěchali jí na pomoc. Auto bylo později vyloveno jeřábem a před opětovným otevřením bazénu pro veřejnost muselo být vypuštěno 900 metrů krychlových vody, a také budova bazénu bude muset být opravena.
Je v tom kus kruté poetiky. Podobně jako v případě Francouzky, která si spletla pedály u svého Jaguaru XF, to totiž může vypadat, že si i vedení značky poněkud popletlo pedály a vydalo se nechtěným směrem.
Jaguar se totiž v rámci své nové strategie „Copy Nothing“ rozhodl pro totální reset. Stará strategie, kdy se tato značka snažila konkurovat BMW nebo Mercedesu, bohužel v posledních letech již komerčně vyhořela. Prodat na pro Jaguar tradičně silném trhu USA ročně jen 31 tisíc aut, když němečtí rivalové jich ve stejné době udají více než desetkrát více, to není byznys, ale spíše charita pro milovníky britského stylu. A tak se vedení v zoufalství rozhodlo: končíme s dostupným luxusem, budeme dělat auta pro vyvolené. Za cenu od 2,8 milionu korun výš, což je dvakrát vyšší cena, než byla průměrná prodejní cena dosavadních jaguarů.
S výrobou finálního modelu Jaguar F-Pace končí éra spalovacích motorů této společnosti. Od nynějška budou všechny výtvory této značky nabízeny výhradně s elektromotory, počínaje produkční čtyřdveřovou obdobou konceptu Type 00, který v roce 2024 vzbudil hotové pozdvižení. Půjde o 5,40 metru dlouhý ultraluxusní vůz, který mají následovat dvě SUV.
Místo dortu nový řezník z finančního
Britská značka navíc právě prochází personálním zemětřesením, které připomíná spíše palácový převrat než pokojné střídání stráží. Po 35 letech značku opustil její šéf Adrian Mardell, který na konci roku 2025 odešel do důchodu.
Na jeho místo nastoupil v listopadu nový generální ředitel Pathamadai Balachandran Balaji, historicky první Ind v čele britského klenotu. Tento finanční mág z mateřského koncernu Tata Motors musí nyní Jaguar dostat opět na nohy a zkusit, zda ten chystaný nový, předražený elektrický model vůbec někdo bude chtít. V současné době totiž mezi boháči zrovna nepanuje nějaké velké nadšení pro plně elektrický pohon.
Balajiho příchod symbolizuje tvrdý kurz. A první obětí se, zdá se, stal muž, který byl posledních dvacet let tváří i duší designu značky – Gerry McGovern. Tento chlapík s vizáží rockové hvězdy a neochvějným egem stál za renesancí Range Roveru i za tím posledním, co Jaguar předvedl, nesl odpovědnost za kontroverzní rebranding značky Jaguar, který vyvolal rozsáhlou kritiku za oslabení historie značky.
A to tomuto hlavnímu kreativnímu řediteli značky koncem roku, zdá se, zlomilo vaz. Indická mutace britského magazínu Autocar totiž oznámila, že McGoverna z kanceláře vyprovodila ochranka, což vyvolalo šok a spekulace. Jaguar ovšem tuto informaci nepotvrdil. Jeho oddělení komunikace začalo mlžit víc než ranní mlha nad Temží. McGovern prý nebyl formálně propuštěn, ale nikdo neví, co vlastně dělá. Tato mlhavá hra jen potvrzuje, že v Coventry se dějí divné věci, které pověsti o situaci Jaguaru příliš nepřidají.
Zatímco jiné značky postupně přehodnocují svoji strategii a obrací se více k hybridům, tak Jaguar nadále sází na jedinou (čistě elektrickou) kartu.
Čekání na resuscitaci
Marketingoví mágové značky tvrdí, že Jaguar je nejlepší tehdy, když vytváří touhu a liší se od všeho ostatního. Jejich nové elektrické GT, které má přijít v roce 2026, bude mít tři motory s výkonem kolem 1 000 koní, obrovskou baterii (pravděpodobně s kapacitou 118 kWh) a hmotnost přibližně 2 700 kg.
Je to vabank. Buď se Jaguar skutečně vyšvihne mezi smetánku k Bentley a spol., nebo se definitivně „utopí“, jako ten ve Francii. Dostat ho opět na vrchol aut pro smetánku, to bude vyžadovat mnohem víc než jen 1 000 koní a růžový lak. Prodejců bude mnohem méně a mají připomínat spíše umělecké galerie. První takováto prodejna se představí v Paříži, kde bude sousedit s luxusními obchody Hermés, Dior a Louis Vuitton. S novým pojetím má souviset i nová úroveň zákaznických služeb.
Zatím to vypadá, že Jaguar oslavil devadesátiny tím, že se rozloučil s minulostí a vyhodil své největší mozky. Nyní se tedy čeká, zda bude resuscitace úspěšná a výboj nevyhodí pojistky v celém Coventry. Říká se, že kočka má devět životů. Jaguar jich za těch devadesát let již hodně vyčerpal. Ustojí to i tentokrát?