Úžasný Lendlův mercedes hvězdou výstavy v Los Angeles. G ze začátků AMG

Vladimír Löbl
Na tom autě něco nesedí. Je to Mercedes G první generace, ale s naroubovanými světly a maskou chladiče z první generace třídy S. Překvapením je i první majitel -- tenisová legenda Ivan Lendl, který se k autu dostal zajímavým způsobem. Neobvyklý Mercedes-Benz 300GD od AMG z počátku 80. let je hvězdou výstavy v Petersenově automobilovém muzeu v Los Angeles. I další exponáty stojí za pozornost.

Ivan Lendl umí překvapit. Tenisová legenda z éry Československa, která se po odchodu do USA stala opravdovou megastar, oslnila plakáty od Alfonse Muchy, rodinnou rezidencí v Connecticutu a nově i svým někdejším autem. Jeho Mercedes-Benz 300GD od AMG z roku 1983 je vystaven v Petersenově automobilovém muzeu v Los Angeles v rámci výstavy Totally Awesome (Naprosto úžasné), která má být oslavou automobilové kultury 80. a 90. let.

Lendlův Mercedes 300GD od AMG z roku 1983 je vystaven v Petersenově automobilovém muzeu v Los Angeles.
