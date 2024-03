Italská vláda chce přilákat automobilky, jedná s Teslou i Číňany

Jediným velkým výrobcem automobilů v Itálii je nyní skupina Stellantis, mezi jejíž značky patří Fiat a Alfa Romeo. Firma loni v Itálii vyrobila kolem 750 000 vozů, z toho 520 000 osobních automobilů a 230 000 dodávkových vozů.

„Máme pozitivní reakce,“ řekl Urso k jednáním o příchodu další automobilky do Itálie. Vláda je podle něj již „měsíce“ v kontaktu s Teslou a vede rozhovory rovněž se třemi čínskými automobilkami, jejichž zástupci loni navštívili Itálii, aby zhodnotili možné investiční příležitosti.

Šéfem Tesly je americký miliardář Elon Musk. Ten v prosinci navštívil Řím, kde promluvil na politickém shromáždění, které zorganizovala strana Bratři Itálie (FdI) italské premiérky Giorgie Meloniové.

Šéf evropských aktivit čínského výrobce elektromobilů BYD Michael Shu na autosalonu v Ženevě potvrdil, že Řím v rámci snahy o přilákání další automobilky kontaktoval jeho podnik. Podle zdroje agentury Reuters ze společnosti BYD však rozhovory probíhaly ještě před tím, než se firma rozhodla postavit továrnu v Maďarsku.

Podle ministra je k zachování italského automobilového průmyslu v době přechodu k elektromobilům zapotřebí zvýšit výrobu aut v Itálii na 1,3 milionu vozů ročně. Tato produkce by se měla skládat z jednoho milionu osobních automobilů a 300 000 dodávkových vozů „Jsme si vědomi toho, že pro samotný Stellantis je nemožné dosáhnout výroby milionu osobních vozů,“ uvedl Urso.

„Od začátku volebního období jsme pracovali na zlepšení atraktivity země pro zahraniční investory, kteří se nyní chtějí zaměřit na Itálii jako své výrobní místo v rámci Evropské unie. Největší americký investiční fond uvedl v nedávné zprávě že Itálie je v současnosti nejatraktivnější zemí, která nabízí největší záruky pro zahraniční investice v rámci EU,“ cituje Ursa magazín Quattroruote. „Chceme samozřejmě využít této příležitosti, která pro naši zemi existuje také v automobilovém sektoru, protože jsme jedinou evropskou zemí, která mají jedinou automobilku. V ostatních tradičních zemích EU je více původních výrobců automobilů, soutěží mezi sebou 2, 3, 4, 5 až 6 výrobců a doufáme, že se to může stát i v Itálii. Posílili to automobilový průmysl a jeho dodavatelský řetězec, který je skutečnou chloubou Made in Italy dodávající důležité, významné komponenty nejen naší automobilce, kterou je Stellantis, ale i dalším podnikům vyrábějícím v zahraničí.“

Čínská auta už se v Itálii vyrábí

V Itálii už působí téměř dvacet let značka DR Automobiles, kterou v roce 2006 založil Massimo Di Risio (odtud název DR). Někdejší prodejce fiatů kompletuje ze skládaček dovezených z Číny auta zejména od koncernů Chery, Jac, Baic v továrně ve středoitalském regionu Molise.

Na domácím italském trhu je dnes značka velmi úspěšná, jsou měsíce, kdy její modely figurují vysoko v dílčích statistikách prodejů svých segmentů. Značka DR však působí i ve Francii, Španělsku a také v Bulharsku.

Dealerství značky EVO v Boloni

V roce 2020 skupina DR diverzifikovala svůj sortiment a ke značce DR, přibyla zcela nová řada odvozených modelů s názvem EVO, se kterou italská firma drží nízké ceny. Naopak hierarchicky výše než značka DR je nově zaměřena řada Sportequipe a značka Ickx, nově, po prohraném soudním sporu, ICH-X. Massimo Di Risio si též zajistil práva na někdejší slavnou italskou značku OSCA.

Italský úřad pro ochranu hospodářské soutěže a trhu začal loni v říjnu DR Automobiles vyšetřovat. Di Risiovi vyčítá, že tají místo výroby svých vozů. Vozy dovezené z Číny má podle italských úřadů nabízet jako automobily „zcela vyrobené v Itálii“. Týká se to především značky EVO,. „V některých případech vynechal relevantní informace o původu vozidel, což by znamenalo, že jsou vyráběna výhradně v Itálii, zatímco jde o čínskou výrobu,“ uváděli úředníci antimonopolního úřadu při kontrole v centrále DR Automobiles v Macchia d’Isernia ve středu Itálie.