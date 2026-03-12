Bílý poprašek po ranním sněžení. Pod ním lehce umrzlá vrstva hlíny, která jako tenoulinká blanka potáhla blátivý podklad. Svah, po kterém se těžko chodí i v osvědčených pohorkách s nově podraženou podrážkou. Na lesní cestě se objeví čumák Ineosu Grenadier, aby se prudce sklopil při sjezdu dolů.
Kdo by čekal nekontrolovaný pohyb, kdy se kola po pár metrech utrhnou od podkladu, a téměř třítunový vůz se bude přes veškerou snahu řidiče nekontrolovaně sunout směrem dolů, je na omylu. Elektronické mozky grenadira rozehrávají svou show.
Ineos Granadier Station Wagon v číslech
Jak off-road, i přes pneumatiky s hrubým vzorkem do terénu, ztrácí kontakt s podložím, přibrzďují jednotlivá kola. Na první pohled práce asistenta pro sjezdu z kopce vypadá jako zmatek. Kola nezávisle na sobě brzdí a zase se roztáčí. Řidič jen určuje směr, drží volant a udržuje rychlost. Ale výsledný efekt je překvapivý: auto udržuje směr a bezpečně sestupuje dolů. Žádný smyk, žádné nekotrolované klouzání, žádná ztráta kontroly nad sestupem…
Přitom Ineos Grenadier není žádná „leštěnka do Pařížské na off-roadových stereoidech“. V showroomu plzeňské firmy Dajbych 4x4 stojí odstrojené chassis vozu, jehož kořeny sahají do Velké Británie. A je to pořádný kus železa v každém ohledu. Technickým jazykem se jedná o tradiční žebřinový rám s podélně uloženým motorem.
Vůz má stálý pohon všech čtyř kol. „Granátník“ se hlásí k odkazu klasického britského stroje Land Rover Defender. Ostatně historka o jeho vzniku říká, že jeho duševní otec, sir Jim Ratcliffe se trápil odchodem klasického „Defíka“ do důchodu.
Land Rover jeho výrobu ukončil v lednu 2016. Tak se v diskusi v londýnském pubu Grenadier zrodil plán na vlastní konstrukci moderního pracovního vozu do těžkého terénu. Takových plánu hospody nejen ve Velké Británii viděly mnoho.
|
Autovýročí týdne: Land Rover se měl vyrábět pár let, stavěli ho jako traktor
Jenže sir Radcliffe shodou okolností založil společnost Ineos Group, jejíž zisky se kvartálně pohybují kolem deseti miliard korun (ukazatel EBITDA za první čtvrtletí roku 2023 činil 444 milionů EUR, tedy zhruba 10,3 mld. korun, EBITDA představuje zisk před započetím úroků, daní, odpisů a amortizací - pozn. red.) a patří k nejbohatším Britům, takže měl dost prostředků na to, aby projekt rozhýbal a dotáhl do sériové výroby. Ta se rozběhla v roce 2022.
Grenadier je vlastně skládačka a svým způsobem unikát. Zatímco evropský automotive uhnul k elektromobilitě, či alespoň ke kombinaci spalovacího a elektrického motoru, tady je nabídka pohonného ústrojí stručná a jasná: nafťák a benziňák, oba shodně se šesti válci v řadě a oba z bavorského BMW. Osmistupňovou automatickou převodovku dodává ZF. Podvozek má na svědomí rakouský specialista Magna Steyr. Tuhé nápravy pocházejí od společnosti Carraro. V základu nechybí uzávěrka středového diferenciálu či redukce. Vše se kompletuje v továrně v Hambachu, francouzském městě nedaleko hranic s Německem, kterou Radcliffe koupil po Smartu.
Na silnici
Že je grenadier sebejistým off-roadem, jehož limity často spočívají více v odvaze spojovacího článku mezi volantem a pedály, než ve schopnostech techniky, je jasné i z rychlé návštěvy na off-road polygonu. Překvapivě se však jedná i o zábavný stroj na asfaltu.
Testovaný vůz měl pod kapotou benzinovou motorizaci, která na razantní sešlápnutí plynového pedálu reagovala hutným zahučením a úspěšnou snahou zatlačit posádku do sedadel Recaro. Udržovat dálniční limit 130 kilometrů v hodině mu nedělalo žádný problém, spíš naopak. Problém byl udržet ručičku rychloměru na správné rysce. Automatická převodovka přitom i při popojíždění ve městě řidiči šetří práci a nervy.
Každá legrace něco stojí. Testovaný vůz vykazoval průměrnou spotřebu 15,9 litru benzinu na sto kilometrů. Přesto podle statistik Dajbych 4x4, která vůz v Česku prodává, je rozdíl mezi naftovou a benzinovou motorizací nečekaně mírný. U vozu tohoto střihu by se dala očekávat drtivá většina prodejů s dieselem. Ale zhruba čtyřicet procent grenadýrů prodaných v Česku jezdí na benzin.
|
Offroadový drsňák projede všechno. První jízda s novým ineosem
Grenadýr potěší každého milovníka letecké techniky. Ne že by létal, ale design ovládacího panelu na stropě mezi řidičem a spolujezdcem odkazuje na spínače v letadlech a vrtulnících staré dobré analogové éry. Dojem kokpitu pak umocňují dvě střešní okna.
Modernizace 2026
Na první pohled letošní modernizace není na první pohled patrná. Změny se totiž udály uvnitř. Řidiči ocení úpravu řízení. Konstruktéři vložili Grenadýru do vínku šnekové řízení. Na silnici kolem středové polohy auto řidiče nenechalo vydechnout, šofér neustále musel drobně korigovat směr. Nově má řízení variabilní převod a jiný tlumič, který toto nectnost potlačuje. Auto dostalo při zásahu do řízení i lepší rejd. Průměr otáčení je teď menší o 0,7 metru.
|
Posila ve flotile pražské záchranky. Poradí si v terénu i při katastrofách
Úpravou prošla poněkud svéhlavá jednotka klimatizace, která podle zákazníků buď pracovala příliš intenzivně, nebo naopak nedostatečně. Na palubě se objevila i kamerka ke sledování pozornosti řidiče. Své místo našla ve vnitřním zpětném zrcátku. Mezi asistenčními systémy přibylo samočinné nouzové brzdění a také udržování v jízdním pruhu – aktivní hlídač čar na silnici. To jsou hlavní novinky v kostce, vynucené crashtesty a legislativou.
Cena vozů však zůstává beze změn. Základní grenadier pro pět cestujících i odvozený pick-up quartermaster přijdou na 1,94 milionu korun včetně DPH.