Nákladní automobil Tatra 138, autobus Škoda 706 RTO nebo roadster Škoda 450 byly jako prototypy poprvé představeny široké veřejnosti v Brně roku 1956. Tehdy se tam konal druhý ročník národní výstavy, na jejíž tradici od roku 1959 navázal prestižní Mezinárodní strojírenský veletrh.
Autor: Fortepan / Faragó György
Brněnské výstaviště bylo otevřeno už v roce 1928 Výstavou soudobé kultury v Československu. Do roku 1938, kdy areál v době ohrožení Německem převzala československá armáda, se tam konala řada výstav, včetně průmyslových. Svou primární funkci výstaviště na dlouhé léta pozbylo, za války ho používal wehrmacht a na konci války bylo dost zdevastováno. V menším stylu se výstaviště mohlo ke své primární funkci vrátit koncem roku 1949, ale jen na kratší dobu, protože už moc nevyhovovalo a stav trochu zamrzl. K větší obnově a rozšíření areálu došlo potom v souvislosti s Výstavami československého strojírenství konanými od roku 1955 a následně i před prvním ročníkem Mezinárodního strojírenského veletrhu.
Autor: Fortepan / Faragó György
Nečekaně úspěšná II. výstava československého strojírenství se konala ve dnech 8. září až 7. října 1956. Původní termín ukončení výstavy byl naplánován na 30. září, ale kvůli velkému zájmu zahraničních delegací i prostých návštěvníků došlo k jejímu prodloužení o jeden týden (tehdy to nebyla výjimka, něco podobného potkalo již ročník první). V každém případě druhý ročník měl markantně vyšší návštěvnost, asi dvojnásobnou oproti ročníku prvnímu. V roce 1956 přišlo na brněnskou výstavu už kolem 1,8 milionu lidí. Po stránce obchodní musíme zmínit i několik tisíc zahraničních hostů z 68 zemí celého světa.
Autor: Fortepan / Faragó György
Všechny fotografie z výstavního areálu v této galerii jsou až na jednu výjimku právě z II. výstavy československého strojírenství konané v roce 1956. Tento rok byl velice úrodný v oboru automobilové a motocyklové techniky, kdy se objevily prototypy několika budoucích legend. Konkrétně mluvíme o užitkových automobilech Tatra 138 a Praga S5T, autobusu Škoda 706 RTO, roadsteru Škoda 450, skútru Čezeta a nakonec k nim můžeme řadit s přimhouřením jednoho oka i mopedy Stadion a Jawetta.
Autor: Fortepan / Faragó György
Jmenované typy si ukážeme i na reklamních prospektech a na továrních fotografiích propagačních i dokumentačních a nakonec galerii ještě obohatí dobové výjevy z provozu. Ostatně ne všechny z avizovaných typů jsou zachyceny na použitých fotografiích z výstavy. Ale zase na nich uvidíme i některé z typů již delší dobu vyráběných. Zde máme například zajímavě naaranžovanou Pragu V3S, jejíž sériová výroba začala v roce 1953. Zprava do snímku alespoň částečně zasahuje tehdy nová Praga S5T.
Autor: Fortepan / Faragó György
Ve venkovní expozici v roce 1956 se takto skvěla, a teď si možná trochu zapřeháníme, i skvělá Škoda 440. Lidově se zvala Spartak, když stejné původně plánované oficiální jméno bylo diskvalifikováno z „bezpečnostních“ důvodů (hrozil právní střet s nizozemským výrobcem motocyklů Sparta). Škoda 440 se sériově vyráběla od roku 1955, přičemž od roku 1957 ji paralelně doplňovala silnější varianta Škoda 445 (typová čísla odkazují na čtyřválcový motor a výkon 40 koní, respektive 45 koní u silnější varianty). V roce 1959 je ve výrobě vystřídaly typy krapet modernizované, Škoda Octavia a Škoda Octavia Super.
Autor: Fortepan / Faragó György
Spartak měl své místo i v interiérech výstaviště, opět jsme na druhém ročníku výstavy čs. strojírenství v roce 1956. Všimněte si i zmenšeného modelu stejného vozu dole.
Autor: Fortepan / Faragó György
Československo bylo svého času titulováno jako motocyklová velmoc. Kývačka na II. výstavě československého strojírenství.
Autor: Fortepan / Faragó György
Záběr strojírenské výstavy byl široký, dopravní prostředky, neřkuli ty silniční, byly pouze částí z bohaté expozice. Nemohly chybět například stroje obráběcí, zde vidíme především dva velké soustruhy Škoda.
Autor: Fortepan / Faragó György
Přejděme teď na krátké představení novinek z roku 1956 v oboru automobilů a motocyklů, které si ukážeme především na obrazových materiálech až na výjimky s předmětnou výstavou nesouvisejících. Začneme logicky nejtěžší váhou z nich, užitkovým automobilem Tatra 138.
Autor: Muzeum nákladních automobilů Tatra
Tatra 138 byla povedenou nástupkyní legendární Tatry 111. Sériová výroba Tatry 138 spadá do let 1959 až 1971 a dala 48 222 vozů řady účelových verzí, od valníků, přes sklápěče až po autobagry a autojeřáby.
Autor: Tatra
Cesta k novému typu začala již v první polovině 50. let. Původně se pracovalo na dvou typech, dvounápravové sedmitunce Tatra 137 a třínápravové dvanáctitunce Tatra 138, kdy unifikace dílů podvozku a budky byla základem pro plánovanou paralelní sériovou výrobu obou typů. Na II. výstavě čs. strojírenství v Brně roku 1956 výrobce prezentoval tři různé prototypy Tatry 137 a první prototyp Tatry 138. Na fotografii vidíme prototyp Tatry 137 v provedení valník.
Autor: Muzeum nákladních automobilů Tatra
Ale vývoj menší Tatry 137 byl na základě vládního rozhodnutí zastaven, protože výrobou nákladních vozů s užitečnou hmotností sedmi tun se měl nadále monopolně zabývat podnik LIAZ. Tatra mohla z dvounápravové Tatry 137 vyrábět pouze návěsový tahač, který dostal typové označení Tatra 138 NT 4×4 (viz foto).
Autor: Muzeum nákladních automobilů Tatra
Nejznámějšími verzemi, které každého hned napadnou, byly jednostranný sklápěč Tatra 138 S1 a třístranný sklápěč Tatra 138 S3. Na pravém starším prospektu vidíme oba jmenované, kde třístranný sklápěč je na dvou modrých polích vpravo nahoře. Na levém mladším prospektu je sklápěč jednostranný. Operovat s přívlastky starší a mladší je zde bezpečné, protože v začátcích výroby byly dveře řešeny méně bezpečně, tedy s otevíráním proti směru jízdy (klika je vpředu, což vidíme na první pohled, a panty jsou vzadu).
Autor: z dobových prospektů
Tatra 138 se neobešla bez osvědčené tatrovácké koncepce, kterou tvořil páteřový rám s centrální nosnou rourou, nezávisle zavěšené výkyvné polonápravy a vzduchem chlazený motor.
Autor: z dobového prospektu
Tatra 138. Hlavní podíl na návrhu řešení interiéru a exteriéru budky měl Zdeněk Kovář, jeden z největších odborníků československého průmyslového designu.
Autor: Muzeum nákladních automobilů Tatra
Tatra 138 představovala i významný exportní artikl, celkem se vyvážela do 40 zemí celého světa. Našla si kupce i v rozvinutých zemích západní Evropy. (foto: Tatra 138 při zkouškách ve Vysokých Tatrách)
Autor: Muzeum nákladních automobilů Tatra
Jednostranný sklápěč Tatra 138. Prospekt je z pozdějšího období výroby, kdy se na blatníky montovaly cyklónové předčističe vzduchu.
Autor: z dobového prospektu
Třístranný sklápěč Tatra 138 z pozdějšího období výroby
Autor: z dobového prospektu
Praga S5T, silniční pětitunka, byla o něco mladší příbuznou Pragy V3S. Zatímco vétřieska byla navržena jako vůz do terénu a primárně pro armádu, tak civilní hospodárnější espětka s vyšší užitečnou hmotností byla šita pro provoz na silnicích a zpevněných cestách.
Autor: z dobového prospektu
Praga S5T byla představena v roce 1956 v Brně a její sériová výroby běžela v letech 1957 až 1972. Jen pro upřesnění dodejme, že v průběhu výroby se základní konstrukce mírně vylepšovala a postupně se tedy vyráběla Praga S5T, kterou v roce 1962 vystřídala Praga S5T-2 a tu v roce 1966 Praga S5T-3 (to však nemění nic na skutečnosti, že si běžně vystačíme s označením S5T pro celou uvedenou řadu). Celkový objem výroby přesáhl 50 tisíc vozidel, přičemž verzí podle požadovaného účelu vzniklo množství více než bohaté.
Autor: z dobového prospektu
Praga S5T měla klasický žebřinový rám. Vzduchem chlazený šestiválec poháněl pouze zadní nápravu, což u primárně silničního vozu stačilo.
Autor: z dobového katalogového listu
Nejrozšířenějšími verzemi Pragy S5T byly valník a třístranný sklápěč. Zde vidíme valník se zvýšenými bočnicemi.
Autor: z dobového prospektu
Primární výrobce dodával i samotné podvozky s budkou, které potom výrobci různých nástaveb použili k dokončení speciálnějších verzí.
Autor: z dobového prospektu
Mezi speciální verze Pragy S5T patřil vůz pro svoz komunálního odpadu Acoll 4, který při jeho nakládce nevyžadoval jednotných sběrných nádob (běžně zvaných popelnic). Výrobcem nástavby byly Brandýské strojírny a slévárny.
Autor: z dobového prospektu
Praga S5T s chladírenskou a mrazírenskou skříní PM12
Autor: z dobového prospektu
V obležení návštěvníků výstavy se ocitly dva prototypy autobusů, jeden elegantnější než druhý. Oba byly označeny jako RTO, ten elegantnější – ve verzi zájezdového autokaru – přijel z Karosy, ten druhý – ve verzi linkového autobusu – přijel z LIAZu. Zde tedy vidíme méně známý prototyp z LIAZu, k sériové výrobě tohoto autobusu totiž nedošlo.
Autor: archiv Iveco Czech Republic
A zde již každý poznává charakteristické tvary erťáka. První prototyp z Karosy byl na první pohled po stránce estetické povedenější.
Autor: Fortepan / Faragó György
Prototyp Škody 706 RTO v barvě. Ještě než se vůbec mohl stát autobus legendou, zahrál si roku 1957 vysokomýtský prototyp hlavní neživotnou roli v první tuzemské road movie Florenc 13.30. Tedy abychom byli přesní, prototyp vystupuje především v externích záběrech vozu, většina sekvencí z interiéru autobusu byla natočena ve filmovém ateliéru.
Autor: archiv Iveco Czech Republic
Autobusy Škoda 706 RTO se vyráběly ve třech základních verzích. Jednalo se o provedení městské, linkové a dálkové, na prospektu je vidíme v tomto řazení shora dolu.
Autor: z dobového prospektu
Podvozek autobusu vycházel z nákladního vozu Škoda 706 RT. Podvozek byl vyráběn v LIAZu, v závodě Mnichovo Hradiště.
Autor: archiv Iveco Czech Republic
Z Vysokého Mýta vyjelo v letech 1958 až 1971 kolem 15 tisíc erťáků. Mnohé byly určeny na export. Velkou výdrž prokázaly i v oblastech s extrémními podmínkami, ať už se jednalo o velkou prašnost či vlhkost a o velké mrazy či horka. Licenční výroba pak probíhala v polském podniku Jelcz. Poslední kusy u nás vydržely v pravidelné dopravě do roku 1986 (střední Slovensko a Vsetínsko).
Autor: archiv Iveco Czech Republic
Vznikaly i speciální verze jako například pojízdné prodejny. Ale na bázi tohoto autobusu vznikly třeba i stěhovací automobily prověřené tvrdou praxí, kdy zvládly i největší akci v dějinách stěhování – pražskou dvanáctisměnu organizovanou doktorem Radostou.
Autor: archiv Iveco Czech Republic
Na podzim roku 1955 se začala v Mladé Boleslavi vyrábět Škoda 440, mezi lidem motoristickým známá jako Spartak. Roku následujícího byl v Brně představen ze Spartaka odvozený roadster, jak tento otevřený vůz sama automobilka titulovala. Jednalo se o první prototyp budoucí Škody 450 (slovo budoucí je zde velice důležité).
Autor: Fortepan / Faragó György
První prototyp roadsteru byl uveden jako Škoda 440 Export. Podle typového označení vidíme, že pod kapotou měl ještě motor o výkonu 40 koní jako Spartak, ze kterého vycházel. Ale to není vše, měl i mohutnější „spartakovskou“ záď (vysokou zaoblenou, tedy i s větším objemem kufru), což ale zde nevypadalo nejlépe.
Autor: Fortepan / Faragó György
A zde je již finální provedení Škody 450. Fotka je z III. výstavy československého strojírenství v roce 1957 (v úvodu galerie avizovaná výjimka z jiného ročníku).
Autor: Archiv společnosti ŠKODA AUTO
Kvůli nafocení Škody 450 pro reklamní účely přiletěla na podzim 1957 do Československa Charlotte Sheffield, úřadující Miss USA. S fotoaparátem tehdy operoval proslulý Vilém Heckel.
Autor: Archiv společnosti ŠKODA AUTO, foto Vilém Heckel pro automobilku Škoda
Sériově se Škoda 450 vyráběla ve Kvasinách od roku 1958. Už v roce následujícím ji nahradila na první pohled identická, ale modernizovaná Škoda Felicia.
Autor: Archiv společnosti ŠKODA AUTO, foto Vilém Heckel pro automobilku Škoda
Kvůli krátkému období výroby vzniklo pouze 1 011 roadsterů Škoda 450.
Autor: Archiv společnosti ŠKODA AUTO, foto Vilém Heckel pro automobilku Škoda
Roadster Škoda 450 ve společnosti Škody 445
Autor: Archiv společnosti ŠKODA AUTO
O tyto socialistické roadstery byl velký zájem i na Západě a tento zájem nemohl výrobce z tehdejších kapacitních důvodů zdaleka uspokojit. Navíc o to míň se jich potom dostalo i na tuzemský trh.
Autor: Archiv společnosti ŠKODA AUTO, foto Vilém Heckel pro automobilku Škoda
Nejen roadster Škoda 450, ale dokonce i obyčejná Škoda 440 se prodávala také v USA. Byla to ovšem vyloženě okrajová záležitost.
Autor: public domain
V roce 1956 byl II. výstavě československého strojírenství představen v prototypovém provedení i skútr Čezeta.
Autor: Fortepan / Faragó György
Sériová výroba skútrů Čezeta začala v roce 1957 a ukončena byla v roce 1963, celkový objem výroby se udává kolem 120 tisíc kusů. Nejprve se vyráběla jako typ 501 s motorem o výkonu osm koní, od roku 1960 jako typ 502 s výkonnějším motorem o 10 koních a dalšími vylepšeními (například s jinak, ale hlavně lépe řešeným odpružením kol). V obou případech měl motor, kterým byl dvoudobý jednoválec, zdvihový objem 172 ccm.
Autor: z dobového prospektu
Výroba karoserie a montáž skútru probíhaly v podniku Motor České Budějovice, zatímco motor byl výrobkem strakonickým. Podle zdvihového objemu motoru je skútr znám také jako ČZ 175 nebo Čezeta 175, respektive ČZ 175/501 a ČZ 175/502 a podobně.
Autor: z dobového prospektu
Dvoumístný cestovní skútr Čezeta měl více než povedenou samonosnou karoserii.
Autor: České závody motocyklové
K všeobecně přívětivému přijetí Čezety přispěl i fakt, že u spolujezdkyň byl tolerován boční posez. Ten byl dokonce vyzdvihován i v dobovém tisku, ovšem na reklamních prospektech samozřejmě ne, tam dámy seděly standardně se svým těžištěm nad podélnou osou stroje. Boční posez nebyl samoúčelný, jeho užití bylo výhodné, když spolujezdkyně měla na sobě sukni (mimo jiné) nebo šaty či dokonce večerní róbu (i takové případy jízdy za kulturou se prý odehrály).
Autor: dobové propagační materiály
Prospekt vyzdvihující volnost na skútru versus tlačenici v tramvaji, obecně v prostředcích MHD.
Autor: dobové propagační materiály
Kolem skútru Čezeta se to hemžilo úsměvy. Ovšem při pohledu na jejich cenovky se mnohým zájemcům úsměv vytrácel. Ceny se totiž pohybovaly v rozmezí 6 800 až 9 100 Kčs dle konkrétní varianty a roku prodeje, nejlevnější byly první verze prodávané později ze skladových zásob, nejdražší pak varianta 502/05 de Luxe. Vedle toho Škoda 440 Spartak začínala na konci roku 1955 s cenou 27 450 Kčs, a typ 445 se silnějším motorem měl v roce 1957 cenovku 32 980 Kčs, na druhou stranu automobily u nás byly tehdy silně nedostatkovým zbožím.
Autor: dobové propagační materiály
V Brně roku 1956 byly představeny také prototypy mopedů Stadion a Jawetta.
Autor: z dobového prospektu
Stadion byl prvním mopedem vyráběným v Československu. Sériová výroba probíhala od roku 1957, postupně v typech S1, S11, S22 a S23. Svou kariéru musel Stadion přežít s přezdívkou Kozí dech.
Autor: dobové propagační materiály
Moped Jawa 50/551 Jawetta se vyráběl v letech 1958 až 1962.
Autor: z dobového prospektu
Před dobovými výjevy dokumentujícími provoz některých z představených typů se podívejme ještě na deset snímků z II. výstavy československého strojírenství, které doplňují sérii z úvodu galerie.
Autor: Fortepan / Faragó György
II. výstava československého strojírenství Brno 1956
Autor: Fortepan / Faragó György
Popelářský vůz Škoda 706 ROK. Výrobcem komunální nástavby systému Kuka byly Brandýské strojírny a slévárny.
Autor: Fortepan / Faragó György
Zetor Super P byl pásový traktor konstrukčně vycházející ze základního typu Zetor 35 Super.
Autor: Fortepan / Faragó György
Zajímavý vodní prvek a za ním ještě zajímavější aerotaxi
Autor: Fortepan / Faragó György
A zde vidíme Aero Ae-45S Super v celé jeho kráse. Letouny kategorie aerotaxi, ať už pětačtyřicítky nebo pozdější Moravy, patřily mezi chlouby československého leteckého průmyslu. Aero Ae-45S už v té době nebylo novinkou, ale vyrábělo se sériově. Naopak jako naprostá novinka byl v Brně roku 1956 představen z letadel dvoumístný cvičný kluzák Blaník.
Autor: Fortepan / Faragó György
Pohled přes střechu vystaveného železničního vozu na předváděcí let druhého prototypu připravovaného čtyřmístného sportovního letounu Orličan L-40 Meta Sokol
Autor: Fortepan / Faragó György
A ještě jeden pohled na Spartaka. Více než polovina produkce tohoto vozu šla na export.
Autor: Fortepan / Faragó György
V roce 1956 vznikl ve vysokomýtské Karose na podvozku Spartaka zajímavý solitér Škoda 440 Polytex. Také s ním se mohli seznámit návštěvníci II. výstavy československého strojírenství.
Autor: Fortepan / Faragó György
Sklolaminátovou karoserii pro Škodu 440 Polytex navrhl průmyslový designér Otakar Diblík.
Autor: Fortepan / Faragó György
A galerii zakončíme fotografiemi ukazujícími některé z představených typů v reálném provozu. Zde konkrétně vidíme Tatru 138 v provedení autojeřáb.
Autor: Fortepan / Bojár Sándor
Tatra 138
Autor: Narodowe Archiwum Cyfrowe
Tatra 138
Autor: Fortepan / Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény
Tatra 138
Autor: Fortepan / Wittner Lucia
Praga S5T v Košicích, rok 1974
Autor: Fortepan / Szomolányi József
Bratislavské Šafárikovo námestie v roce 1960, za autobusem Škoda 706 RTO je park Gábora Barossa.
Autor: Fortepan / Közösségi Szociális Szövetkezet
Autobus Škoda 706 RTO Lux před brněnským Grand hotelem, rok 1960
Autor: Fortepan / UWM Libraries / Harrison Forman
Autobus Škoda 706 RTO Lux Československých aerolinií, Praha, rok 1960
Autor: Fortepan / UWM Libraries / Harrison Forman
Praha, 1972
Autor: Fortepan / Jakab Antal
Škoda 706 RTO před hotelem Ifjúság v Budapešti, který byl určen pro mládež a studenty.
Autor: Fortepan / FŐFOTÓ
Škoda 706 RTO, ulice Rosická, Brno
Autor: Fortepan / Chuckyeager tumblr
Škoda 706 RTO
Autor: Fortepan / Nagy Gyula
Štrbské pleso
Autor: Fortepan / Mészáros Zoltán
Škoda 450 s nataženou plátěnou střechou, vyfotografovaná v Praze roku 1960. Zde si mimo jiné všimněme státní poznávací značky, kdy v letech 1953 až 1964 písmena neodkazovala na okres (nebo kraj), ale závisela na druhu vozidla (například i všechny dvoupísmenné kódy začínající písmenem R patřily osobním automobilům).
Autor: Fortepan / UWM Libraries
Čezeta
Autor: Fortepan / Artfókusz / Fábián József
Čezeta
Autor: Fortepan / Krantz Károly