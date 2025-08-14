V Itálii zdražili pokuty. Vyhazování odpadků z auta až za 440 tisíc

Italská policie může snadněji postihovat vyhazování cigaret či jiného odpadu z auta. Počítá s tím vládní nařízení, které začalo platit o víkendu. Pro uložení pokuty už nebude nutné přistihnout automobilistu při činu. Za vyhození cigarety hrozí sankce až ve výši 1 880 eur (47 000 korun).

Ilustrační snímek | foto: Jose Miguel Sanchez / AlamyProfimedia.cz

Podle staré zákonné úpravy museli policisté automobilistu přistihnout při činu a zastavit ho, aby mohli uložit pokutu za vyhazování cigaret či jiných odpadů z okna vozu. Nový vládní výnos zavádí možnost udělovat sankci i na základě videozáznamů.

Novinku vítají dopravní i městští policisté, kterým nová úprava výrazně ulehčí práci. „Bude stačit pořídit dostatečně jasný snímek poznávací značky, zkonzultovat registr motorových vozidel a dohledat majitele,“ řekl deníku Corriere della Sera šéf městské policie ve Veroně Luigi Altamura.

Cigareta může stát víc než celá dovolená. Jak letoviska zpřísňují zákazy a pokuty

Majitel vozidla pak dostane pokutu domů, jako například při automatickém měření rychlosti. Dodal, že vyhazování odpadů při jízdě může v některých případech ohrozit chodce či cyklisty.

Za vyhození cigarety hrozí v Itálii pokuta až 1 880 eur, v případě láhve ze skla se však sankce může vyšplhat až na 18 000 eur (440 tisíc korun). Přísnější sankce včetně odebrání řidičského průkazu hrozí například při vyhazování odpadů či znečištění chráněných oblastí.

