Česká elektromobilní skepse. O bateriová auta mají nejmenší zájem v Evropě

V Česku je zájem o pořízení elektromobilu jeden z nejnižších v Evropě. Čistý elektromobil by si jako svůj další vůz pořídila čtyři procenta lidí. Evropský průměr je 13 procent, světový 15 procent. Vyplývá to z průzkumu a dat agentury Ipsos ze 30 zemí.
Nejvyšší ochotu pořídit si elektromobil mají ze zemí, které sledoval Ipsos, Číňané. Elektrické auto by si pořídilo 37 procent z nich. Následuje Norsko s podílem 36 procent a dále Nigérie a Indie se zhruba 30 procenty. Naopak předposlední zemí před Českem je Polsko s pěti procenty zájemců a Japonsko se šesti.

Podle průzkumu, který udělal Ipsos mezi více než 1 000 respondenty v Česku, dvě třetiny Čechů nikdy v elektromobilu neseděly. Výrazně větší zkušenost mají mladí lidé do 35 let z větších měst nad 100 000 obyvatel.

Itálie přispěje na elektromobil až půl milionu. Musíte sešrotovat starý spalovák

Za největší výhody elektromobilu Češi považují nižší hlučnost a nulové emise při provozu. Naopak obavy se nejčastěji týkají omezeného dojezdu. Okolo 60 procent by se bálo vyrazit elektromobilem k moři, celkem 29 procent lidí odrazuje vyšší pořizovací cena.

Parametry elektromobilů se podle jednatele společnosti E.ON Drive Infrastructure Martina Klímy výrazně posunuly, od výkonu a komfortu přes cenu po dojezd. „Moderní elektromobily běžně zvládnou 400 až 600 km na jedno nabití. Dvě nabíjecí zastávky tak na 1 000 km dlouhé cestě k moři obvykle stačí. Řidič by je stejně musel udělat kvůli odpočinku. Navíc průměrný denní nájezd řidiče v Česku je 30 až 40 km,“ podotkl Klíma. Připustil, že elektromobily zůstávají pro většinu obyvatel ČR dražší než vozy se spalovacím motorem.

Dělá se vám v elektromobilech špatně od žaludku? Nejste v tom sami


