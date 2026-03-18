Když se člověk projde rušnými ulicemi Teheránu, rychle pochopí, že íránský automobilový svět funguje jinak než ten evropský. Vedle relativně moderního sedanu domácí výroby stojí čínské SUV a o pár metrů dál taxi, jehož technika má původ ještě v šedesátých letech. Íránský autoprůmysl tak působí jako zvláštní časová kapsle.
Přesto jde o jedno z nejdůležitějších odvětví íránské ekonomiky. Po ropě a plynu je automobilový průmysl třetím největším průmyslovým sektorem země a zaměstnává stovky tisíc lidí. V celé výrobní a dodavatelské síti působí více než tisíc firem a sektor se podílí zhruba deseti procenty na íránském hrubém domácím produktu.
Moderní elektronika a bezpečnostní systémy zde prakticky chybí. Přesto se vozy vyrábějí dodnes a ročně vzniká zhruba 30 000 až 40 000 kusů.