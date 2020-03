Z Itálie objedete Rakousko přes Švýcarsko. Pozor na přísnou policii

Nejjednodušší úniková cesta z Itálie bude pravděpodobně přes Švýcarsko. Druhou variantou je trasa přes Slovinsko, Maďarsko a Slovensko. Tu asi zvolí někteří turisté z Moravy. Jen na dálničních poplatcích to vždycky vyjde na tisícovku.



Z Bolzana je to východní cestou do Brna asi jedenáct set kilometrů. Západní trasou je to z Bolzana do Prahy asi o stovku víc.

Podle pondělních odhadů našich úřadů bylo v té době v Itálii na dovolené asi 16,5 tisíce turistů z Česka.



V Itálii se novým koronavirem nakazilo už 9 172 lidí, z toho 436 nemocných nákaze podlehlo. Další stovky lidí se však již vyléčily a v zemi je tak momentálně 7 985 nakažených. Celostátní karanténní opatření platí nyní do 3. dubna, pro lyžaře to znamená uzavření všech sjezdovek. Právě v italských Alpách na severu země, který sousedí s Rakouskem, bude většina českých turistů.

Ti budou kvůli novému opatření rakouských úřadů muset zemi, která tvoří „val“ mezi Itálií a Českem, objet.

Jednotlivá údolí a města na italské straně Alp nejsou ideálně propojena komunikacemi, často to znamená zdlouhavé objíždění po pentličkách silnic nižších tříd. Nejjednodušší cestou je dostat se na autostrádu A4 propojující východ a západ severu Itálie (Turín–Milán–Verona–Benátky–Terst). Z ní pak vedou velké dálniční tahy na sever. Hlavně úseky kolem Milána bývají ucpané, s trochou snahy a práce s mapami zobrazujícími intenzitu provozu se ovšem dá nejkrizovějším obdobím vyhnout. Aktuální dopravní zpravodajství najdete na adrese http://www.autostrade.it/en/home.

Pokud zvolíte západní trasu, zamiřte od Milána na sever na Švýcarsko. Kolem jezera Como. Z Bolzana stojí pro osobní auto dálnice na mýtném přes Veronu, Bergamo, Milán až na hranici se Švýcarskem do dvaceti eur.

Od hranice se jede směr Lugano, Bellinzona severozápadně na Curych (dálnice 3), potom na východ na Winterthur.

Pozor, pohled do mapy svádí k tomu jet na východní konec Bodamského jezera (Bodensee) a projet přes Bregenz, jenže ten už je zas v Rakousku!

Od Winterthuru zamiřte na hraniční přechod Schaffhausen je to pár kilometrů kličkování po okresce (nemůžete se ztratit). Za hranicí s Německem už najedete na dálnici směr Singen, pak na Stuttgart, Norimberk a je to posledních 130 kilometrů do Česka. Na přechodu na Rozvadově teď namátkově kontrolují přijíždějící a měří jim teplotu.



Německé dálnice jsou rychlé, někde dokonce bez omezení rychlosti, a zatím jsou pořád zadarmo.

Na švýcarských dálnicích potřebujete dálniční známku. Švýcaři mají pouze roční za 40 švýcarských franků,což je necelá tisícovka. Opravdu si ji kupte, protože švýcarští policisté bývají nekompromisní. Úzkostlivě také hlídejte rychlost, i za kilometr navíc kasírují tučné pokuty.

Na švýcarských hranicích vystačíte s občanským průkazem, cestovní pas není nutný. Zrovna Schaffhausen je ovšem vyhlášený pozornými celníky, kteří auta s jinou než německou a švýcarskou registrační značkou opravdu kontrolují.

K západní trase se přiklání i Igor Sirota, tiskový mluvčí ÚAMK ČR: „Míň komplikací se dá čekat na této západní trase.“

Východní cesta vede od Terstu přes Slovinsko (Lublaň, Maribor) až na nejvýchodnější cíp země na hranici s Maďarskem. Tam po dálnici M7 směr Nagykanizsa, kde odbočíte na sever na státovku číslo 74 směr Szombathely. Jeďte východnější trasou přes Kám. To jste na dohled rakouské hranici; otázkou je, zda budou i tam odchytávat turisty z Itálie. Bezpečnější tedy bude vyrazit směr Gyor a odtud na Bratislavu. Pak už je cesta jednoduchá.

„V Maďarsku nejsou některé části dálnic dostavěné. Moc rychle a pohodlně se tam tedy jet nedá a dá se čekat, že některé úseky budou ucpané,“ varuje Igor Sirota. „V Bratislavě se buduje obchvat města, tam se dá taky počítat s kolonou.“ Mluvčí ÚAMK ještě připomíná, že v Česku začaly práce na D1.



Na Slovensku potřebujete dálniční známku (dá se pořídit online), nejkratší je na deset dní za 10 eur (260 korun). V Maďarsku desetidenní za 3 500 forintů (270 korun). Slovinci mají týdenní za 15 eur (390 korun). K tomu připočítejte třicet eur za mýtné na italských autostrádách za čtyřhodinovou cestu z Bolzana do Terstu.

Zjišťujeme dopravní situaci a další podrobnosti.