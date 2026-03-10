|
Íránem autem. Policie s radarem, chaos, nebezpečí a benzin za čtyři koruny
Cesta k moskvičům vedla přes Američany a Němce. Slaví narozeniny i krach
Značka Moskvič si letos připomíná dvě významná kulatá výročí. V prosinci 1946 vznikly první vozy této značky a 28. února 2006 vyhlásil moskevský arbitrážní soud bankrot automobilky Moskvič. Moskviče...
Světová premiéra v Brně: nová litrová Jawa za 1,5 milionu, bude jich jen 15
Brno (od zpravodaje Auto.iDNES.cz) Na brněnském veletrhu Motosalon Jawa představila dvě novinky, z nichž Jawa 1000 má být prémiovým a exkluzivním výrobkem a Jawa Twin 730 designově příbuzným, ale cenově výrazně dostupnějším modelem.
Prozkoumali jsme Peaq. Největší elektrická škodovka se ukázala neplánovaně
Slavnostní otevření baterkárny M8 v Mladé Boleslavi mělo nečekané finále: poprvé jsme si tam mohli prohlédnout připravované SUV Škoda Peaq. Pro iDNES.cz ho prozkoumal Jiří Duchoň, šéfredaktor...
Prezident na Motosalonu: vyzkoušel čtyřkolku i novou bundu Jawy
Brno (od zpravodaje Auto.iDNES.cz) V Brně běží Motosalon, organizátoři očekávají desetitisíce návštěvníků. Veletrh motocyklů a čtyřkolek se na brněnské výstaviště vrací po dvou letech, tentokrát se zaměří také na ženy. Podívejte se na...
Nová motorka pro první dámu. Eva Pavlová osedlá přívětivého naháče
Brno (od zpravodaje Auto.iDNES.cz) Na brněnském Motosalonu byl váženým hostem zahajovacího dne prezidentský pár. Eva Pavlová a Petr Pavel jsou nadšenými motorkáři, to je známé. První dáma převzala na veletrhu, který tradičně zahajuje...
V tom kanclu snad straší. Z Audi odchází už pátý šéf vývoje za deset let
V osmdesátkách se značka Audi vyšvihla mezi elitu díky silné technické vizi. Dnes o technice nemluví a prodeje klesají. Manažeři se roky hádali o to, kudy dál, a tak se i šéfové vývoje střídali jako...
Klasická tlačítka se vracejí, říká slovenský šéfdesignér interiérů Volkswagenů
Jak se mění role interiérového designu a proč je pro zákazníka čím dál důležitější? O tom jsme mluvili s Borisem Grellem, šéfdesignérem interiérů značky Volkswagen. Sympatický Slovák působí u značky...
Mezi octavií a superbem. Ambiciózní čínský kombík BYD nadchne i zklame
BYD Seal 6 DM-i Touring se svými parametry rozkročuje přesně mezi kombíkové verze Octavie a Superbu. Je to plug-in hybrid pro ty, kdo nemají v lásce vozy SUV a chtějí experimentovat s...
Superbourák celebrit vznikl díky vládci Íránu. Perský šáh chtěl osmiválec
Než Írán v roce 1979 zachvátila Islámská revoluce, byla to veselá země, která hleděla k modernímu západu. S íránským šáhem Rézou Páhlavím je spojeno jedno slavné auto, opravdový superbourák...
Auta speciálně pro ženy. Zajímavé pokusy, které stojí za pozornost
Nedělní mezinárodní den žen je dobrým důvodem k tomu ohlédnout se do historie za několika modely a koncepty, které byly navrženy jako vozy speciálně určené pro ženy. Přestože se na ně již téměř...
Automobilový král byl na skok v Praze. Nový Mercedes S má vyhřívané i pásy
U nového eska vyměnili polovinu součástek a dali mu do vínku vyhřívané pásy, vyhřívaný katalyzátor, ventilaci čistící vzduch a podvozek, který díky cloudu ví o výmolu dřív, než k němu dojedete. Bez...
V Brně začíná Motosalon, mezi prvními návštěvníky byl prezident Pavel
V Brně začíná Motosalon, veletrh motocyklů a čtyřkolek. Na Výstaviště se vrací po dvou letech. Je o halu větší, přinese světovou premiéru modelu domácí značky Jawa i zónu zaměřenou na ženy. Mezi...
Autozápisník: Trump má novou Bestii a 6 000 Kč za litr benzinu v F1
Americký prezident Trump dostal novou „Bestii“ a palivo do formulí se bude vyvažovat zlatem. Jan Ámos Komenský by měl radost ze Škody hrou a Alfy od karabiniérů sklízejí potlesk. Jak to, že jsou auta...