Inspekce silniční dopravy byla na silnice vypuštěna v červenci loňského roku. Od začátku se její působení kamioňákům vůbec nelíbí. Tvrdí, že tak přísné vymáhání zákona je diskriminace, že jde o to si došlápnout hlavně na české řidiče a české kamiony.
Ovšem čísla, která INSID zveřejnil, ukazují, že kontroly na silnicích byly a jsou potřeba. A že jsou postihováni stejnou měrou jak čeští dopravci, tak ti zahraniční.
Inspekce silniční dopravy má za sebou prvních šest měsíců plného provozu. Od července do prosince 2025 provedli inspektoři 10 142 silničních kontrol zaměřených především na nákladní vozidla a autobusy.
Porušení právních předpisů zjistili ve 2 184 případech, tedy přibližně u pětiny. Během šesti měsíců inspektoři uložili 839 kaucí v celkové výši 23,49 milionu Kč, 1 556 pokut v souhrnné výši 3,04 milionu Kč, a celková výše uložených sankcí tak dosáhla 26,53 milionu Kč.
Dalších 1 279 případů bylo předáno do správního řízení, kde o výši sankce rozhodují kraje nebo obce s rozšířenou působností. Ve 497 případech inspektoři zakázali řidičům pokračovat v jízdě, dokud nebyl závadný stav odstraněn, jednomu z polských dopravců trvala náprava celých 38 dní.
„INSID postupuje opravdu důsledně a využívá všechny zákonné nástroje k tomu, aby byla uložená opatření skutečně naplněna. Právě vymahatelnost pravidel je klíčová pro to, aby férově podnikající dopravci nebyli znevýhodňováni před těmi, kteří pravidla porušují,“ říká Lenka Ptáčková Melicharová, ředitelka Inspekce silniční dopravy.
Rumuni, Slováci i Češi
Data ukazují, že dopravci s nejvyšším podílem závad jsou z Rumunska, následováni jsou dopravci z Německa, Polska a Slovenska. Pokud se podíváme na podíl zahraničních a českých kontrolovaných dopravců, pak je to takřka přesně na půl. V roce 2025 bylo kontrolováno 50,7 % českých dopravců a 49,3 % těch zahraničních.
Nejčastěji se inspektoři setkávají s porušením pravidel v oblasti sociální legislativy – tedy dob řízení, povinných přestávek a odpočinku řidičů – a dále s přetížením vozidel nebo nevyhovujícím technickým stavem. Vedle toho se v praxi objevují i případy vědomého obcházení pravidel, například prostřednictvím manipulací s tachografy nebo nelegálních zásahů do emisních systémů.
„Data z kontrol systematicky vyhodnocujeme a sledujeme trendy, které nám ukazují, kam má smysl kontroly cílit, aby byly skutečně efektivní,“ doplňuje Lenka Ptáčková Melicharová. Nejvyšší podíl porušení zjistila inspekce při kontrolách přetížení vozidel. Ke kontrolnímu vážení bylo vytipováno 557 vozidel, z nichž 348, tedy 62,48 %, překročilo povolené váhové limity, někdy až o desítky procent. Vyhledávání a cílené kontroly přetížených souprav budou jednou z priorit INSID i do budoucna.
INSID chce změnu pravidel
Jedním z nejvýraznějších zjištění půlroční bilance je také porušování víkendového a svátečního zákazu jízd. „Data z běžných kontrol i z cílených akcí ukazují, že nejde o ojedinělé excesy, ale o systematicky porušované pravidlo,“ říká inspektor a metodik INSID Josef Matěj.
Současně se podle inspektorů ukazuje zneužívání specifických výjimek udělovaných kraji nebo ministerstvem dopravy. „Setkáváme se například s tím, že je deklarována výjimka na přepravu dílů pro nepřetržitý automobilový provoz, ale ve skutečnosti jsou převáženy běžné hygienické potřeby nebo igelitové pytle. Takové jednání je obcházením smyslu zákona,“ doplňuje Josef Matěj.
Zjištění Inspekce silniční dopravy byla již předána vedení resortu dopravy, které si k problematice vyžádalo detailní informace. INSID chce být aktivním partnerem při hledání řešení a iniciovat odbornou debatu o úpravách pravidel i jejich vymahatelnosti. „Na základě dat z terénu považujeme za nutné otevřít debatu o tom, zda jsou současné nástroje dostatečné. V úvahu přichází například úprava sankcí za porušení zákazu jízd,“ říká Lenka Ptáčková Melicharová.
„Plánujeme také systematicky poskytovat informace o konkrétních případech tak, aby podle nich mohlo ministerstvo dopravy kvalifikovaně rozhodovat při dalším udělování výjimek,“ uzavírá Josef Matěj.