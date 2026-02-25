Italští řidiči přistiženi v opilosti nově nastartují vůz až po dechové zkoušce

Novela počítá s tím, že řidiči, kteří byli přistiženi při jízdě pod vlivem alkoholu s koncentrací nad 0,8 promile, budou smět používat jen vozy vybavené speciálním zařízením pojmenovaným alkolock.
To umožňuje nastartovat vůz jen poté, co řidič provede dechovou zkoušku. Povinná instalace zařízení je další formou trestu vedle pokuty či odnětí svobody.
Délka povinnosti záleží na závažnosti trestného činu. V Itálii je řízení v opilosti trestný činem při koncentraci alkoholu právě nad 0,8 promile. Při koncentraci mezi 0,5 a 0,8 promile se jedná o přestupek. Koncentrace alkoholu do 0,5 promile se v Itálii netrestá.
Zařízení si musí nechat řidiči nainstalovat na své náklady. Mohou při tom použít jen stroje a automechaniky schválené ministerstvem dopravy. Podle deníku La Repubblica se náklady na zavedení přístroje mohou pohybovat kolem 2000 eur (49 000 korun). U některých starších vozů však bude zřejmě nemožné ho nainstalovat.