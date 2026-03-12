Granátník Jejího Veličenstva v akci. Nejryzejší teréňák projede všechno i hýčká

Tomáš Málek
Přijíždí Ineos Grenadier, ročník 2026. Po třech letech na trhu se tento pravověrný off-road s klasickou konstrukcí dočkal úprav. Ale stále zůstává vozem, za kterým se lidé otáčejí a jeho majitelé se zdraví probliknutím.

Bílý poprašek po ranním sněžení. Pod ním lehce umrzlá vrstva hlíny, která jako tenoulinká blanka potáhla blátivý podklad. Svah, po kterém se těžko chodí i v osvědčených pohorkách s nově podraženou podrážkou. Na lesní cestě se objeví čumák Ineosu Grenadier, aby se prudce sklopil při sjezdu dolů.

INEOS Grenadier
INEOS Grenadier
INEOS Grenadier
INEOS Grenadier
INEOS Grenadier
73 fotografií

Kdo by čekal nekontrolovaný pohyb, kdy se kola po pár metrech utrhnou od podkladu, a téměř třítunový vůz se bude přes veškerou snahu řidiče nekontrolovaně sunout směrem dolů, je na omylu. Elektronické mozky grenadira rozehrávají svou show.

Ineos Granadier Station Wagon v číslech

  • délka: 4 895 mm
  • šířka včetně zrcátek: 2 146 mm
  • výška vozu: 2 050 mm
  • rozvor: 2 922 mm
  • světlá výška: 264 mm
  • pohotovostní hmotnost bez řidiče (kg): 2 741 mm
  • přední/zadní nájezdový úhel (stupně): 35,5/36,1
  • hloubka brodění: 800 mm
  • motor: BMW B58 2 998 ccm, zážehový, 210 kW/286 k, 450 Nm
  • spotřeba paliva (l/100 km): 14,4 – 14,9 dle výrobce
  • počet převodů: 8 (automat)
  • stálý pohon všech kol

Jak off-road, i přes pneumatiky s hrubým vzorkem do terénu, ztrácí kontakt s podložím, přibrzďují jednotlivá kola. Na první pohled práce asistenta pro sjezdu z kopce vypadá jako zmatek. Kola nezávisle na sobě brzdí a zase se roztáčí. Řidič jen určuje směr, drží volant a udržuje rychlost. Ale výsledný efekt je překvapivý: auto udržuje směr a bezpečně sestupuje dolů. Žádný smyk, žádné nekotrolované klouzání, žádná ztráta kontroly nad sestupem…

Přitom Ineos Grenadier není žádná „leštěnka do Pařížské na off-roadových stereoidech“. V showroomu plzeňské firmy Dajbych 4x4 stojí odstrojené chassis vozu, jehož kořeny sahají do Velké Británie. A je to pořádný kus železa v každém ohledu. Technickým jazykem se jedná o tradiční žebřinový rám s podélně uloženým motorem.

Vůz má stálý pohon všech čtyř kol. „Granátník“ se hlásí k odkazu klasického britského stroje Land Rover Defender. Ostatně historka o jeho vzniku říká, že jeho duševní otec, sir Jim Ratcliffe se trápil odchodem klasického „Defíka“ do důchodu.

Land Rover jeho výrobu ukončil v lednu 2016. Tak se v diskusi v londýnském pubu Grenadier zrodil plán na vlastní konstrukci moderního pracovního vozu do těžkého terénu. Takových plánu hospody nejen ve Velké Británii viděly mnoho.

Autovýročí týdne: Land Rover se měl vyrábět pár let, stavěli ho jako traktor

Jenže sir Radcliffe shodou okolností založil společnost Ineos Group, jejíž zisky se kvartálně pohybují kolem deseti miliard korun (ukazatel EBITDA za první čtvrtletí roku 2023 činil 444 milionů EUR, tedy zhruba 10,3 mld. korun, EBITDA představuje zisk před započetím úroků, daní, odpisů a amortizací - pozn. red.) a patří k nejbohatším Britům, takže měl dost prostředků na to, aby projekt rozhýbal a dotáhl do sériové výroby. Ta se rozběhla v roce 2022.

Grenadier je vlastně skládačka a svým způsobem unikát. Zatímco evropský automotive uhnul k elektromobilitě, či alespoň ke kombinaci spalovacího a elektrického motoru, tady je nabídka pohonného ústrojí stručná a jasná: nafťák a benziňák, oba shodně se šesti válci v řadě a oba z bavorského BMW. Osmistupňovou automatickou převodovku dodává ZF. Podvozek má na svědomí rakouský specialista Magna Steyr. Tuhé nápravy pocházejí od společnosti Carraro. V základu nechybí uzávěrka středového diferenciálu či redukce. Vše se kompletuje v továrně v Hambachu, francouzském městě nedaleko hranic s Německem, kterou Radcliffe koupil po Smartu.

Na silnici

Že je grenadier sebejistým off-roadem, jehož limity často spočívají více v odvaze spojovacího článku mezi volantem a pedály, než ve schopnostech techniky, je jasné i z rychlé návštěvy na off-road polygonu. Překvapivě se však jedná i o zábavný stroj na asfaltu.

Testovaný vůz měl pod kapotou benzinovou motorizaci, která na razantní sešlápnutí plynového pedálu reagovala hutným zahučením a úspěšnou snahou zatlačit posádku do sedadel Recaro. Udržovat dálniční limit 130 kilometrů v hodině mu nedělalo žádný problém, spíš naopak. Problém byl udržet ručičku rychloměru na správné rysce. Automatická převodovka přitom i při popojíždění ve městě řidiči šetří práci a nervy.

Každá legrace něco stojí. Testovaný vůz vykazoval průměrnou spotřebu 15,9 litru benzinu na sto kilometrů. Přesto podle statistik Dajbych 4x4, která vůz v Česku prodává, je rozdíl mezi naftovou a benzinovou motorizací nečekaně mírný. U vozu tohoto střihu by se dala očekávat drtivá většina prodejů s dieselem. Ale zhruba čtyřicet procent grenadýrů prodaných v Česku jezdí na benzin.

Offroadový drsňák projede všechno. První jízda s novým ineosem

Grenadýr potěší každého milovníka letecké techniky. Ne že by létal, ale design ovládacího panelu na stropě mezi řidičem a spolujezdcem odkazuje na spínače v letadlech a vrtulnících staré dobré analogové éry. Dojem kokpitu pak umocňují dvě střešní okna.

Modernizace 2026

Na první pohled letošní modernizace není na první pohled patrná. Změny se totiž udály uvnitř. Řidiči ocení úpravu řízení. Konstruktéři vložili Grenadýru do vínku šnekové řízení. Na silnici kolem středové polohy auto řidiče nenechalo vydechnout, šofér neustále musel drobně korigovat směr. Nově má řízení variabilní převod a jiný tlumič, který toto nectnost potlačuje. Auto dostalo při zásahu do řízení i lepší rejd. Průměr otáčení je teď menší o 0,7 metru.

Posila ve flotile pražské záchranky. Poradí si v terénu i při katastrofách

Úpravou prošla poněkud svéhlavá jednotka klimatizace, která podle zákazníků buď pracovala příliš intenzivně, nebo naopak nedostatečně. Na palubě se objevila i kamerka ke sledování pozornosti řidiče. Své místo našla ve vnitřním zpětném zrcátku. Mezi asistenčními systémy přibylo samočinné nouzové brzdění a také udržování v jízdním pruhu – aktivní hlídač čar na silnici. To jsou hlavní novinky v kostce, vynucené crashtesty a legislativou.

Cena vozů však zůstává beze změn. Základní grenadier pro pět cestujících i odvozený pick-up quartermaster přijdou na 1,94 milionu korun včetně DPH.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Íránem autem. Policie s radarem, chaos, nebezpečí a benzin za čtyři koruny

Cesta do Íránu v roce 2018

Írán plní titulky novin celého světa. Poslední únorový den zahájily Izrael a Spojené státy americké letecké útoky na různá města v Íránu s cílem svrhnout místní režim, Írán vzápětí začal odvetnou...

Světová premiéra v Brně: nová litrová Jawa za 1,5 milionu, bude jich jen 15

Jawa 1000

Brno (od zpravodaje Auto.iDNES.cz) Na brněnském veletrhu Motosalon Jawa představila dvě novinky, z nichž Jawa 1000 má být prémiovým a exkluzivním výrobkem a Jawa Twin 730 designově příbuzným, ale cenově výrazně dostupnějším modelem.

Prezident na Motosalonu: vyzkoušel čtyřkolku i novou bundu Jawy

Prezident Petr Pavel se na Motosalonu podepisoval svým fanouškům.

Brno (od zpravodaje Auto.iDNES.cz) V Brně běží Motosalon, organizátoři očekávají desetitisíce návštěvníků. Veletrh motocyklů a čtyřkolek se na brněnské výstaviště vrací po dvou letech, tentokrát se zaměří také na ženy. Podívejte se na...

Nová motorka pro první dámu. Eva Pavlová osedlá přívětivého naháče

Eva Pavlová bude mít novou motorku Triumph Trident 660

Brno (od zpravodaje Auto.iDNES.cz) Na brněnském Motosalonu byl váženým hostem zahajovacího dne prezidentský pár. Eva Pavlová a Petr Pavel jsou nadšenými motorkáři, to je známé. První dáma převzala na veletrhu, který tradičně zahajuje...

Holky a mašiny. Styl a vášeň na Motosalonu doplňovaly krásné hostesky

Hostesky na brněnském veletrhu Motosalon 2026

Brno (od zpravodaje Auto.iDNES.cz) Brněnský Motosalon byl opět pastvou pro oči. Kromě ladných křivek jednostopých novinek poutaly pozornost návštěvníků i okouzlující hostesky, které k silným strojům neodmyslitelně patří. Prohlédněte...

Granátník Jejího Veličenstva v akci. Nejryzejší teréňák projede všechno i hýčká

INEOS Grenadier

Přijíždí Ineos Grenadier, ročník 2026. Po třech letech na trhu se tento pravověrný off-road s klasickou konstrukcí dočkal úprav. Ale stále zůstává vozem, za kterým se lidé otáčejí a jeho majitelé se...

12. března 2026

Dacia míří výš. Cenově dostupný crossover Striker vyzve na souboj Octavii

Dacia znovu překvapuje. Její největší model Striker svou délkou 4,62 metru míří...

Dacia znovu překvapuje. Její největší model Striker svou délkou 4,62 metru míří mezi rodinné crossovery a znovu posouvá hranici, kam až se nízkonákladová značka dokáže dostat. Ani sesterský Renault...

12. března 2026

Invaze nekončí, do Česka míří další značky nejen z Číny. Včetně auta, které umí plavat

Premium
Denza/Yangwang U8

Loni se podle statistik na českém trhu zaregistrovala auta neuvěřitelných 160 značek. Z toho zhruba tři desítky pocházely z Číny. Ale tím to nekončí, do Česka letos zamíří další nová jména.

11. března 2026,  aktualizováno  16:50

Kdo zaplatí, když si poškodíte auto na rozbité vozovce. Snad pojišťovna

Propadlá silnice ve městě Kuej-lin spolkla celé auto.

Trefili jste výmol a máte poškozené kolo nebo pneumatiku? Někdy vám to zaplatí ŘSD či obec, jindy jen vaše pojištění – vždy záleží na tom, jestli je výmol označen dopravní značkou. Pokud ano, byť je...

11. března 2026

Holky a mašiny. Styl a vášeň na Motosalonu doplňovaly krásné hostesky

Hostesky na brněnském veletrhu Motosalon 2026

Brno (od zpravodaje Auto.iDNES.cz) Brněnský Motosalon byl opět pastvou pro oči. Kromě ladných křivek jednostopých novinek poutaly pozornost návštěvníků i okouzlující hostesky, které k silným strojům neodmyslitelně patří. Prohlédněte...

11. března 2026

V tom kanclu snad straší. Z Audi odchází už pátý šéf vývoje za deset let

Premium
Gernot Döllner, šéf značky Audi

V osmdesátkách se značka Audi vyšvihla mezi elitu díky silné technické vizi. Dnes o technice nemluví a prodeje klesají. Manažeři se roky hádali o to, kudy dál, a tak se i šéfové vývoje střídali jako...

10. března 2026

Íránem autem. Policie s radarem, chaos, nebezpečí a benzin za čtyři koruny

Cesta do Íránu v roce 2018

Írán plní titulky novin celého světa. Poslední únorový den zahájily Izrael a Spojené státy americké letecké útoky na různá města v Íránu s cílem svrhnout místní režim, Írán vzápětí začal odvetnou...

10. března 2026

Klasická tlačítka se vracejí, říká slovenský šéfdesignér interiérů Volkswagenů

Premium
Volkswagen ID. EVERY1

Jak se mění role interiérového designu a proč je pro zákazníka čím dál důležitější? O tom jsme mluvili s Borisem Grellem, šéfdesignérem interiérů značky Volkswagen. Sympatický Slovák působí u značky...

9. března 2026

Mezi octavií a superbem. Ambiciózní čínský kombík BYD nadchne i zklame

BYD Seal 6 DM-i Touring

BYD Seal 6 DM-i Touring se svými parametry rozkročuje přesně mezi kombíkové verze Octavie a Superbu. Je to plug-in hybrid pro ty, kdo nemají v lásce vozy SUV a chtějí experimentovat s...

9. března 2026,  aktualizováno  8:19

Nová motorka pro první dámu. Eva Pavlová osedlá přívětivého naháče

Eva Pavlová bude mít novou motorku Triumph Trident 660

Brno (od zpravodaje Auto.iDNES.cz) Na brněnském Motosalonu byl váženým hostem zahajovacího dne prezidentský pár. Eva Pavlová a Petr Pavel jsou nadšenými motorkáři, to je známé. První dáma převzala na veletrhu, který tradičně zahajuje...

9. března 2026

Superbourák celebrit vznikl díky vládci Íránu. Perský šáh chtěl osmiválec

Maserati 5000 GT Scia di Persia od Carozzeria Touring

Než Írán v roce 1979 zachvátila Islámská revoluce, byla to veselá země, která hleděla k modernímu západu. S íránským šáhem Rézou Páhlavím je spojeno jedno slavné auto, opravdový superbourák...

8. března 2026

Auta speciálně pro ženy. Zajímavé pokusy, které stojí za pozornost

„Racčí křídlo“ na pravé straně konceptu Fiat 850 Vanessa usnadňovalo přístup k...

Nedělní mezinárodní den žen je dobrým důvodem k tomu ohlédnout se do historie za několika modely a koncepty, které byly navrženy jako vozy speciálně určené pro ženy. Přestože se na ně již téměř...

7. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.