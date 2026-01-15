Náklaďáková policie rozdala tisíce pokut. Dohlédne na porušování zákazu jízd

Autor:
  11:56
Komisaři INSID ukázali čísla za rok 2025. Rozdali tisíce pokut za miliony a chtějí změnu zákona. Od července, kdy Inspekce silniční dopravy (INSID) vznikla, proběhly tisíce kontrol. Ačkoliv se kamioňáci na sociálních sítích rozčilují, že je INSID zaměřen jen na české kamiony, čísla ukazují něco trochu jiného.

Inspekce silniční dopravy byla na silnice vypuštěna v červenci loňského roku. Od začátku se její působení kamioňákům vůbec nelíbí. Tvrdí, že tak přísné vymáhání zákona je diskriminace, že jde o to si došlápnout hlavně na české řidiče a české kamiony.

Ovšem čísla, která INSID zveřejnil, ukazují, že kontroly na silnicích byly a jsou potřeba. A že jsou postihováni stejnou měrou jak čeští dopravci, tak ti zahraniční.

Dodávka Inspekce silniční dopravy. Má technologii čtení dat z tachografů kamionů na dálku. Odhalí i manipulaci s nimi.
Dodávka Inspekce silniční dopravy. Má technologii čtení dat z tachografů kamionů na dálku. Odhalí i manipulaci s nimi.
Mobilní váhy
Dodávka Inspekce silniční dopravy
28 fotografií

Inspekce silniční dopravy má za sebou prvních šest měsíců plného provozu. Od července do prosince 2025 provedli inspektoři 10 142 silničních kontrol zaměřených především na nákladní vozidla a autobusy.

Porušení právních předpisů zjistili ve 2 184 případech, tedy přibližně u pětiny. Během šesti měsíců inspektoři uložili 839 kaucí v celkové výši 23,49 milionu Kč, 1 556 pokut v souhrnné výši 3,04 milionu Kč, a celková výše uložených sankcí tak dosáhla 26,53 milionu Kč.

Dalších 1 279 případů bylo předáno do správního řízení, kde o výši sankce rozhodují kraje nebo obce s rozšířenou působností. Ve 497 případech inspektoři zakázali řidičům pokračovat v jízdě, dokud nebyl závadný stav odstraněn, jednomu z polských dopravců trvala náprava celých 38 dní.

„INSID postupuje opravdu důsledně a využívá všechny zákonné nástroje k tomu, aby byla uložená opatření skutečně naplněna. Právě vymahatelnost pravidel je klíčová pro to, aby férově podnikající dopravci nebyli znevýhodňováni před těmi, kteří pravidla porušují,“ říká Lenka Ptáčková Melicharová, ředitelka Inspekce silniční dopravy.

Rumuni, Slováci i Češi

Data ukazují, že dopravci s nejvyšším podílem závad jsou z Rumunska, následováni jsou dopravci z Německa, Polska a Slovenska. Pokud se podíváme na podíl zahraničních a českých kontrolovaných dopravců, pak je to takřka přesně na půl. V roce 2025 bylo kontrolováno 50,7 % českých dopravců a 49,3 % těch zahraničních.

Nejčastěji se inspektoři setkávají s porušením pravidel v oblasti sociální legislativy – tedy dob řízení, povinných přestávek a odpočinku řidičů – a dále s přetížením vozidel nebo nevyhovujícím technickým stavem. Vedle toho se v praxi objevují i případy vědomého obcházení pravidel, například prostřednictvím manipulací s tachografy nebo nelegálních zásahů do emisních systémů.

„Data z kontrol systematicky vyhodnocujeme a sledujeme trendy, které nám ukazují, kam má smysl kontroly cílit, aby byly skutečně efektivní,“ doplňuje Lenka Ptáčková Melicharová. Nejvyšší podíl porušení zjistila inspekce při kontrolách přetížení vozidel. Ke kontrolnímu vážení bylo vytipováno 557 vozidel, z nichž 348, tedy 62,48 %, překročilo povolené váhové limity, někdy až o desítky procent. Vyhledávání a cílené kontroly přetížených souprav budou jednou z priorit INSID i do budoucna.

INSID chce změnu pravidel

Jedním z nejvýraznějších zjištění půlroční bilance je také porušování víkendového a svátečního zákazu jízd. „Data z běžných kontrol i z cílených akcí ukazují, že nejde o ojedinělé excesy, ale o systematicky porušované pravidlo,“ říká inspektor a metodik INSID Josef Matěj.

Současně se podle inspektorů ukazuje zneužívání specifických výjimek udělovaných kraji nebo ministerstvem dopravy. „Setkáváme se například s tím, že je deklarována výjimka na přepravu dílů pro nepřetržitý automobilový provoz, ale ve skutečnosti jsou převáženy běžné hygienické potřeby nebo igelitové pytle. Takové jednání je obcházením smyslu zákona,“ doplňuje Josef Matěj.

Zjištění Inspekce silniční dopravy byla již předána vedení resortu dopravy, které si k problematice vyžádalo detailní informace. INSID chce být aktivním partnerem při hledání řešení a iniciovat odbornou debatu o úpravách pravidel i jejich vymahatelnosti. „Na základě dat z terénu považujeme za nutné otevřít debatu o tom, zda jsou současné nástroje dostatečné. V úvahu přichází například úprava sankcí za porušení zákazu jízd,“ říká Lenka Ptáčková Melicharová.

„Plánujeme také systematicky poskytovat informace o konkrétních případech tak, aby podle nich mohlo ministerstvo dopravy kvalifikovaně rozhodovat při dalším udělování výjimek,“ uzavírá Josef Matěj.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Dopravní značky zamrzly v éře páry a klobouků. Dali jsme jim novou moderní podobu

Cedule okolo tuzemských silnic svým provedením ustrnuly v minulosti a vypadají...

Cedule okolo tuzemských silnic svým provedením ustrnuly v minulosti a vypadají jako omalovánky pro pamětníky. Jsou na nich předpotopní auta, obstarožní motocykly, chodci v outfitu 1. republiky či...

Evropské Auto roku ve zpětném zrcátku. Toto jsou vítězové od roku 1964

Porsche 928

Kompletní kronika vítězů ankety o evropské Auto roku od jejího založení v roce 1964 až po letošní sezonu mapuje technický pokrok, společenské změny i dramatické souboje o první příčku. Podívejte se...

Silnici v Japonských Alpách každý rok dobývají zpod dvaceti metrů sněhu

Chůze mezi sněhovými stěnami je povolena pouze v přesně vymezeném úseku....

Hlavním přínosem otevření transalpínské scénické cesty Tatejama Kurobe nebylo ani tak spojení prefektur Nagano a Tojama nebo podpora cestovního ruchu. Díky vysokohorské silnici tu japonští inženýři...

Racčí letka ze Zlína. Slavný veteránista měl ve sbírce nádherné mercedesy

Mercedes Benz 300SL

Bylo to na podzim roku 2009 na Masarykově okruhu. Ladislav Samohýl tehdy přivezl zlatavý Mercedes-Benz 300SL Gullwing, který po letech jednání právě vykoupil od švýcarského sběratele. Zlínský...

Nový sedmimístný elektromobil Škody dostal jméno Peaq, představí se v létě

Škoda ukázala první záběry finální podoby nového elektromobilu.

Nový největší elektrický vůz Škody Auto se bude jmenovat Peaq. Sedmimístný elektromobil, který vychází ze studie Vision 7S, bude mít světovou premiéru letos v létě, oznámila oficiálně...

Náklaďáková policie rozdala tisíce pokut. Dohlédne na porušování zákazu jízd

Dodávka Inspekce silniční dopravy. Má technologii čtení dat z tachografů...

Komisaři INSID ukázali čísla za rok 2025. Rozdali tisíce pokut za miliony a chtějí změnu zákona. Od července, kdy Inspekce silniční dopravy (INSID) vznikla, proběhly tisíce kontrol. Ačkoliv se...

15. ledna 2026  11:56

Jak si Ford a Subaru udělaly z olympijských bobovek skluzavky pro svá auta

Za volantem seděl zkušený Mark Higgins.

V roce 1964 Ford uspořádal na olympijské bobové dráze v Cortině d’Ampezzo akci, na kterou si netroufli ani v nejslavnějších dobách televizního Top Gearu. S autem pojmenovaném po tomto italském...

15. ledna 2026,  aktualizováno  9:31

I zasněžená dopravní značka platí! Napoví tvar i umístění

Zasněžená dopravní značka u nájezdu na dálnici D1 poblíž Větrného Jeníkova na...

Sněhová kalamita přinesla zasněžené cesty a silnice, ale v některých případech i dopravní značení. Ale nemysleme si, že když jsou značky nebo čáry na silnici pod sněhem, tak neplatí. Je potřeba...

15. ledna 2026

Vloni se na světě prodalo 21 milionů elektroaut, Čína vládne

Zdá se, že na národní úrovni platí úměra „čím víc elektromobilů, tím dražší...

Globální registrace elektromobilů se v loňském roce zvýšily o 20 procent na 20,7 milionu vozů. V letošním roce však růst zřejmě zpomalí, a to kvůli uvolnění cílů elektrifikace po celém světě. S...

15. ledna 2026

Evropské Auto roku ve zpětném zrcátku. Toto jsou vítězové od roku 1964

Porsche 928

Kompletní kronika vítězů ankety o evropské Auto roku od jejího založení v roce 1964 až po letošní sezonu mapuje technický pokrok, společenské změny i dramatické souboje o první příčku. Podívejte se...

14. ledna 2026,  aktualizováno  12:30

Proč se nevyplatí vozit v autě zvracecí pytlíky? Příběhy pražského taxikáře

Premium
Klienti se zvířaty? Psy vozím u spolujezdce pod nohama. Nebo když má klient...

Jak uskladnit do auta zákaznici se čtyřmi psy? A jaké komické komplikace můžou nastat, když se vám v autě začnou klienti přetahovat o sáček s kokainem?

14. ledna 2026

Racčí letka ze Zlína. Slavný veteránista měl ve sbírce nádherné mercedesy

Mercedes Benz 300SL

Bylo to na podzim roku 2009 na Masarykově okruhu. Ladislav Samohýl tehdy přivezl zlatavý Mercedes-Benz 300SL Gullwing, který po letech jednání právě vykoupil od švýcarského sběratele. Zlínský...

14. ledna 2026

Nový sedmimístný elektromobil Škody dostal jméno Peaq, představí se v létě

Škoda ukázala první záběry finální podoby nového elektromobilu.

Nový největší elektrický vůz Škody Auto se bude jmenovat Peaq. Sedmimístný elektromobil, který vychází ze studie Vision 7S, bude mít světovou premiéru letos v létě, oznámila oficiálně...

13. ledna 2026  10:54,  aktualizováno  17:58

Firemní program Škoda: Chytré řešení aut pro podnikatele

Advertorial
Firemní program Škoda: Chytré řešení aut pro podnikatele

Škoda Auto má řešení pro usnadnění podnikání. Její Firemní program je efektivním nástrojem pro správu vaší firemní flotily. Program přináší řadu výhod, od zvýhodněných cen vozů až po benefity pro...

13. ledna 2026

První jízda fiátkem, kterého naučili zas jezdit na benzin. Cinquecento je unikum

Exkluzivně
Fiat 500 Hybrid

Je to precedens! Poprvé v dějinách do ryze „elektrické“ platformy vestavěli „spalovák“. Fiat 500 Hybrid sice moc nejede, ale je neskutečně milý a konečně i dostupný. Vyzkoušeli jsme si jej přímo v...

13. ledna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Autokronika 2025: Lendlovo géčko, konec Tatry 815 a volkswagen do mikrovlnky

Kia

Rok 2025 je za námi, v autorubrice iDNES.cz jsme ho postupně mapovali v pravidelných Autozápisnících. Dění ve světě čtyř (i dvou) kol bylo plné zajímavých událostí. Kromě těch hlavních jsme se s...

13. ledna 2026

Evropská komise vydala pokyny k minimálním cenám čínských elektromobilů

Čínský výrobce chytrých telefonů Xiaomi vstupuje na trh s elektromobily. Firma...

Evropská komise zveřejnila pokyny k tomu, za jakých podmínek může přijmout nabídky minimálních cen od výrobců elektromobilů se sídlem v Číně. Cílem je umožnit některým firmám vyhnout se celním...

13. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.