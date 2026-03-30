Pro všechny, kteří netrávili poslední léta studiem ropného byznysu, proto nabízíme několik ukázek lexikální vytříbenosti, termínů z ropné branže.
A jako API
Americký ústav pro ropu (API) je ve velkém ropném světě dozorcem nad standardy. Často se setkáte s tzv. API gravity, stupni dvouciferných čísel, kterými v onom americkém institutu vyjadřují kvalitu ropy. Čím vyšší číslo to je, tím je ropa „lehčí“. A též kvalitnější, protože z ní lze vyrobit více benzinu, než z ropy těžké, hůře a složitěji zpracovatelné. Íránská ropa je povětšinou „zbožím střední kvality“, její hodnoty se pohybují okolo 29 - 34° API. Určitě jí funkčně nezastoupíte těžkou ropou venezuelskou (16° API) a už vůbec ne těžkými ropnými písky, bitumenem z Kanady (10° API).