Italové jdou po hulvátech v levém pruhu. Kdo nejede aspoň sto, dostane pokutu

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Itálie připravuje rozsáhlé změny pravidel silničního provozu a jedna z navrhovaných novinek se týká minimální rychlosti na dálnicích. Zatímco většina řidičů si hlídá především to, aby nepřekročila nejvyšší povolenou rychlost, v budoucnu by si v některých situacích museli dávat pozor i na příliš pomalou jízdu. Pokud by totiž v levém jízdním pruhu jeli méně než 100 km/h, mohli by dostat pokutu.
S návrhem přišla italská vláda v rámci připravovaného nového silničního zákoníku, jehož předběžnou podobu schválila rada ministrů 13. října 2026. Opatření má především zlepšit plynulost dopravy a zabránit situacím, kdy pomalejší vozidla zbytečně blokují levý jízdní pruh.
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Nové pravidlo by se podle italského právního portálu Brocardi.it vztahovalo na dálnice a vybrané hlavní silnice mimo obce, které mají aspoň tři jízdní pruhy v každém směru. Minimální rychlost 100 km/h by platila pouze v levém pruhu. V ostatních pruzích by řidiči mohli nadále jezdit pomaleji, pokud by dodržovali ostatní dopravní předpisy.
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Italské úřady chtějí tímto způsobem omezit situace, kdy řidič jede dlouhou dobu v levém pruhu výrazně pomaleji než okolní provoz. Ostatní motoristé pak musejí brzdit, čekat na možnost předjetí nebo provádět další, často nebezpečné manévry. Výsledkem mohou být kolony, zbytečné zpomalování dopravy a také nebezpečné situace. Právě prudké brzdění a následné zrychlování totiž vede ke zbytečným dopravním komplikacím a kolonám i ve chvíli, kdy na silnici není žádná nehoda nebo jiná překážka.
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Za pomalou jízdu by hrozila pokuta
Pokud by byl návrh schválen v současné podobě, za nedodržení minimální rychlosti v levém jízdním pruhu by hrozila pokuta čtyřicet eur, tedy asi tisíc korun. Neznamená to ale, že by řidiči museli za každých okolností udržovat rychlost aspoň 100 km/h. Návrh počítá s výjimkami, které zohledňují aktuální situaci na silnici.
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Pomalá jízda by byla přípustná například při hustém dešti, silné mlze, při objíždění dopravní nehody, opravách vozovky nebo v dalších mimořádných situacích. Výjimky by mohlo stanovit také trvalé či dočasné dopravní značení. Bezpečnost by tak měla mít vždy přednost před dodržováním minimální rychlosti. Pokud by například kvůli špatnému počasí nebylo bezpečné jet stovkou, řidič by samozřejmě musel zpomalit.
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Přestože návrh může působit jako velká novinka, italské předpisy už dnes obsahují pravidla, která mají bránit zbytečnému blokování provozu. Řidiči jsou povinni využívat především pravý jízdní pruh. Levé pruhy slouží zejména k předjíždění a dalším zákonem povoleným situacím. Pravidla také zakazují bezdůvodně pomalou jízdu, která by ostatní účastníky provozu omezovala nebo ohrožovala.
Italské zákony navíc už nyní umožňují stanovit na určitých úsecích nebo v jednotlivých jízdních pruzích minimální povolenou rychlost. Takové omezení však musí být řádně vyznačeno dopravními značkami. Připravovaná změna by tedy přinesla především konkrétní rychlostní hranici pro levý pruh na vybraných vícepruhových komunikacích.
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A co u nás?
Také v České republice platí, že levý jízdní pruh na dálnici není určen k trvalé jízdě. Podle zákona o provozu na pozemních komunikacích se mimo obec na silnici se dvěma nebo více jízdními pruhy v jednom směru jezdí v pravém jízdním pruhu. Ostatní pruhy smí řidič využít zejména při předjíždění, objíždění, otáčení nebo odbočování. Výjimkou jsou například situace, kdy je provoz natolik hustý, že se vytvoří souvislé proudy vozidel. Řidič, který se po předjetí bezdůvodně nevrátí doprava a dál blokuje levý pruh, tedy může porušovat zákon, i když jede nejvyšší povolenou rychlostí.
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Za takzvané levoproudařství hrozí v Česku pokuta na místě až 1 500 korun, ve správním řízení od 2 000 do 5 000 korun. Samotné bezdůvodné setrvávání v levém nebo prostředním pruhu ovšem není spojeno s trestnými body. Přísnější postih však může přijít, pokud řidič například při změně pruhu ohrozí jiné vozidlo. Na rozdíl od připravovaného italského opatření přitom český zákon nestanovuje žádnou konkrétní minimální rychlost pro levý jízdní pruh.