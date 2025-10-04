Poslední opravdové mini vyrobili před čtvrtstoletím. Dalo jméno minisukni

Dějiny malých automobilů se dají rozdělit na dvě fáze: před Alexandrem „Alekem“ Issigonisem a po něm. Britský konstruktér řeckého původu totiž koncem 50. let minulého vytvořil vůz, který navždy změnil přístup ke konstrukci miniaut.
Motor uložený vpředu napříč, malé vnější rozměry, díky kolům umístěným až v rozích karosérie maximálně využitý vnitřní prostor – to jsou revoluční prvky, které proslavily auto, známé jako Mini. Řadě lidí se však tento vůz, jehož poslední exemplář sjel z výrobní linky až po čtyřech dekádách, 4. října 2000, vybaví hlavně jako vozítko Mr. Beana.

Mini jedou spanilou jízdu Evropou z Athén do Bristolu. Na skok se zastavila v Praze.
Traduje se, že když Issigonis – v té době už poměrně úspěšný konstruktér – začátkem roku 1957 začal nové auto navrhovat, šel na to z gruntu. Zadání od koncernu British Motor Company (BMC) bylo jasné: vyrobit vůz, který by konkuroval Volkswagenu Brouk, s dostatkem prostoru uvnitř.

Vzal proto čtyři největší hromotluky z továrny, posadil je na beton a na podlaze kolem nich nakreslil obrys budoucího vozu. A základní rozměry Mini byly na světě. Pak ovšem přišla ta složitější část úkolu, tedy jak do prostoru dlouhého tři metry a širokého 140 centimetrů vtěsnat motor a potřebnou techniku.

Konstruktérovi to trochu usnadnila volba motoru o objemu pouhých 848 kubíků, i tak ale bylo potřeba najít nová řešení. A Issigonis se jich nebál – převodovku umístil pod motor, tam kde mají normální auta jen olejovou vanu, k přenosu síly na hnací hřídele užil mechanismus používaný na ponorkách u periskopů.

Chladič pak musel opustit tradiční místo před motorem a přesunul se k levému podběhu. Definitivní verzi auta, které se později proslavilo jako Mini, představil Alec Issigonis v dubnu 1959 a už v srpnu si první miniauta našla své majitele.

Issigonis navrhl pro Mini posuvná okna namísto stahovacích. Ušetřil tak místo, které zabíral mechanismus spouštění do dveří. A taky spouštěcí kličku. Vyšetřil tak místo na kapsu, do které pasovala lahev Issigonisova oblíbeného ginu (Gordons’s Gin). Issigonis byl také silný kuřák, a proto do původního provedení navrhl na přístrojovku namísto rádia velký popelník. Hudba byla podle něj zbytečná, ale popelník byl nutností. Rádio tak Mini dostalo až následně.

V původním Mini navrženém Issigonisem bylo prý 3 016 šroubů a matic a montáž každého vozu trvala asi 30 hodin. V devadesátých letech dokázali Japonci postavit Nissan Micra za pouhých šest hodin.



Poslední opravdové mini vyrobili před čtvrtstoletím. Dalo jméno minisukni

