Nová silniční inspekce se zaměřuje na kamiony a autobusy, osobáky neloví

  11:48
Inspekce silniční dopravy představuje novinku ve výbavě – jednotku mobilní STK. Zařízení po uvedení do provozu vůbec poprvé v Česku umožní inspektorům z INSID provádět komplexní technické prohlídky nákladních vozidel a autobusů přímo v provozu.

Od července na českých silnicích působí Inspekce silniční dopravy (INSID) a již o něco déle budí pořádné vášně. A to nejen na sociálních sítích, ale už i na silnici. V rámci různých internetových diskusí se objevila řada příspěvků, ve kterých diskutující předem avizovali, že INSID odmítají akceptovat, že „stejně nemá žádné pravomoci“.

A našel se už i takový, který to přenesl do reálu a s kontrolory INSID odmítl jakoukoliv debatu a prostě ujel. Ne však daleko, velmi rychle si ho našla policie. „Profesionální řidiči o INSID vědí, vnímají inspektory jako součást silničního dohledu, se kterým mají zkušenost už z minulosti. Vědí, že inspektoři nejsou na silnicích nově – jen do června působili jako odborná složka pod hlavičkou policie a nyní pracují samostatně. Pro samotné řidiče se nic nezměnilo: platí stejná pravidla, stejné povinnosti, i povinnost ke kontrole zastavit a spolupracovat. Kdo se tak chová, nemá s INSID žádný problém,“ řekl pro magazín Auto-mania šéf inspekce Pavel Bergman. „Inspektoři INSID nejsou žádní civilní policisté, ale odborně zaměření kontrolní pracovníci s přesně vymezenými zákonnými pravomocemi.“ Bergman také dodal, že profesionální řidiči dobře vědí, že se musí podrobit silniční kontrole bez ohledu na to, zda ji provádí policista, nebo inspektor INSID – obě složky k tomu mají zákonné oprávnění. Bergman ovšem upozorňuje, že INSID není represivní složka.

Na honičky zapomeňte, osobáky jen výjimečně

Diskutovaný INSID není pro osobní auta strašákem. To ovšem neznamená, že inspektoři řidiče osobních aut nemohou zastavit a zkontrolovat. Jen sami přiznávají, že to budou dělat hlavně v opravdu na první pohled odůvodněných případech.

S lovci kamionů poprvé v akci. Zastavují přetížené vozy a unavené řidiče

Připomínáme, že kontroloři INSID mohou za účelem kontroly zastavovat vozidla, ukládat pokuty příkazem na místě a vybírat kauce, zabránit v další jízdě či odebrat doklady nebo registrační značky. Při kontrolách zejména nákladních vozidel na našich silnicích nejsou závislí na policii nebo celní správě. Tedy, jak se to vezme.

Jakmile se řidič rozhodne z místa kontroly odjet, žádný z komisařů jej nikdy pronásledovat nebude. „INSID není oprávněn ani zmocněn vozidlo pronásledovat. Proto v tom nedávném případu neprodleně kontaktoval policii, která má k zásahům tohoto typu jasně definované kompetence i potřebné prostředky. Spolupráce s policií je klíčová právě pro případy, kdy řidič odmítne kontrolu nebo situace vyžaduje zákrok se silovými prvky. INSID není represivní složka – máme kontrolní pravomoci, ale ne například pravomoc k bezprostřednímu zastavení prchajícího vozidla,“ vysvětlil ředitel INSID Pavel Bergman.

Dodávka Inspekce silniční dopravy. Má technologii čtení dat z tachografů kamionů na dálku. Odhalí i manipulaci s nimi.

A jak je to s kontrolami osobních aut? „No, řekněme, že velmi specificky. Kontrolujeme primárně nákladní a autobusovou dopravu – tedy oblast, která výrazně ovlivňuje bezpečnost provozu i zatížení infrastruktury. Úkolem Inspekce silniční dopravy je tedy primárně státní kontrolní dohled nad profesionálními řidiči a dopravci – tedy nad nákladními vozidly a autobusy. Zaměřujeme se tam, kde je riziko největší – přetížené kamiony, unavení řidiči, nezajištěný náklad nebo nevyhovující technický stav vozidel. Osobní auta budeme kontrolovat v případě zvýšené kouřivosti,“ napsali komisaři INSID na svém facebookovém profilu.

Každé třetí auto mělo problém. Nová inspekce silnic ulovila stovky nepoctivých řidičů

A doplnili další zajímavosti. V prvních dvou červencových týdnech (1. – 13. 7.) kontrolovali inspektoři 64 řidičů autobusů (z toho 14 domácích a 50 zahraničních) a u 28 % z nich zjištěno porušení pravidel. K tomu také 584 řidičů nákladních vozidel (z toho 259 domácích a 325 zahraničních), kdy u 30 % z nich zjištěno porušení pravidel. A jen pro doplnění, kontrola neproběhla u žádného osobního auta.

Dodávka Inspekce silniční dopravy.

A pro úplnost připomínáme, že INSID kromě pronásledování ujíždějících aut nesmí také používat donucovací prostředky, zastavovat osobní auta běžných řidičů bez důvodu a vystupovat jako represivní složka (INSID je kontrolní, nikoli zásahová jednotka).

Co INSID smí?

  • Zastavovat vozidla bez asistence policie – zejména nákladní a autobusová doprava.
  • Provádět technické kontroly přímo v provozu – emisní testy, mobilní STK, dálkové čtení tachografů.
  • Kontrolovat přetížené kamiony, upevnění nákladu, přestávky řidičů, přepravu nebezpečných věcí, manipulace s AdBlue.
  • Ukládat pokuty na místě, vybírat kauce a příkazem na místě řešit přestupky.
  • Zabavit doklady, SPZ nebo zabránit vozidlu v další jízdě v případě závažných zjištění.
  • Používat modré majáky a signalizační techniku k odklánění a zastavování vozidel.
  • Spolupracovat s obcemi a kraji – obce mohou navrhovat lokality pro kontroly, kde je nadměrná nákladní doprava

Co INSID nemůže:

  • Pronásledovat ujíždějící vozidla (nemají k tomu zákonné oprávnění).
  • Používat donucovací prostředky (např. zastavovací pásy, fyzické zadržení).
  • Zastavovat osobní auta běžných řidičů bez důvodu – primárně cílí na nákladní a autobusovou dopravu.
  • Vystupovat jako represivní složka (INSID je kontrolní, nikoli zásahová jednotka).

    Zdroj: Auto-mania.cz
Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) u nově představených vozidel Inspekce silniční dopravy spolu s Pavlem Bergmanem, náměstkem ředitele pro kontrolní úsek Centra služeb pro silniční dopravu.
Dodávka Inspekce silniční dopravy.
Dodávka Inspekce silniční dopravy. Uvnitř s řidičem projednají jeho přestupek.
Dodávka Inspekce silniční dopravy.
