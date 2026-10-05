Z ilegálního srazu tunerů byla fraška. Policie si na výtržníky došlápla

Fotograf iDNES.cz vyrazil na několik míst v Praze, aby zjistil, že vlastně není co fotit, zajímavých aut bylo pomálu. Na akci dorazili hlavně diváci s očekáváním nějaké senzace; která se nekonala.
Policie získala informace o plánované akci „Europe illegal season end 2026“ zejména ze sociálních sítí, uvedl mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán. „Tato akce se v minulých letech uskutečnila i v jiných evropských zemích a její konání bylo vždy spojeno s rozsáhlým a zásadním ohrožováním bezpečnosti silničního provozu a veřejného pořádku,“ uvedl Bocán.
Policie proto připravila rozsáhlá bezpečnostní opatření, která se dotkla téměř celé republiky.
Podle policie účastníci v jiných zemích organizovali nelegální závody, cíleně blokovali dálnice i další silnice, snažili se blokovat policejní auta, kradli dopravní značení a používali pyrotechniku. Situaci policie monitorovala vrtulníkem s termovizí, zapojila i drony.
Na sociálních sítích se organizátoři snažili účastníky provokovat. Místa srazu se měnila a účastníci je do posledních chvil neznali, organizátoři je vyhlašovali přes sociální sítě až těsně před přesunem.
Fotograf iDNES.cz zastihl část účastníků u pražských obchodních center. Podle hrubého odhadu policie dorazilo na parkoviště k hypermarketu Globus do Čakovic až tisíc aut a 2500 lidí. Akce komplikovala provoz aut i veřejné dopravy. Účastníci se večer postupně přesouvali na další místa, například na parkoviště na Zličíně, Strahově a v Čestlicích. Byli také u zámku Konopiště.
„Policie kompletně celé parkoviště obšancovala, hlídali každý výjezd z parkoviště a každého kontrolovali,“ zjistil fotograf iDNES.cz v Praze-Čakovicích. Také ve Štěrboholech policie kontrolovala každého, kdo odjížděl. „V koloně zůstali i zákazníci obchodního centra, ani jim se kontrola nevyhnula. Většina tak neměla ani šanci přejet k Metropoli Zličín, tedy na další lokalitu oznámenou prostřednictvím chatu. Zličín oznámili ve 22:00, Čakovice v 20:30 s tím, že je to od 21:00.“
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Na další tuningový sraz se sjelo tisíc aut. I v Brně policie rozdávala pokuty
„S tuning srazem to nemělo vůbec nic společného. Toto byla přehlídka obyčejných sériových aut. Zajímavých aut dorazilo jen pár – BMW upravené divizí M, Merecedesy AMG, Hyundaie N,“ komentuje divák, který se na akci dorazil podívat a v české tunerské komunitě se roky pohyboval. „Výtržnosti tam dělali motorkáři, jak při přejezdu, tak na místě. Policisté je obklíčili a po jednom stáhli bokem),“ popisuje a všímá si, že na akci dorazilo nakonec jen velmi málo účastníků ze zahraničí. „Objevuje se čím dál více reakcí, že tohle u nás nechceme,“ dodává.
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Policejní zákrok na „ilegálním“ tuningovém srazu: stovky přestupků a sebraný řidičák
Drogy, zadržené SPZ, pokuty
Policisté v souvislosti s pátečním ilegálním tuningovým srazem v Praze zaznamenali 176 přestupků a uložili pokuty za 271 900 Kč. Jednoho řidiče zadrželi, uvedl mluvčí pražské policie Jan Daněk. Dalších prohřešků se účastníci dopustili v okolí Prahy. Policisté ve středních Čechách zaznamenali podle mluvčí Michaly Richterové více než 80 přestupků. Zadrželi 12 osvědčení o registraci vozidla a jeden řidičský průkaz. Policie uvedla, že nezaznamenala žádnou vážnou nehodu se zraněním či úmrtím ani zásadní narušení veřejného pořádku nebo dopravy.
Do bezpečnostního opatření bylo podle Daňka v Praze nasazeno téměř 400 policistů. Pomáhali jim pracovníci Inspekce silniční dopravy, celní správy a městské policie. Policisté zkontrolovali 1707 lidí, z toho 168 cizinců, a 1215 vozidel. „Ve 13 případech bylo zjištěné jednání oznámeno příslušnému správnímu orgánu k dalšímu řešení. U sedmi vozidel zabránili v další jízdě a dvě byla odtažena,“ uvedl Daněk.
Pět lidí policisté omezili na osobní svobodě kvůli přestupku a jednoho člověka zadrželi pro podezření z trestného činu. Podle Daňka řídil vozidlo přes vyslovený zákaz soudem. U dvou řidičů policisté zjistili přítomnost drog v těle. Policisté také vybrali 116 700 korun na nedoplatcích za dřívější pokuty a ve čtyřech případech řidičům zadrželi registrační značky. „V jednom případě policisté vybrali kauci ve výši 25 tisíc korun. Zaznamenali také šest přestupků proti veřejnému pořádku, z toho ve dvou případech šlo o neuposlechnutí výzvy,“ dodal mluvčí.
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Na ilegální tuningový sraz v Praze dorazila tisícovka aut. V sobotu zamíří do Brna
V Brně zabavovali auta
Na sobotní večer se smečka účastníků srazu přesunula do Brna. „Policisté udělili za různé přestupky desítky pokut za více než 200 tisíc korun, některá auta zabavili, uvedl mluvčí jihomoravské policie David Chaloupka.
Nejprve se účastníci pohybovali u nákupního centra Olympia v Modřicích na Brněnsku, část se přesunula ke Globusu v Brně-Ivanovicích. Někteří také absolvovali přesun do Olomouce a zpět a po půlnoci hlavní proud účastníků mířil k Masarykovu okruhu v Brně. „Policisté všechny přesuny monitorovali a operativně přizpůsobovali rozmístění hlídek tak, aby zajistili bezpečnost silničního provozu a minimalizovali dopady na ostatní řidiče,“ řekl Chaloupka.
Policisté zkontrolovali zhruba 700 aut a jejich posádek, zjistili více než 100 přestupků a uložené pokuty přesáhly 200 tisíc korun. „Jednalo se především o nevyhovující technický stav aut a porušování pravidel silničního provozu. Mezi nejzávažnější případy patřilo chování dvou řidičů, kteří spolu závodili za běžného provozu. Oba řidiče policisté zastavili a jejich vozidla zajistili,“ uvedl Chaloupka.
Na parkovišti u Olympie také policisté zabavili dron člověku, který jej provozoval bez registrace, navíc v prostoru, kde je to zakázané. Jeho případ poslali do správního řízení.
Olomoučtí kolegové řešili šest přestupků s celkovou pokutou 16 700 korun. Hlídky zkontrolovaly 124 aut. „Cizinci, který driftoval na jednom z kruhových objezdů, jsme uložili maximální pokutu ve výši 10 tisíc Kč,“ uvedla policie.