Nejvyšší ochotu pořídit si elektromobil mají ze zemí, které sledoval Ipsos, Číňané. Elektrické auto by si pořídilo 37 procent z nich. Následuje Norsko s podílem 36 procent a dále Nigérie a Indie se zhruba 30 procenty. Naopak předposlední zemí před Českem je Polsko s pěti procenty zájemců a Japonsko se šesti.
Podle průzkumu, který udělal Ipsos mezi více než 1 000 respondenty v Česku, dvě třetiny Čechů nikdy v elektromobilu neseděly. Výrazně větší zkušenost mají mladí lidé do 35 let z větších měst nad 100 000 obyvatel.
Za největší výhody elektromobilu Češi považují nižší hlučnost a nulové emise při provozu. Naopak obavy se nejčastěji týkají omezeného dojezdu. Okolo 60 procent by se bálo vyrazit elektromobilem k moři, celkem 29 procent lidí odrazuje vyšší pořizovací cena.
Parametry elektromobilů se podle jednatele společnosti E.ON Drive Infrastructure Martina Klímy výrazně posunuly, od výkonu a komfortu přes cenu po dojezd. „Moderní elektromobily běžně zvládnou 400 až 600 km na jedno nabití. Dvě nabíjecí zastávky tak na 1 000 km dlouhé cestě k moři obvykle stačí. Řidič by je stejně musel udělat kvůli odpočinku. Navíc průměrný denní nájezd řidiče v Česku je 30 až 40 km,“ podotkl Klíma. Připustil, že elektromobily zůstávají pro většinu obyvatel ČR dražší než vozy se spalovacím motorem.
