Podle aktuálních statistik Policie ČR a organizace BESIP stojí za velkým množstvím nehod právě nepozornost. Schopnost plné koncentrace přitom nejčastěji narušuje zhoršené vidění, momentální oslnění sluncem nebo rychlá únava očí.
Proč pouhé zatmavení skel nestačí?
Mnoho řidičů řeší letní jízdu proti slunci jednoduše – vtrhnou do nejbližší čerpací stanice nebo supermarketu a koupí si jakékoliv tmavé sluneční brýle. Z hlediska bezpečnosti provozu jde však o hazard. Příliš tmavá skla totiž sice utlumí ostrý jas, ale zároveň mohou výrazně zhoršit viditelnost v méně osvětlených místech, například pod mosty nebo v lesních úsecích.
Evropské normy proto jasně definují takzvané filtrační kategorie. Pro běžné denní řízení jsou nejvhodnější brýle kategorie 2, případně kategorie 3 za velmi jasného slunečného počasí. Naopak brýle spadající do kategorie 4, které propouštějí pouhá 3 až 8 procent světla, jsou pro řízení ze zákona zcela nevhodné a zakázané, protože nebezpečně zkreslují vnímání okolí.
Důležitá je také čistota. Odborníci na bezpečnost silničního provozu upozorňují, že efekt oslnění nízkým letním sluncem masivně umocňuje špinavé čelní sklo – mastnota a prach způsobují lámání světla, kvůli kterému řidič na moment ztratí přehled o situaci na silnici. Vhodný barevný filtr, správně zvolené dioptrie v brýlích v kombinaci s čistým oknem je základní prevencí před přehlédnutím chodce nebo cyklisty.
Polarizace versus odlesky od mokré vozovky
Specifickým problémem letních měsíců jsou náhlé bouřky, po kterých zůstává silnice mokrá. Když na takový povrch vysvitne slunce, vzniká horizontální oslnění. Světelné odrazy od vozovky, kaluží nebo kapot ostatních aut vytvářejí bílý závoj, přes který řidič nevidí vodorovné dopravní značení ani případné překážky.
V této situaci přicházejí ke slovu polarizační brýle. Ty v sobě mají integrovaný speciální filtr, který propouští pouze užitečné vertikální světlo, zatímco oslepující horizontální odlesky kompletně blokuje. Výsledkem je ostřejší kontrast, lepší odhad vzdálenosti a výrazně rychlejší reakční doba řidiče při krizových situacích.
Proč v minulosti běžné samozabarvovací brýle v autě selhávaly?
Lidé, kteří nosí dioptrické brýle, často volí jako univerzální celodenní řešení samozabarvovací (fotochromatické) čočky. Ty mají schopnost měnit svou tmavost podle intenzity okolního světla. Za volantem se však majitelé běžných samozabarvovacích skel často potýkají se zásadním zklamáním. Brýle se uvnitř auta téměř vůbec nezatmaví.
Důvod je čistě fyzikální. Klasické fotochromatické materiály jsou navrženy tak, aby reagovaly na neviditelné ultrafialové (UV) záření. Jenže moderní vrstvená čelní skla automobilů v sobě mají zabudované filtry, které většinu UV záření odrazí nebo pohltí. Výsledkem je, že do interiéru vozu sice proniká oslepující viditelné světlo, ale chybí UV složka, která by brýle aktivovala. Řidič tak zůstává uvnitř vozu s téměř čirými skly.
Inteligentní materiály reagují přímo na viditelné světlo
Problém s nefunkčností v automobilech donutil výrobce k vývoji zcela nové generace materiálů, které ke své aktivaci nepotřebují pouze UV záření. Příkladem této pokročilé technologie jsou fotochromatické čočky ColorMatic® Dark od německé společnosti Rodenstock.
Tato technologie je specifická tím, že molekuly uvnitř skla reagují nejen na UV paprsky, ale jsou citlivé i na samotné viditelné světlo. Když řidič sedí za volantem a čelní sklo odfiltruje UV složku, čočky přesto zareagují na intenzitu jasu a částečně se zatmaví na úroveň, která optimálně chrání zrak před oslněním, aniž by omezovala viditelnost v zastíněných úsecích.
Jakmile řidič z vozu vystoupí na přímé slunce, čočky dosáhnou až 90% absorpce světla (kategorie 3), což poskytuje plnohodnotný komfort klasických slunečních brýlí. Vývojáři navíc u těchto skel zajistili stabilitu i při vysokých letních teplotách kolem 35 °C, kde starší typy fotochromatických brýlových čoček ztrácely svou účinnost.
Ochrana před únavou a zdravější spánek
Správně zvolené brýle pro řidiče nemají vliv pouze na bezpečnost vteřinových reakcí, ale projevují se i na celkovém fyzickém stavu po dlouhé cestě. Pokud oči nemusejí hodiny bojovat s ostrým světlem a neustálými světelnými přechody, dramaticky se snižuje celková únava organismu, pálení očí nebo bolesti hlavy, které řidiči po dojezdu do cíle často pociťují.
Moderní povrchové úpravy na brýlové čočky přináší mimo jiné mnoho dalších výhod, jako je například extrémně hladký povrch, na kterém téměř neulpívají nečistoty, což je zejména pro řidiče zárukou čistého výhledu nebo filtry modrofialové složky světla z digitálních zařízení a palubních počítačů, což přispívá k vyváženému biorytmu a zdravějšímu spánku. Tyto technologické inovace ocení zejména lidé, kteří tráví mnoho času za volantem nejen přes den, ale i v nočních hodinách.
Správný výběr brýlí na řízení je individuální záležitost. Nejlepším krokem je proto návštěva specializované oční optiky, kde odborníci dokážou posoudit vaše individuální potřeby a doporučit řešení, které vás spolehlivě ochrání před nebezpečným oslněním.
Brýlové čočky Rodenstock, Netline a WhiteLabel jsou zdravotnické prostředky a slouží ke korekci zraku. Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití a informace, které se vztahují k jejich bezpečnému používání.
Obsah vznikl ve spolupráci se společností Rodenstock.