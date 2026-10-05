Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Z ilegálního srazu tunerů byla fraška. Policie si na výtržníky došlápla

Autor: ,
  10:00
Policie odhalila obří ilegální tuningový sraz, který do Prahy a Brna svolali organizátoři ze zahraničí. Ze samotné české tunerské komunity se ozývaly hlasy, že s akcí nesouhlasí. Policie byla v pohotovosti a účastníkům sraz řádně znechutila.

Fotograf iDNES.cz vyrazil na několik míst v Praze, aby zjistil, že vlastně není co fotit, zajímavých aut bylo pomálu. Na akci dorazili hlavně diváci s očekáváním nějaké senzace; která se nekonala.

Europe Illegal - season end 2026
Europe Illegal - season end 2026
Europe Illegal - season end 2026
Europe Illegal - season end 2026
Europe Illegal - season end 2026
55 fotografií

Policie získala informace o plánované akci „Europe illegal season end 2026“ zejména ze sociálních sítí, uvedl mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán. „Tato akce se v minulých letech uskutečnila i v jiných evropských zemích a její konání bylo vždy spojeno s rozsáhlým a zásadním ohrožováním bezpečnosti silničního provozu a veřejného pořádku,“ uvedl Bocán.

Policie proto připravila rozsáhlá bezpečnostní opatření, která se dotkla téměř celé republiky.

Podle policie účastníci v jiných zemích organizovali nelegální závody, cíleně blokovali dálnice i další silnice, snažili se blokovat policejní auta, kradli dopravní značení a používali pyrotechniku. Situaci policie monitorovala vrtulníkem s termovizí, zapojila i drony.

Na sociálních sítích se organizátoři snažili účastníky provokovat. Místa srazu se měnila a účastníci je do posledních chvil neznali, organizátoři je vyhlašovali přes sociální sítě až těsně před přesunem.

Fotograf iDNES.cz zastihl část účastníků u pražských obchodních center. Podle hrubého odhadu policie dorazilo na parkoviště k hypermarketu Globus do Čakovic až tisíc aut a 2500 lidí. Akce komplikovala provoz aut i veřejné dopravy. Účastníci se večer postupně přesouvali na další místa, například na parkoviště na Zličíně, Strahově a v Čestlicích. Byli také u zámku Konopiště.

„Policie kompletně celé parkoviště obšancovala, hlídali každý výjezd z parkoviště a každého kontrolovali,“ zjistil fotograf iDNES.cz v Praze-Čakovicích. Také ve Štěrboholech policie kontrolovala každého, kdo odjížděl. „V koloně zůstali i zákazníci obchodního centra, ani jim se kontrola nevyhnula. Většina tak neměla ani šanci přejet k Metropoli Zličín, tedy na další lokalitu oznámenou prostřednictvím chatu. Zličín oznámili ve 22:00, Čakovice v 20:30 s tím, že je to od 21:00.“

Na další tuningový sraz se sjelo tisíc aut. I v Brně policie rozdávala pokuty

„S tuning srazem to nemělo vůbec nic společného. Toto byla přehlídka obyčejných sériových aut. Zajímavých aut dorazilo jen pár – BMW upravené divizí M, Merecedesy AMG, Hyundaie N,“ komentuje divák, který se na akci dorazil podívat a v české tunerské komunitě se roky pohyboval. „Výtržnosti tam dělali motorkáři, jak při přejezdu, tak na místě. Policisté je obklíčili a po jednom stáhli bokem),“ popisuje a všímá si, že na akci dorazilo nakonec jen velmi málo účastníků ze zahraničí. „Objevuje se čím dál více reakcí, že tohle u nás nechceme,“ dodává.

Policejní zákrok na „ilegálním“ tuningovém srazu: stovky přestupků a sebraný řidičák

Drogy, zadržené SPZ, pokuty

Policisté v souvislosti s pátečním ilegálním tuningovým srazem v Praze zaznamenali 176 přestupků a uložili pokuty za 271 900 Kč. Jednoho řidiče zadrželi, uvedl mluvčí pražské policie Jan Daněk. Dalších prohřešků se účastníci dopustili v okolí Prahy. Policisté ve středních Čechách zaznamenali podle mluvčí Michaly Richterové více než 80 přestupků. Zadrželi 12 osvědčení o registraci vozidla a jeden řidičský průkaz. Policie uvedla, že nezaznamenala žádnou vážnou nehodu se zraněním či úmrtím ani zásadní narušení veřejného pořádku nebo dopravy.

Do bezpečnostního opatření bylo podle Daňka v Praze nasazeno téměř 400 policistů. Pomáhali jim pracovníci Inspekce silniční dopravy, celní správy a městské policie. Policisté zkontrolovali 1707 lidí, z toho 168 cizinců, a 1215 vozidel. „Ve 13 případech bylo zjištěné jednání oznámeno příslušnému správnímu orgánu k dalšímu řešení. U sedmi vozidel zabránili v další jízdě a dvě byla odtažena,“ uvedl Daněk.

Pět lidí policisté omezili na osobní svobodě kvůli přestupku a jednoho člověka zadrželi pro podezření z trestného činu. Podle Daňka řídil vozidlo přes vyslovený zákaz soudem. U dvou řidičů policisté zjistili přítomnost drog v těle. Policisté také vybrali 116 700 korun na nedoplatcích za dřívější pokuty a ve čtyřech případech řidičům zadrželi registrační značky. „V jednom případě policisté vybrali kauci ve výši 25 tisíc korun. Zaznamenali také šest přestupků proti veřejnému pořádku, z toho ve dvou případech šlo o neuposlechnutí výzvy,“ dodal mluvčí.

Na ilegální tuningový sraz v Praze dorazila tisícovka aut. V sobotu zamíří do Brna

V Brně zabavovali auta

Na sobotní večer se smečka účastníků srazu přesunula do Brna. „Policisté udělili za různé přestupky desítky pokut za více než 200 tisíc korun, některá auta zabavili, uvedl mluvčí jihomoravské policie David Chaloupka.

Nejprve se účastníci pohybovali u nákupního centra Olympia v Modřicích na Brněnsku, část se přesunula ke Globusu v Brně-Ivanovicích. Někteří také absolvovali přesun do Olomouce a zpět a po půlnoci hlavní proud účastníků mířil k Masarykovu okruhu v Brně. „Policisté všechny přesuny monitorovali a operativně přizpůsobovali rozmístění hlídek tak, aby zajistili bezpečnost silničního provozu a minimalizovali dopady na ostatní řidiče,“ řekl Chaloupka.

Policisté zkontrolovali zhruba 700 aut a jejich posádek, zjistili více než 100 přestupků a uložené pokuty přesáhly 200 tisíc korun. „Jednalo se především o nevyhovující technický stav aut a porušování pravidel silničního provozu. Mezi nejzávažnější případy patřilo chování dvou řidičů, kteří spolu závodili za běžného provozu. Oba řidiče policisté zastavili a jejich vozidla zajistili,“ uvedl Chaloupka.

Na parkovišti u Olympie také policisté zabavili dron člověku, který jej provozoval bez registrace, navíc v prostoru, kde je to zakázané. Jeho případ poslali do správního řízení.

Olomoučtí kolegové řešili šest přestupků s celkovou pokutou 16 700 korun. Hlídky zkontrolovaly 124 aut. „Cizinci, který driftoval na jednom z kruhových objezdů, jsme uložili maximální pokutu ve výši 10 tisíc Kč,“ uvedla policie.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

S gentlemany vyrazil na vyjížďku prezident Pavel. Pražské místo srazu bylo tajné

Distinguished Gentleman’s Drive

Praha zažila první ročník Distinguished Gentleman’s Drive. Do ulic vyrazily desítky klasických aut starších 40 let, jejich posádky ovšem nejely jen pro radost. Hlavním cílem akce je podpora mužského...

Hororový příběh auta Jamese Deana. Smrtící Porsche 550 Spyder zabíjelo i dál

James Dean

Hollywoodský idol James Dean se ve svém Porsche 550 Spyder řítil k nesmrtelnosti, ale 30. září 1955 potkal smrt na kalifornské křižovatce. Bleskový konec čtyřiadvacetileté hvězdy však byl pouhým...

Policie odhalila obří ilegální tuningový sraz, chystá rozsáhlou akci

ilustrační snímek

Česká policie zjistila, že v Praze a Brně se má 2. a 3. října uskutečnit ilegální sjezd až tisíců speciálně upravených aut. Připravuje proto rozsáhlá bezpečnostní opatření, která se dotknou téměř...

Fenomén dneška: novodobí nomádi bydlí v auě

Střešní stan

Nóbl karavany, ale i přestavěné pracovní dodávky, nebo obyčejná matrace do kufru kombíku, toulání se autem, které je novodobým nomádům domovem, je fenomén dneška. Čtenáři iDNES.cz se chlubí, jak si...

Volba evropského auta roku začíná. Ukazuje čínské ambice, snaživost i marnost

Exkluzivně
Totéž platí pro Polestar 5 z téže líhně. Ve snaze odlišit se za každou cenu...

Devadesát aut na pobřeží, mezi nimi nažhavený čínský arzenál i maskované prototypy. Které z nich se stane evropským Vozem roku 2027? Nahlédněte do zákulisí největšího nezávislého testování...

Z ilegálního srazu tunerů byla fraška. Policie si na výtržníky došlápla

Europe Illegal - season end 2026

Policie odhalila obří ilegální tuningový sraz, který do Prahy a Brna svolali organizátoři ze zahraničí. Ze samotné české tunerské komunity se ozývaly hlasy, že s akcí nesouhlasí. Policie byla v...

5. října 2026

Auta a architektura. Když se statika potká s dynamikou

Český design v Číně. SUV-kupé Škoda Kodiaq GT pózuje před slavným prstencovým...

Architektura a automobilový design k sobě mají blízko. Propojují funkčnost s estetikou a vzájemně se inspirují. Souhra obou světů vynikne na propagačních fotografiích nových modelů, kde ikonické...

5. října 2026,  aktualizováno  8:52

Nenápadný genius lepší než SUV. Subaru XV je tajný bazarový tip

Premium
Subaru XV

Pro lidi, kteří potřebují spolehlivou čtyřkolku, protože bydlí třeba na horách, ale nechtějí velké SUV, je výběr velmi složitý. Subaru nicméně takovým zákazníkům umí vyjít vstříc. Přesně pro ně je tu...

5. října 2026

Místo vděku vulgarity. Hasiči čelili agresi kamioňáků, kteří uvízli v koloně

ilustrační snímek

Zásah u těžké nehody na dálnici D4 v úseku se zúžením ukázal otřesné chování některých řidičů. Záchranáři ze Sboru dobrovolných hasičů Mníšek pod Brdy se při řízení dopravy stali terčem slovních...

5. října 2026

Americký drsňák holduje skautingu a veze si velikonoční vajíčka

Jeep Compass e-Hybrid Plug-in

Když se řekne Jeep, představíte si prašné cesty a vojáky u normandských pláží. Nový Compass sice sdílí technickou DNA s evropskými sourozenci Stellantisu, ale hranatou duši si uhájil. Testovali jsme...

4. října 2026

Ceny ojetin klesají. Stálicí je kombík tankující naftu

ilustrační snímek

Průměrná cena ojetých aut v září proti srpnu klesla o 4000 korun na 315 339 Kč. Proti letošnímu únoru, kdy byly ceny nejvyšší, je to pokles o 19 000 korun. Vyplývá to z analýzy společnosti Aures...

4. října 2026

Fenomén dneška: novodobí nomádi bydlí v auě

Střešní stan

Nóbl karavany, ale i přestavěné pracovní dodávky, nebo obyčejná matrace do kufru kombíku, toulání se autem, které je novodobým nomádům domovem, je fenomén dneška. Čtenáři iDNES.cz se chlubí, jak si...

5. srpna 2026,  aktualizováno  3. 10.

Autodědečci dováděli v alpských vracečkách. Pojďte na start závodu za protěží

Veteránský závod Stella Alpina 2026;

Klasická automobilová soutěž pravidelnosti Stella Alpina letos oslavila svůj 41. ročník. Od 11. do 13. září 2026 se do italského Trentina sjelo přes sedmdesát posádek, aby na úchvatných horských...

3. října 2026

Bezdomovec v tesle nenese život sklesle. Propuštěný žije dva roky v autě

Jsou to maličkosti, ale mohly by se hodit: Protože tesly nemají rezervní kolo,...

Ty nejlepší příběhy pořád ještě nepíše Elon Musk ani umělá inteligence, ale sám život. Dokládá to i netradiční model bydlení, který si zvolil Nico Murillo. Poté, co přišel o místo manažera v Tesle,...

3. října 2026

Studenti postavili superauto. Den chytré mobility ukázal potenciál našich vývojářů

Den chytré mobility v Praze na Výstavišti

Den chytré mobility na pražském Výstavišti ukázal, že Česko není pouhou montovnou. Působí u nás inovativní firmy i četné univerzity, které vychovávají vývojáře pro autonomní jízdu a obecně mobilitu...

2. října 2026,  aktualizováno  14:19

Nová služba slibuje nákup auta online do 30 minut a doručení až domů

ilustrační snímek

Internet změnil chování zákazníků při nákupu auta. Zatímco před několika lety navštívil průměrný zákazník fyzicky dealerství několikrát, než odjel s vybraným vozem, dnes je to spíš jen jednou. Nová...

2. října 2026

Veteránské perly se řítily do vrchu v Brně. Kamera frčela s nimi

Exkluzivně
Veteránské perly se řítily do vrchu v Brně. Kamera frčela s nimi

Je to přesně 100 let, kdy se Eliška Junková vítězně prohnala cílem závodu do vrchu Brno-Soběšice. Historické závodní stroje se na trať letos vrátily. Podívejte se na exkluzivní záběry, které natáčel...

2. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.